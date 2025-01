Megdöbbentő számok: ennyivel kellene olcsóbbnak lennie az üzemanyagnak

2025 januárjában 20-25 forinttal drágultak az üzemanyagok, ami részben a jövedéki adó emelésének, valamint a globális olajáremelkedésnek és a dollár erősödésének volt köszönhető. Ennek következményeként a benzin ára 640 forint környékére, a gázolajé pedig 650 forint környékére emelkedett, megközelítve a 2022 végén tapasztalt szinteket.

Január közepétől azonban kedvező változások figyelhetők meg. A dollár árfolyama csökkent, és a Brent olaj ára is 80 dollár alá süllyedt, ami kedvezően hatott az üzemanyagok nagykereskedelmi áraira. A benzin és a gázolaj ára 10, illetve 15 forinttal csökkent,

de a kereskedők nem reagáltak azonnal ezekre a változásokra. A benzin ára 630 forint körül alakult, a gázolajé pedig 640 forint környékén.

Az üzemanyagárak terén történt változásokkal párhuzamosan a kormány is nyomást gyakorolt a kereskedőkre, hogy csökkentsék az árakat a régiós átlag szintjére. A benzinárstop visszaállítása is felmerült, azonban ez végül nem történt meg. Az üzemanyagárak a szomszédos országokhoz képest most már inkább átlagosnak számítanak, miközben Romániában januárban jelentősen emelkedtek.

A kereskedők lassú árcsökkentése nem új jelenség, a Mol 2024-ben már változtatott árazási gyakorlatán, hogy rugalmasabban reagáljon a piaci ingadozásokra, de az árak még mindig 10-15 forinttal magasabbak, mint amennyit a piaci körülmények indokolnának.