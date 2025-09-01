Németország fékez, Magyarország gyorsít, azaz az autóipar új térképe

A társadalom- és gazdaságtudomány jól ismeri a centrum–periféria paradoxon fogalmát. Ez azt a jelenséget írja le, hogy a fejlettebb központok gazdasági, társadalmi és politikai szempontból kiszívják az erőforrásokat az elmaradottabb, periférián lévő területekről. Ennek következtében a centrum területek fejlődnek és gazdagodnak, míg a periféria területek szegényednek és elmaradottak maradnak. Azaz a két terület közötti fejlettségbeli különbségek tartósan fennállnak vagy akár növekednek is. A paradoxon abban rejlik, hogy a centrum fejlődése a periféria kizsákmányolásán alapul, ami hosszú távon megakadályozza a periféria felzárkózását.

Klasszikus közgazdasági modellek szerint a magas hozzáadott érték és a technológiai újítások a centrumországokban maradnak, míg a periféria csavarokat és kábeleket gyárt. Ehhez képest most azt látjuk, hogy miközben a centrum (Németország) vérzik, a periféria (Magyarország) kapja az új generációs beruházásokat.

Mintha a történelem megfordult volna, és a pálya széléről egyszer csak a stadion közepére kerültünk volna.

Persze nem szabad túlzottan euforikusnak lennünk. Az Audi, a BMW vagy a Mercedes nem karitatív alapon fektet be, hanem hideg üzleti logika alapján. Magyarország olcsóbban, rugalmasabban, kiszámíthatóbban tud gyártási kapacitást kínálni, mint a komoly problémákkal küzdő Németország. De ettől még a tény tény marad, nálunk születnek azok a járművek, amelyek a globális piacon a jövő mércéjét jelentik.

És ha valaki kételkedne, hogy mindez számít-e nekünk, elég egy pillantást vetni a győri vagy debreceni álláshirdetésekre, a beszállítói szerződésekre vagy a városok növekvő büszkeségére. Az autóipar nemcsak export, nem csupán GDP, hanem identitás is. Miközben Németország próbál kimászni abból a gazdasági gödörből, melyet részben magának ásott, addig Győr, Debrecen, Kecskemét és Szeged épp most hajtanak ki a Európa autógyártásának főútjára.

A cikk szerzője az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, a BCE egyetemi docense.

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP