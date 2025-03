Megtöltöttük a kosarat és árulkodó lett a blokk: nem drágább a magyar élelmiszer

Akárhonnan is nézzük, az elmúlt években nagyon komoly élelmiszer-inflációnak lehettünk tanúi – ez az ismert világgazdasági okok miatt már-már természetesnek mondható. Fontos azonban aláhúzni, hogy ez nemcsak Magyarországon van így, hanem európai, sőt globális jelenség. Mintegy két évvel ezelőtt bizonyos termékek – főleg a szezonális élelmiszerek vagy a másutt nagyobb mennyiségben fogyó áruk – külföldön akár olcsóbban is beszerezhetők voltak, mint itthon. Viszont a néhány hete bevezetett árrésstop – úgy tűnik – megváltoztatta a helyzetet.

Vizsgálódásaink alapjául véletlenszerűen kiválasztottunk 16 terméket, amelyet egy „átlagvásárló” igen gyakran tesz a kosarába. Azért, hogy fair legyen az összehasonlítás, egy olyan nagy diszkontláncot választottunk, amelyik Ausztriában, Romániában, Szlovákiában és Magyarországon is rengeteg bolttal van jelen. A mellékelt táblázatban az adott termékekből a legolcsóbbat, illetve az akciósakat kerestük, a sör és az üdítő kivételével pedig inkább az olcsóbb, saját márkás árucikkeket hasonlítottuk össze. Arra is ügyeltünk, hogy például a 400, 450, 500 grammos tejtermékek (tejföl, joghurt, gyümölcsjoghurt) árait a nálunk megszokott mennyiségre korrigáltuk, hogy az összevetés pontos legyen.

A hazai árakhoz a romániai van a legközelebb, ugyanakkor ma már nemhogy Ausztriába, Szlovákiába sem érdemes kiutazni, ha pusztán élelmiszereket vásárolnánk. Természetesen az áruk összetétele, kiszerelése is mindenütt más és más, ahogy az akciók és az egyes régiókra jellemző árképzés is változó. Könnyen lehet, hogy más vásárlói kosarak némiképp más eredményeket mutatnának, ugyanakkor az árukat ilyen értelemben véletlenszerűen, az árak előzetes ismerete nélkül választottuk ki!

Ha végigböngésszük az adatokat, vagy éppen csak egy gyors összehasonlítás végzünk a teljes összegekkel, láthatjuk: az alapvető élelmiszereket jellemzően olcsóbban kapjuk meg ma, mint akár a hagyományosan kedvezőbb árfekvésű román kereskedelemben korábban.

Nagyon úgy tűnik tehát, hogy a határ közelében lakva sem igazán érdemes átjárni bevásárolni, legyen szó akár a Felvidékről, a Partiumról, nem is szólva Nyugat-Magyarországról.

Persze biztosan akadnak termékek szép számmal, amelyeket akciósan vagy akár anélkül is némileg olcsóbban lehet megtalálni a hazai boltokhoz képest – ezt kár lenne vitatni. Különösen igaz ez a márkás, magasabb árfekvésű termékek esetén, amelyekből például Ausztriában több is fogy, így a haszon is jobban eloszlik, vagy éppen az olyan csalogató akciók miatt, amelyeknél a kereskedői árrés minimális.

Ha azonban a teljes kosárértéket nézzük, akkor – különösen az árrésstop és a 400 forint körülire erősödött forint–euró-árfolyam miatt – a klasszikus bolti élelmiszer vagy háztartási szerek vásárlásával jelenleg nem igazán éri meg külföldön próbálkozni.

Hosszasan böngészve a szlovák, az osztrák vagy a román árakat kijelenthető, hogy a teljes bevásárlókosarat nézve – főleg egy klasszikus család nagybevásárlása esetén – Magyarországon a korábban valóban előforduló árhátrány látványosan olvad – talán részben az árrésstop következtében. Érdemes tehát részleteiben is átnézni az alábbi összehasonlító táblázatunkat, amelynek alapján,

vagy akár az online árakat ellenőrizve döntse el mindenki maga, hogy vajon megéri-e üzemanyagot és időt áldozni a határ túloldalán való bevásárlásra.

Ahogy utaltunk rá: nyilvánvaló, hogy lehetnek olyan akciók vagy termékkörök, amelyekért még most is érdemes ingázni, főleg, ha amúgy is arra járunk vagy a határ közelében lakunk. Ez azonban leginkább a relatíve erős forintnak, illetve az adott üzletláncok országonként eltérő árpolitikájának a függvénye, ahogyan például számos román árunál ez látható is a táblázatban. Klasszikus esetben viszont havi egy-két nagybevásárlásért sem éri meg ma már kiutazni, még akkor sem, ha a határ közvetlen közelében lakunk.

Románia Szlovákia Ausztria Magyarország burgonya 1 kg 321 183 513 314 alma 1 kg 281 673 712 499 kenyér 0,5 kg 601 474 513 425 szeletelt szalámi 100 g 401 633 712 499 halfilé 500 g 1122 1552 3144 2250 párizsi 1 kg 560 1588 2384 899 csirkecomb 1 kg 1282 1154 1588 744 darabolt sajt 250g 1102 1031 1110 749 joghurt 500 g 201 493 641 253 gyümölcsjoghurt 500 g 722 593 752 325 tej 1 l 321 314 513 348 tejföl 450 g 521 553 474 509 camembert sajt 100 g 802 911 1262 515 teavaj 250 g 788 673 951 919 márkás sör 0,5 l 242 314 314 289 márkás üdítőital 2 l 880 712 533 729 instant kávé 100 g 1496 1035 2484 825 a teljes kosár értéke 11 643 12 887 18 603 11 091 Egy egyszerű „bevásárlókosár” költsége itthon és 3 szomszédos országban (forint)*

*Egyazon nagy diszkontlánc akciós árai 2025. március második felében, 398 forintos euró–forint árfolyamon átszámítva. Ugyanolyan vagy hasonló termékekkel és kiszereléssel kalkulálva, illetve ahol lehetett, a legolcsóbb vagy akciós áruféléket kerestük. Forrás: Mandiner-gyűjtés

