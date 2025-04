Magyarországon drágul a leginkább minden? Havi alapon mást mutatnak az adatok

Ahogyan arról a Mandiner is beszámolt márciusban: februárban még tovább gyorsult a fogyasztói áremelkedés Magyarországon, a januári adatokhoz képest is tovább nőtt az infláció februárban és éves összehasonlításban 5,6 százalékos volt a drágulás. A valóban rossz adatok mögött több tényező állt, az egyik legfőbb ok, ami miatt meglódult az infláció, az élelmiszerek drágulása volt. A kormány időben felismerve a problémát, hamar lépett, ám miután a kereskedelmi láncok nem hajtottak végre érdemben árcsökkentést, március közepén a kabinet kénytelen volt bevezetni az árrésstopot.