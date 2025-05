Jöhet a pluszpénz a nyugdíjasoknak: ezek a jövő évi költségvetés legfontosabb számai

Nyugdíjra 7700 milliárd forintot fordítanak. Ebben már a jövő évi nyugdíjemelés, a 13. havi nyugdíj és a tervezett nyugdíjprémium is, hiszen 4,1 százalékos GDP-növekedéssel számolnak.

A nyugdíjemelés az előzetesen várt infláció mértéknek megfelelő, azaz körülbelül 3,6 százalékos lesz. Erre 261 milliárd forintot szán a kormány.

A béremelések is folytatódnak, a minimálbér 13 százalékkal nő, de az önkormányzati tisztviselők bérét is emelik 15 százalékkal. Folytatódik a tanárok bérrendezése 156 milliárd forintból és kifizet az állam hathavi fegyverpénzt is a rendvédelmi és honvédelmi dolgozók részére, ami 456 milliárd forintjába kerül az államnak.

800 milliárd forintot tesznek félre az állampapír-kamatok kifizetésére is. Jön a 150 új gyár program és több száz beruházást is terveznek: közlekedésben, egészségügyben és oktatásban is, több mint 1600 milliárd forint értékben. A költségvetés biztosítja a határvédelmet is, erre is különítettek el keretet, több mint kétezer milliárd forintot tesznek ki a védelmi kiadások összességében.

A rendvédelemre jövőre 28 százalékkal többet, 1700 milliárd forintot biztosítanak.

Oktatásra 4000 milliárd forint mehet a büdzsé szerint. Egészségügyre 3919 milliárd forint áll rendelkezésre, ez 2025-höz képest 280 milliárd forinttal több. Az orvosok és az ápolók bére is többszörösére nőtt az elmúlt években. Kultúrára is magasabb összeget költenek, ahogyan a hitéletre is. Szociális és jóléti szolgáltatásokra 1600 milliárd forint a keret.

Kövér László közölte: május 26-án kezdődik a költségvetés vitája a parlamentben, javaslatokat, módosítókat május 22-ig lehet benyújtani. Az egységes javaslatot majd június 9-én nyújtják be, ezután következik a részletes vita és aznap döntenek is a módosító javaslatokat. Június 16-án hétfőn lesz a végleges szavazás a költségvetésről.

Bőven jut a vállalkozásoknak

Gazdaságösztönzésre jövőre is 5050 milliárd forintot fordít az állam, ebből 2200 uniós forrás, 2850 milliárd forint pedig hazai. Nagy Márton a Mandiner kérdésére az uniós források lehívásának dinamikájával kapcsolatban elmondta: európai szinten a magyar arány elől van, tehát az intézményrendszer jó. Folyamatosak a vállalkozásoknak a pályázati programok, most zárul egy 50 milliárdos vissza nem térítendő pályázati kör, indul egy visszacsorgó, 100 milliárdos program is.