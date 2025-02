Brüsszel megfutamodott a gazdák haragjától, de a hátuk mögött beáldozná az unió egyik legnagyobb vívmányát

A képviseletek arra szólították fel Brüsszelt, hogy hagyja meg a KAP rendszerét és növelje annak keretösszegét.

Barátságosabb hangnem a gazdákkal

A most bemutatott agrár- és élelmiszeripari stratégia merőben eltér az előző Európai Bizottság bukott politikájától. Míg a 2020-ban ismertetett, Frans Timmermans bukott holland baloldali politikus nevéhez köthető, a Green Deal részeként bemutatott tervezet a mezőgazdasági termelést a klímaváltozás és a károsanyag-kibocsátás egyik legfőbb okozójaként mutatta be, addig a jelenlegi dokumentum már a környezet védelme és a globális élelmezés szempontjából nélkülözhetetlen tevékenységként tekint az ágazatra, megerősítve annak stratégiai jelentőségét.

Ezt a sokkal gazdabarátabb hozzáállást a termelők vívták ki azzal, hogy 2024 elején hónapokon keresztül demonstráltak az EU szinte összes tagállamában.

Az útlezárásokkal és a brüsszeli traktoros tüntetésekkel a termelők világos üzenetet küldtek Brüsszelnek: nélkülük nincs jó minőségű európai élelmiszer és azt követelték, ne őket büntessék a klímaváltozás miatt, amelynek ráadásul ők a legnagyobb közvetlen elszenvedői.

Nem elhanyagolható az sem, hogy az Eurobarométer felmérése szerint az unió lakosságának 94 százaléka fontosnak tartja a gazdák támogatását és nélkülözhetetlennek a tevékenységüket.

Nincs sok meglepetés az új agrárstratégiában

Az agrár- és élelmiszeripar jövőjét bemutató javaslat olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyet már régóta követelnek az európai gazdák és ezek összhangban vannak a Versenyképességi iránytűben megfogalmazott célokkal is.

A legfontosabb területek közé tartozik a generációváltás elősegítése. A cél – konkrét intézkedések nélkül – az, hogy a fiataloknak vonzóvá váljon az agrárpálya. Ez azért kulcskérdés, mert a közel 10 millió uniós termelőnek mindössze a 86 százaléka 40 évnél idősebb.

Magyarország élen jár a generációváltást segítő intézkedésekkel, mivel a gazdálkodás átadásáról külön törvény rendelkezik.

Szintén kiemelt cél, hogy a harmadik országokból érkező agrártermékeket megfeleltesse az EU a saját növényvédelmi, állatjóléti és fenntarthatósági szabályrendszerének. Ez azt jelenti, azok a gyártók és termelők importálhatnának élelmiszert az unióba, amelyek az előállítás során magukra érvényesnek tekintik az EU szabályozását, amely a világon a legszigorúbb élelmiszer-biztonsági normákat írja elő.

A dokumentum ugyanakkor úgy fogalmaz, a közösségnek törekednie kell a szigor globális érvényesítésére, de elismeri, ez nem lesz egyszerű feladat. Nem csak a nemzetközi, de a belső piacon is növelné a gazdák versenyképességét Brüsszel, a kereskedők erőfölényével szembeni szabályokkal és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmára vonatkozó irányelvek felülvizsgálatával.

Fontos eleme a tervezetnek a fenntarthatóság és az innováció előmozdítása, a 2040-ig meghatározott klímacélok elérése érdekében. A klímacélokkal kapcsolatos tervek most is nyugtalanítják a gazdákat, mivel az előző brüsszeli vezetés korábban olyan betarthatatlan szabályokat akart a termelőkre erőltetni, amelyek nem csak a termelést, de a gazdaságok jövedelmezőségét is komoly veszélybe sodorta.