Az NVVH élére jelölt Unger Anna szerint hatéves ciklusa alatt nem lesznek jogerős ítéletek

Eldőlt: Unger Annát jelöli a bizottság a vagyonvisszaszerzési hivatal élére
Újabb partizános "szakértő" kerül fontos pozícióba.
„A nagy elszámoltatási ígéretek után az NVVH leendő vezetője már a hivatal indulása előtt arra készíti fel a nyilvánosságot, hogy akár a teljes, hatéves mandátuma alatt sem születnek jogerős ítéletek” – írja Deák Dániel.
Az NVVH élére jelölt Unger Anna meghallgatásán tett kijelentésére hívta fel a figyelmet Deák Dániel, amely szerint a frissen létrehozott Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal első elnöki ciklusa alatt aligha születnek jogerős ítéletek.
„Hat év alatt, ami a hivatal első elnöki ciklusa, szerintem botorság azt gondolni, hogy itt jogerős ítéletek lesznek”
– fogalmazott Unger.
Ahogy arról beszámoltunk, az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága kedden Unger Anna Rózát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelölte a hivatal élére. Az NVVH széles jogkörökkel felruházott intézmény, amelynek létrehozását a kormányváltás után az elszámoltatás egyik fontos eszközeként helyezték kilátásba. A végső döntést pénteken hozhatja meg az Országgyűlés.
Deák szerint különösen érdekes, hogy miközben az új hivatal kapcsán komoly vagyonvisszaszerzési és elszámoltatási ígéretek hangzottak el, annak leendő vezetője már előre jelezte:
hatéves mandátuma alatt sem számít jogerős ítéletekre.
Unger ugyanakkor úgy vélte, ennyi idő elegendő lehet arra, hogy az ügyeket feltárják, és a felelősök bíróság elé kerüljenek. A jelölés körülményei sem voltak mentesek a vitáktól. A kiválasztási eljárás egy részét zárt ülésen bonyolították le, ami miatt a TASZ szerint jelentősen korlátozták a nyilvánosságot. A 444 korábban „katyvasznak”, legutóbbi tudósításában pedig „furcsának” nevezte a folyamatot.
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Újabb partizános "szakértő" kerül fontos pozícióba.
Nyitókép: YouTube/Partizán