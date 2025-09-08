„Halálos veszélyben van” a kontinens autóipara, és ez Magyarországot is érinti

Trump csúnyán odapörkölt az álszent európai vezetőknek, akik Magyarországot akarták bemártani
Nagyon nem kellett volna.
Az autóipar ismét megpróbálja meggyőzni von der Leyent arról, hogy ne pusztítsa el.
Az európai autógyártók soha nem látott válsággal néznek szembe:
visszaeső eladások, magas energiaárak, kiélezett globális verseny és szigorú szabályozások fenyegetik a kontinens iparának egyik legfontosabb ágazatát.
Stéphane Séjourné uniós ipari biztos szerint az európai autóipar „halálos veszélyben van”, és ha nem történik fordulat, a világ járműiparának térképét Európa nélkül rajzolhatják újra. Ursula von der Leyen pénteken válságtanácskozásra hívta Brüsszelbe a nagy autógyárak vezetőit, hogy közösen keressenek kiutat – írta meg az Euronews.
A gyártók főként az elektromos átállás problémáit emelik ki: a villanyautók piaci részesedése 15 százalék körül stagnál, a vásárlókat pedig az árak mellett leginkább a töltőinfrastruktúra hiánya tartja vissza.
Az EU-ban jelenleg kevesebb mint egymillió nyilvános töltőpont működik, miközben 2030-ra 8,8 millióra lenne szükség.
Az iparági szervezetek nyílt levélben kérték a Bizottság elnökétől, hogy a szabályozás legyen rugalmasabb, a támogatási rendszer pedig bőkezűbb, különben a 2030-as és 2035-ös kibocsátási célok teljesítése elérhetetlen marad.
A válság súlyosságát jól jelzi, hogy az európai autóipar mintegy 13 millió embernek ad munkát, és évente közel ezermilliárd euróval járul hozzá az EU GDP-jéhez.
Németországban, Svédországban és több kelet-európai országban a gyártósorokon dolgozók aránya a teljes ipari munkaerő több mint tíz százalékát teszi ki. Tavaly csak Németországban ötvenezer munkahely szűnt meg, ami érzékenyen érinti a kontinens gazdasági kilátásait.
Közben a világpiacon Kína előretörése, az amerikai piac védővámjai és a technológiai verseny tovább nehezítik az európai cégek helyzetét. Peking nemcsak a világ legnagyobb autópiacát uralja, hanem az akkumulátor- és villanyautó-gyártásban is vezető szerepet tölt be.
A szakértők szerint a következő években Európának világos és pragmatikus stratégiát kell kialakítania, különben a brit ipar sorsára juthat, amely mára gyakorlatilag eltűnt a globális színtérről.
Nyitókép: CARMEN JASPERSEN / AFP