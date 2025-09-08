„Halálos veszélyben van” a kontinens autóipara, és ez Magyarországot is érinti

Az EU-ban jelenleg kevesebb mint egymillió nyilvános töltőpont működik, miközben 2030-ra 8,8 millióra lenne szükség.

Az iparági szervezetek nyílt levélben kérték a Bizottság elnökétől, hogy a szabályozás legyen rugalmasabb, a támogatási rendszer pedig bőkezűbb, különben a 2030-as és 2035-ös kibocsátási célok teljesítése elérhetetlen marad.

A válság súlyosságát jól jelzi, hogy az európai autóipar mintegy 13 millió embernek ad munkát, és évente közel ezermilliárd euróval járul hozzá az EU GDP-jéhez.

Németországban, Svédországban és több kelet-európai országban a gyártósorokon dolgozók aránya a teljes ipari munkaerő több mint tíz százalékát teszi ki. Tavaly csak Németországban ötvenezer munkahely szűnt meg, ami érzékenyen érinti a kontinens gazdasági kilátásait.

Közben a világpiacon Kína előretörése, az amerikai piac védővámjai és a technológiai verseny tovább nehezítik az európai cégek helyzetét. Peking nemcsak a világ legnagyobb autópiacát uralja, hanem az akkumulátor- és villanyautó-gyártásban is vezető szerepet tölt be.