Döntött a Fed, a forint több hónapos csúcsokat döntöget

Budapesti idő szerint szerda este 8-kor közölte a pénzügyi piacok számára sorsdöntő döntését a Federal Reserve, hogy a várakozásoknak megfelelően 4,25-4,5 százalékos irányadó kamatot negyed százalékkal lejjebb viszik. Ha lehet, még a széles körben szinte biztosra vett döntésénél is fontosabb – többek közt a forint árfolyama számára is – milyen jövőt vetít előre a Fed. Hozzátették, Donald Trump elnök is többször közölte már vehemensen, mit szeretne e téren – írta a Világgazdaság.

A kamatdöntő bizottság a kamatvágást a következőképp indokolta: „a Bizottság célja, hogy hosszú távon elérje a maximális foglalkoztatottságot és a 2 százalékos inflációs rátát. A gazdasági kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanság továbbra is magas. A Bizottság figyelemmel kíséri a kettős mandátumának mindkét oldalát érintő kockázatokat, és úgy ítéli meg, hogy a foglalkoztatottságot érintő negatív kockázatok növekedtek” – idézte a lap.