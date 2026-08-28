Ma kiderül, Unger Anna lesz-e a vagyonvisszaszerzési hivatal elnöke

A bizottság arról is döntött, hogy nyomozati elnökhelyettesnek Tasnádi Katalint jelöli, őt ugyancsak ma választhatja meg az Országgyűlés, e heti kétnapos rendkívüli ülésének második napján, amely ismét Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik 9 órakor.

Az NVVH elnökét és elnökhelyettesét a képviselők kétharmadának szavazatával, titkos szavazáson hat évre választja meg szeptember 1-jétől az Országgyűlés. Megválasztásuk után az elnök és az elnökhelyettes esküt tesz.

Mindez azért is érdekes, mert Unger Anna saját meghallgatásán arról beszélt, hogy a frissen létrehozott Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal első elnöki ciklusa alatt aligha születnek jogerős ítéletek.