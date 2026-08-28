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hivatal nemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal unger anna országgyűlés

Ma kiderül, Unger Anna lesz-e a vagyonvisszaszerzési hivatal elnöke

2026. augusztus 28. 07:41

Az NVVH elnökét és elnökhelyettesét a képviselők kétharmadának szavazatával, titkos szavazáson hat évre választja meg az Országgyűlés.

2026. augusztus 28. 07:41
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A társadalmi felháborodás és ellenállás dacára 

Unger Anna Rózát választhatja meg ma az Országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökének. 

Ismert, a szervezet élére végül három jelöltet – Ligeti Miklós, Sárvári Nicholas, Unger Anna – hallgatott meg az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága, közülük Ungert a bizottság 6 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta. Egyedül Melléthei-Barna Márton szavazott nemmel.  eredetileg 

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A bizottság arról is döntött, hogy nyomozati elnökhelyettesnek Tasnádi Katalint jelöli, őt ugyancsak ma választhatja meg az Országgyűlés, e heti kétnapos rendkívüli ülésének második napján, amely ismét Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik 9 órakor.

Az NVVH elnökét és elnökhelyettesét a képviselők kétharmadának szavazatával, titkos szavazáson hat évre választja meg szeptember 1-jétől az Országgyűlés. Megválasztásuk után az elnök és az elnökhelyettes esküt tesz.

Mindez azért is érdekes, mert Unger Anna saját meghallgatásán arról beszélt, hogy a frissen létrehozott Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal első elnöki ciklusa alatt aligha születnek jogerős ítéletek.

Hat év alatt, ami a hivatal első elnöki ciklusa, szerintem botorság azt gondolni, hogy itt jogerős ítéletek lesznek

– fogalmazott Unger.

A nap folyamán kivételes eljárásban tárgyalja és el is fogadhatja a parlament az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítását, amely a tűzifa áfáját 27 százalékról 5 százalékra javasolja csökkenteni szeptember 15-étől.

Sürgős eljárásban vitatja meg a Ház a Tisza képviselői által benyújtott, az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat módosítását. Ennek célja, a házszabály hozzáigazítása a Költségvetési Tanács megváltozott feladat- és hatásköréhez, miután megszűnt a tanács előzetes hozzájárulási joga, helyébe a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat államadósság-szabálynak való megfelelésére irányuló véleményezési jog lépett.

Nyitókép: Képernyőkép

 

Összesen 55 komment

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Sorrend:
optimista-2
•••
2026. augusztus 28. 11:06 Szerkesztve
Mi az azonos Von der Legyen és Unger között ? A hozzá nem értés. Mi a különbség: 80 kg. Vajon Zelenszkijnek ő is bejönne ?
Válasz erre
0
0
mlotta
2026. augusztus 28. 11:02
Markó utcába, az onnan kiköltöző Kúria helyére, a Legfőbb Ügyészség mellé költözik az ÁVH – jelentette be Magyar Rákosi Poloska
Válasz erre
0
0
states3
2026. augusztus 28. 10:57
Rágom a körmöm, ki lesz az ÁVH főnöke, Péter Gábor hiányában.
Válasz erre
1
0
nyafika
2026. augusztus 28. 10:43
Nyomulnak a szektás csicskák, mintha az életük múlna rajta... De inkább csak annyi, rövid lett a póráz, ha nincs meg a napi hányás szöveg, ugrott a napidíj! KÖZPÉNZBŐL LOPVA!
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