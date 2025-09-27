Ft
háború kőolaj Magyarország külügyminiszter tranzitdíj nyerészkedés pénz Horvátország Szijjártó Péter

Itt van a leleplezés: bárhogy is tagadják, a horvátok nyerészkedni akarnak az ukrajnai háborún

2025. szeptember 27. 17:40

Szijártó Péter ismertette, a Horvátországon keresztüli olajszállítások tranzitdíját jelentősen megemelték a háború kitörése óta, és céljuk, hogy még több pénzt keressenek Magyarországon.

2025. szeptember 27. 17:40
null

Akárhogyan is tagadja a horvát kormány, ők bizony nyerészkedni akarnak az ukrajnai háborún – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon.

A tárcavezető bejegyzésében úgy fogalmazott: „a Horvátországon keresztüli olajszállítások tranzitdíját jelentősen megemelték a háború kitörése óta, most 

pedig azért akarják ellehetetleníteni hazánk számára az orosz olaj vásárlását, hogy monopolhelyzetbe kerüljenek velünk szemben,

 s így még több pénzt keressenek – rajtunk…”

Az Adria-vezeték egyedül nem tudja ellátni Magyarországot és Szlovákiát: az elvégzett vizsgálatok alapján ez a vezeték egészen egyszerűen nem képes folyamatosan, megbízhatóan annyi olajat szállítani, amennyi nekünk kell – közölte Szijjártó Péter.

Nyitókép: Facebook

ChongLi
2025. szeptember 27. 18:18
Természetesen nyerészkedni akarnak. Ez a kapitalizmus. Hiányzanak nekünk azok az öblös olaj- meg gázcsövek amelyek más országokból hoznák hazánkba ezen energiahordozókat. Amióta az ukránok cirkuszolnak, de legalább 15 éve ismert, hogy nagy szükség lesz rájuk. Feltételezni lehet vajon miért nem épültek meg.
Válasz erre
4
0
tikkadt-szocske
•••
2025. szeptember 27. 18:12 Szerkesztve
"a horvátok nyerészkedni akarnak az ukrajnai háborún" MINDENKI nyerészkedni akar az ukrajnai háborún. Az más kérdés, hogy ezt a nyereséghajhászást hogyan akarják feldugni a seggünkbe.
Válasz erre
2
0
gyzoltan-2
2025. szeptember 27. 18:10
"Itt van a leleplezés: bárhogy is tagadják, a horvátok nyerészkedni akarnak az ukrajnai háborún" -ha nem tévedek, egyes körök, évtizedek óta, mérhetetlen pénzeket, vagyonokat keresnek Magyarországon, a magyarságon..! Pont a horvátokon akadjunk fenn, kikkel, már csak a közös múltunkra tekintettel is, illene kiváló kapcsolatban lenni! Ennek elmulasztása súlyos hibája a szuverén külpolitikánknak! -sok évtizedes mulasztások...
Válasz erre
1
0
Kanmacska
2025. szeptember 27. 18:08
Magyarország támogatta őket a délszláv háborúban, jóindulatúak voltunk velük. Ők utálnak minket és rosszindulatúak velünk. Le van szarva a vezetékük.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!