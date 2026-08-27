Az NVVH élére jelölt Unger Anna szerint hatéves ciklusa alatt nem lesznek jogerős ítéletek

Ahogy arról beszámoltunk, az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága kedden Unger Anna Rózát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelölte a hivatal élére. Az NVVH széles jogkörökkel felruházott intézmény, amelynek létrehozását a kormányváltás után az elszámoltatás egyik fontos eszközeként helyezték kilátásba. A végső döntést pénteken hozhatja meg az Országgyűlés.

Deák szerint különösen érdekes, hogy miközben az új hivatal kapcsán komoly vagyonvisszaszerzési és elszámoltatási ígéretek hangzottak el, annak leendő vezetője már előre jelezte: