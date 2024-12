Hogyan ünnepelnek más országokban december 26-án?

Viktoriánus korabeli képeslap arról, hogy Németországban karácsonyi ajándékokat adnak a szegény gyerekeknek /Getty Images

Ezek a viktoriánus hagyományok elmúltak, bár még mindig vannak olyan munkáltatók, akik 26-án ajándékot osztanak az alkalmazottaknak. Ma már modernebb hagyományok alakultak ki: az üzletek leárazásokat tartanak, és különleges sporteseményekre kerül sor, krikett és futball meccseket tartanak. A brit adók ilyenkor a népszerű sorozatok különleges karácsonyi epizódjait sugározzák.

A brit arisztokrácia ezen a napon gyakran tartott vadászatot, különösen rókavadászatot, amelynek hagyományos módját azonban a 2000-es évek elején betiltották.

A napnak főleg olyan országokban van hagyománya, amelyek egykor brit gyarmatok voltak. Ausztráliában a napot országszerte megünneplik, kivéve Dél-Ausztráliában, ahol „Kikiáltás napként” emlegetik, ugyanis ezen a napon ünneplik, hogy 1836. december 28-án kiáltották ki Dél-Ausztráliát brit provinciának. Érdekesség, hogy ha 26-a hétvégére esik, akkor az azt követő hétfőt munkaszüneti nappá nyilvánítják.

Új-Zélandon strandolással, grillezéssel és sporteseményekkel ünnepelnek.

Az egykori afrikai brit gyarmatok közül Nigéria is megtartotta a december 26-ai ajándékozás hagyományát, az afrikai országban a munkaadók az angolszász hagyományhoz hasonlóan ajándékokat adnak az alkalmazottaknak. Érdekesség, hogy Hongkong is megtartotta a szokást, és itt is a jótékonykodás napja a december 26.

A Boxing Day sok országban a sportról szól: Új-Zélandon krikettmeccsekre és lovasversenyekre is sor kerül ilyenkor. (Photo by Phil Walter/Getty Images)

Vallásos ünnep

December 26-án több országban Szent Istvánt, az első keresztény mártírt ünneplik. István történetét az Apostolok Cselekedetei jegyzi fel, ő volt az első, akit megköveztek Jézus hirdetéséért. Spanyolországban, Katalóniában „Sant Esteve” ünnepén a hagyomány szerint hatalmas ebédet készítenek a katalánok.

A katalánok az ünnep eredetét a középkorra vezetik vissza.

A 9. században Katalónia a Nagy Károly által alapított birodalomhoz tartozott. Az volt a szokás, hogy karácsonykor mindenki hazatért a családjához. Mivel azonban az utazás sokáig tartott, télen pedig különösen nehéz volt a haladás, a sötétség, a hideg és a sár miatt, ezért még ha közel is éltek egymáshoz a családok, akkor is sok időre volt szükség az utazáshoz. A katalán hagyomány szerint Szent István napja kezdetben olyan nap volt, amikor az emberek nem dolgoztak, hanem hazatértek a karácsonyi ünneplések után.