09. 17.
szerda
piac dollár Federal Reserve árfolyam kamat forint döntés euró

Döntött a Fed, a forint több hónapos csúcsokat döntöget

2025. szeptember 17. 22:22

Szerda este majdnem benézett 390 forint alá az euró árfolyama.

2025. szeptember 17. 22:22
null

Budapesti idő szerint szerda este 8-kor közölte a pénzügyi piacok számára sorsdöntő döntését a Federal Reserve, hogy a várakozásoknak megfelelően 4,25-4,5 százalékos irányadó kamatot negyed százalékkal lejjebb viszik. Ha lehet, még a széles körben szinte biztosra vett döntésénél is fontosabb – többek közt a forint árfolyama számára is – milyen jövőt vetít előre a Fed. Hozzátették, Donald Trump elnök is többször közölte már vehemensen, mit szeretne e téren – írta a Világgazdaság.

A kamatdöntő bizottság a kamatvágást a következőképp indokolta: „a Bizottság célja, hogy hosszú távon elérje a maximális foglalkoztatottságot és a 2 százalékos inflációs rátát. A gazdasági kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanság továbbra is magas. A Bizottság figyelemmel kíséri a kettős mandátumának mindkét oldalát érintő kockázatokat, és úgy ítéli meg, hogy a foglalkoztatottságot érintő negatív kockázatok növekedtek” – idézte a lap.

Mi az összefüggés a Fed várt kamatszintje és a forint árfolyama között?

A vg.hu kitért arra is, hogy a várt, vagy a vártnál alacsonyabb amerikai kamatok kilátása a dollárt gyengíti. Az eurót és a forintot ugyanakkor erősíti, az utóbbit akár az előzővel szemben is. 

A fenti forgatókönyv be is jött, mivel 

a döntés előtt egy euró 390 forintos értéken forgott.

Míg a magasabb kamatok kilátása a tankönyvek szerint visszavetné a forintot, a dollárral és az euróval szemben is. Az „atomrossz” verzió az volt, ha a Fed szerdán mégsem vág kamatot – írta a gazdasági lap.

További kamatcsökkentések jöhetnek

A döntéshozók egy kis többsége még két újabb kamatcsökkentést „jósol” erre az évre. Ez eggyel több, mint amire eddig számított a piac. Ebből a dollár további gyengülése olvasható ki, ami a forint árfolyam szempontjából pozitív. 

A forint mindenesetre menten erősödni kezdett az euró ellenében, és a 389 felé közeledve a napokban „megcsípett” 15-hónapos csúcsot döngette rögtön a bejelentések után. Eközben  dollár több mint négyéves mélypontra gyengült az euró ellenében – ismertette a Világgazdaság.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Kanmacska
2025. szeptember 17. 22:27
Peti nyilván ócsítani szeretné a forintot. Jó az Brüsszelnek.
