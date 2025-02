Trump vámháborúja még nem ütött meg minket, de Brüsszel lépése boríthatja az asztalt

A bizonytalanságnak máris megvan a hatása. az európai tőzsdék mínuszban nyitottak hétfőn, mind a német, mind a brit, mind a francia tőzsde eséssel kezdett, de a Budapesti Értéktőzsde is pirosban volt délelőtt. A Mol csaknem fél, az OTP részvényei pedig közel másfél százaléknyit estek hétfőn.

Az ütés elkerül minket, de a szelét megérezzük

Felmerül a kérdés, hogy ezen felül hogyan érint majd minket ez a vámháború, még ha egyelőre konkrétan ellenünk nincs is kivetve ilyesmi. A Makronóm Intézet szakértője szerint hosszabb távon – uniós vámok nélkül is – ugyanakkor várható, hogy a világkereskedelem is alkalmazkodik, Kanadából, Mexikóból vagy Kínából több termék áramolhat például az EU-ba, akár azzal a céllal is, hogy megkerüljék az USA vámjait.

Ami azonnali hatásként jelentkezik, az egyrészt a kőolaj világpiaci árának megugrása, köszönhetően a kanadai olajra vonatkozó vámnak, amely beépül a hazai üzemanyagárakba is, másrészt pedig az árfolyamon keresztül.

A hétvégi döntésre válaszul a dollár ismét erősödésbe kezdett az euróval szemben az 1,02-es szint közelébe, amely kedvezőtlenül érinti a feltörekvő piaci devizákat, így a forintot is, amely a dollárral szemben a 400-as, míg az euróval szemben a 410-es szintig gyengült hétfőre.

„A vámok az import drágulásán keresztül növelik az inflációt az USA-ban is, amely miatt a piacok tartósan szigorú Fed kamatpályát várnak, ez pedig felértékeli a dollárt” – foglalta össze Molnár Dániel.

Trump döntése tehát, bármennyire is fájhat másoknak, érthetőek, a Magyarországra vonatkozó esetleges negatívumokat pedig bőven kompenzálhatja az, ha sikerül az amerikai elnök másik nagy terve: békét kötni Ukrajnában. Ez esetben bármilyen, hazánkra nézve átmenetileg negatív gazdasági hatás elhalványulna.

