09. 08.
hétfő
villanyautó Von der Leyen fordulat veszély járműipar kontinens

„Halálos veszélyben van” a kontinens autóipara, és ez Magyarországot is érinti

2025. szeptember 08. 12:45

Az autóipar ismét megpróbálja meggyőzni von der Leyent arról, hogy ne pusztítsa el.

2025. szeptember 08. 12:45
null

Az európai autógyártók soha nem látott válsággal néznek szembe: 

visszaeső eladások, magas energiaárak, kiélezett globális verseny és szigorú szabályozások fenyegetik a kontinens iparának egyik legfontosabb ágazatát. 

Stéphane Séjourné uniós ipari biztos szerint az európai autóipar „halálos veszélyben van”, és ha nem történik fordulat, a világ járműiparának térképét Európa nélkül rajzolhatják újra. Ursula von der Leyen pénteken válságtanácskozásra hívta Brüsszelbe a nagy autógyárak vezetőit, hogy közösen keressenek kiutat – írta meg az Euronews.

A gyártók főként az elektromos átállás problémáit emelik ki: a villanyautók piaci részesedése 15 százalék körül stagnál, a vásárlókat pedig az árak mellett leginkább a töltőinfrastruktúra hiánya tartja vissza. 

Az EU-ban jelenleg kevesebb mint egymillió nyilvános töltőpont működik, miközben 2030-ra 8,8 millióra lenne szükség. 

Az iparági szervezetek nyílt levélben kérték a Bizottság elnökétől, hogy a szabályozás legyen rugalmasabb, a támogatási rendszer pedig bőkezűbb, különben a 2030-as és 2035-ös kibocsátási célok teljesítése elérhetetlen marad.

A válság súlyosságát jól jelzi, hogy az európai autóipar mintegy 13 millió embernek ad munkát, és évente közel ezermilliárd euróval járul hozzá az EU GDP-jéhez. 

Németországban, Svédországban és több kelet-európai országban a gyártósorokon dolgozók aránya a teljes ipari munkaerő több mint tíz százalékát teszi ki. Tavaly csak Németországban ötvenezer munkahely szűnt meg, ami érzékenyen érinti a kontinens gazdasági kilátásait.

Közben a világpiacon Kína előretörése, az amerikai piac védővámjai és a technológiai verseny tovább nehezítik az európai cégek helyzetét. Peking nemcsak a világ legnagyobb autópiacát uralja, hanem az akkumulátor- és villanyautó-gyártásban is vezető szerepet tölt be. 

A szakértők szerint a következő években Európának világos és pragmatikus stratégiát kell kialakítania, különben a brit ipar sorsára juthat, amely mára gyakorlatilag eltűnt a globális színtérről.

Nyitókép: CARMEN JASPERSEN / AFP

Összesen 14 komment

patópál
2025. szeptember 08. 15:31
"Ursula von der Leyen pénteken válságtanácskozásra hívta Brüsszelbe a nagy autógyárak vezetőit, hogy közösen keressenek kiutat" Jó nagy hülyék ha elmennek a korrupt vén kurvához közösen elvinni a balhét.
Válasz erre
0
0
Unknown
2025. szeptember 08. 14:30
Kibaxott hülyeség az elektromos autó .Nincs a világon annyi réz, ami szükséges lenne a töltő állomások megépítésére .Olajra ,benzinre még 150 évig szükség lesz a közlekedésben .
Válasz erre
1
0
backsplash
2025. szeptember 08. 14:21
Próbálták már pénzzel?
Válasz erre
1
0
vezekere
2025. szeptember 08. 13:59
A német iparmágnás (a keleti oligarha nagybecsű és igen kifinomult megfelelője) mindig is kétszínű volt. Hitler (se) nélkülük sehol se lett volna. Csak a cár tud sakkozni.
Válasz erre
4
0
