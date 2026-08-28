Ma kiderül, Unger Anna lesz-e a vagyonvisszaszerzési hivatal elnöke

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Az NVVH elnökét és elnökhelyettesét a képviselők kétharmadának szavazatával, titkos szavazáson hat évre választja meg az Országgyűlés.
A társadalmi felháborodás és ellenállás dacára
Unger Anna Rózát választhatja meg ma az Országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökének.
Ismert, a szervezet élére végül három jelöltet – Ligeti Miklós, Sárvári Nicholas, Unger Anna – hallgatott meg az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága, közülük Ungert a bizottság 6 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta. Egyedül Melléthei-Barna Márton szavazott nemmel. eredetileg
A bizottság arról is döntött, hogy nyomozati elnökhelyettesnek Tasnádi Katalint jelöli, őt ugyancsak ma választhatja meg az Országgyűlés, e heti kétnapos rendkívüli ülésének második napján, amely ismét Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik 9 órakor.
Az NVVH elnökét és elnökhelyettesét a képviselők kétharmadának szavazatával, titkos szavazáson hat évre választja meg szeptember 1-jétől az Országgyűlés. Megválasztásuk után az elnök és az elnökhelyettes esküt tesz.
Mindez azért is érdekes, mert Unger Anna saját meghallgatásán arról beszélt, hogy a frissen létrehozott Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal első elnöki ciklusa alatt aligha születnek jogerős ítéletek.
Hat év alatt, ami a hivatal első elnöki ciklusa, szerintem botorság azt gondolni, hogy itt jogerős ítéletek lesznek
– fogalmazott Unger.
A nap folyamán kivételes eljárásban tárgyalja és el is fogadhatja a parlament az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítását, amely a tűzifa áfáját 27 százalékról 5 százalékra javasolja csökkenteni szeptember 15-étől.
Sürgős eljárásban vitatja meg a Ház a Tisza képviselői által benyújtott, az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat módosítását. Ennek célja, a házszabály hozzáigazítása a Költségvetési Tanács megváltozott feladat- és hatásköréhez, miután megszűnt a tanács előzetes hozzájárulási joga, helyébe a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat államadósság-szabálynak való megfelelésére irányuló véleményezési jog lépett.
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