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deák dániel nvvh unger anna jogerős ítélet

Az NVVH élére jelölt Unger Anna szerint hatéves ciklusa alatt nem lesznek jogerős ítéletek

2026. augusztus 27. 11:20

„A nagy elszámoltatási ígéretek után az NVVH leendő vezetője már a hivatal indulása előtt arra készíti fel a nyilvánosságot, hogy akár a teljes, hatéves mandátuma alatt sem születnek jogerős ítéletek” – írja Deák Dániel.

2026. augusztus 27. 11:20
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Az NVVH élére jelölt Unger Anna meghallgatásán tett kijelentésére hívta fel a figyelmet Deák Dániel, amely szerint a frissen létrehozott Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal első elnöki ciklusa alatt aligha születnek jogerős ítéletek.

„Hat év alatt, ami a hivatal első elnöki ciklusa, szerintem botorság azt gondolni, hogy itt jogerős ítéletek lesznek”

– fogalmazott Unger.

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Ahogy arról beszámoltunk, az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága kedden Unger Anna Rózát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelölte a hivatal élére. Az NVVH széles jogkörökkel felruházott intézmény, amelynek létrehozását a kormányváltás után az elszámoltatás egyik fontos eszközeként helyezték kilátásba. A végső döntést pénteken hozhatja meg az Országgyűlés.

Deák szerint különösen érdekes, hogy miközben az új hivatal kapcsán komoly vagyonvisszaszerzési és elszámoltatási ígéretek hangzottak el, annak leendő vezetője már előre jelezte: 

hatéves mandátuma alatt sem számít jogerős ítéletekre.

Unger ugyanakkor úgy vélte, ennyi idő elegendő lehet arra, hogy az ügyeket feltárják, és a felelősök bíróság elé kerüljenek. A jelölés körülményei sem voltak mentesek a vitáktól. A kiválasztási eljárás egy részét zárt ülésen bonyolították le, ami miatt a TASZ szerint jelentősen korlátozták a nyilvánosságot. A 444 korábban „katyvasznak”, legutóbbi tudósításában pedig „furcsának” nevezte a folyamatot.

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Nyitókép: YouTube/Partizán

Összesen 116 komment

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szkiper
2026. augusztus 27. 13:23
Unger 4 év múlva: " Akkor még nem sejtettem.....elfelejtettem mit nem sejtettem."
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lofejazagyban-2
2026. augusztus 27. 13:22
nem lesznek ítéletek, csak habzás, hogy etessék a fostos csürhét, amelyik vért akar inni.
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Reszelő Aladár
2026. augusztus 27. 13:21
Kiváló eljárás! Megfuttatják a kommentfalon, aki több lájkot kapott, az megkapja 3.4 millió ember feltétlen támogatását egy felügyelet nélküli, lényegében a magyar államigazgatástól is független szervezet élén, aki azt csinál amit akar. A vallomása pedig leginkább arról árulkodnik, hogy legfeljebb meghurcolni tudnak majd embereket, de jogerős ítéletig eljutni már nem fognak tudni. De igazából a kommentfalnak az is jó lesz. Ha csődbe megy a cége és elveszti a vagyonát, az már jó. Ha majd a bíróság esetleg felmentené, már akkor is bűnös marad. Erről szól az egész.
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0
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kbexxx
•••
2026. augusztus 27. 13:20 Szerkesztve
Megbélyegzés és bizonytalanságban tartås a cél Befagyasztåsok ellen már most lépéseket tenni mindenkinek ki a bankokból a pénzt be a párna cihába ! A befagyasztás nem hoz kamatott akár van valamitöl Tartani akár nem.A likviditás gyakorlatában bármi korlát ugyfelek tömegének vesztésével a bizalom mellett jár.Elég csak megbélyegezni a többit elintézi a kössegi médiav valamint a piac könyörtelenseége . Ha egy ügy ilyen sokáig lóg a levegőben mindenkit tönkre tesz .!
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