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tisza fidesz európai unió magyarország Magyar Péter

Magyar Péter slampos jakobinus leszámolással lakatna jól mindenkit

2026. július 13. 05:53

Három hónappal a Tisza kétharmados győzelme után a választási eufóriát egyre inkább a leszámolás hangulata váltja fel. Miközben a kormányzat jogállamot és megújulást ígért, egyre több a politikai bosszú, de a gazdaság valódi kihívásaira és Magyar Péter jövőbeli terveivel kapcsolatban továbbra is sokan várják a konkrétumokat.

2026. július 13. 05:53
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Kovács András
Kovács András

2026. április 13: Az ország nagyobbik része mámoros örömben, míg a kisebbik rész sokktól lefagyva indult neki a hétfőnek. A Tisza-szimpatizánsok szinte biztosan maguk sem hitték el, hogy nagyon sima kétharmados győzelmet fognak aratni, míg a Fidesz és a többi párt híve szintén nem hitte el, hogy Magyar Péter teljes ismeretlen csapatának kétharmados többsége lesz az Országgyűlésben. 

Magyar
Magyar Péternek egyelőre csak bosszúkormányzást sikerült mutatnia

Magyar Péter nem konszolidálódott

Pont három hónap telt el azóta. Most is hétfő van.

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A tiszás tábor nemcsak mámoros örömben van továbbra is, hanem végre „vért” szeretne látni.

Nincsen a napnak olyan perce, amikor a mára kormánypártivá avanzsált nézőközönség nem akarna valakit börtönben látni. Teljes mindegy, hogy a vélhetően jogtalanul őrizetbe vett Szakács Istvánról, vagy éppen Orbán Viktorról van szó. Börtönbe mindenkivel, akinek bármilyen köze volt az elmúlt 16 év kormányzásához – üvölti a nép hangja. De ez lenne valóban Isten szava? 
Egyesek azt várták Magyar Pétertől és a kétharmados Tisza-többségtől, hogy hatalmas sikerük után a konszolidáció irányába indulnak.

Értelemszerűen aki bármilyen bűncselekményt elkövetett a korábbi 16 éves kormányzás során, azokkal szemben az ügyészség vádat emel, majd pedig a bíróság dönt arról, hogy valóban történt-e bűncselekmény az adott ügyben, vagy pedig nem.

Ez lenne az a jogállami eljárásmód, amit egyébként a Tisza a választási kampányban is ígért. Aki bűnös, azt jogszerűen ítéljék el, aztán haladjunk tovább.

Konszolidáció helyett azonban turbófokozatra kapcsolt jakobinizmust látunk.

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Örömteli, hogy a guillotine csattogása helyett egyelőre még csak a jogászi bosszúállás piti formáját látjuk, de senkinek ne legyen kétsége: eljöhet a pillanat, amikor a vérre vágyó nagyérdeműt holmi alaptörvény-módosítás sem fogja már kielégíteni. 

Ráadásul a Tisza-féle jakobinizmus slamposságára jellemző, hogy bár Magyar Péter május 31-ig adott határidőt a közjogi méltóságok lemondására, mégis július 13-án mindegyikük még hivatalban van.

Persze egy olajozottan működő diktatúra felépítésére sehol sem volt elég másfél hónap, nemhogy az Európai Unió egy április 12-e óta éltanuló tagállamában. 

Tényleg ez a legfontosabb?

Alaptörvény-módosítások, tisztítótűz-hadművelet, verbális lincselés, majd pedig jobboldali influenszerek kérdéses őrizetbe vétele – így halad a Tisza-karaván a kormányzás nehéz mezsgyéjén. Július 13-án azért lassan érdemes feltenni a kérdést, hogy tényleg mindenki, aki kormányváltást szeretett volna, az egy elnyújtott bosszúhadjáratra mondott igent? Tényleg alaptörvény-módosításokat, majd új alkotmányozásról szóló végtelen konzultációkat és vitákat vártak Magyar Péter kormányzásától?

Tényleg az aktív és a passzív választójog korlátozására mondott igent az a 3,4 millió választó, aki a Tiszát választotta április 12-én? 

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Idézőjel

Az Alaptörvény módosítása nem születhet bosszúból

A demokrácia egyik legfontosabb ismérve nem az, hogy ki van hatalmon, hanem az, hogy a hatalom meddig hajlandó elmenni saját politikai céljai érdekében.

Még ezeknél a kérdéseknél is fontosabb visszaidézni, hogy mit is mondott Magyar Péter és a mögötte álló politikai közösség a választási kampányban. Magyarország az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb országa, majd ezt megfejelték azzal a Tisza korifeusai, hogy az elmúlt 16 év még a tatárjárásnál is nagyobb károkat okozott. 

Ha a kampányban tett állítások igazak, akkor az új kormány gazdasági téren miért a kamat-és benzinárstop eltörlésével indított? 

Vajon nem a legszegényebbeket sújtja ezen árkorlátozások megszüntetése? Ezen kérdések egyelőre nem ütötték át a tisztítótűzben reménykedő tiszás tömeg, de ez nem jelentheti azt, hogy mi magunk nem tesszük föl ezeket. 

Egy működő és igazságos ország építésén fáradozik a tiszás-többség saját maguk elmondása alapján. Azt most hagyjuk, hogy mennyiben felel meg az igazságosságnak, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnököt egy alpárinak tekinthető jogi eljárással fosztanák meg a hivatalától, de a működés kapcsán valahogyan nem látom azt a nagy igyekezetet a kormányzó párt részéről. Nézzünk is egy konkrét példát! 

Divatos ma Szijjártó Pétert támadni a miniszteri működése kapcsán, de a volt külgazdasági és külügyminiszter éveken keresztül szinte folyamatosan számolt be arról, hogy hol, milyen és mekkora volumenű beruházások valósulnak meg az országban. Április 13-a óta nem nagyon hallunk beruházásokról, tervekről és gazdasági víziókról. 

Kapitány István, Orbán Anita, vagy éppen Vitézy Dávid megszólalásai között nem látom jönni, hogy milyen beruházások és projektek fogják hajtani a magyar gazdaság szekerét. 

Annak a magyar gazdaságnak a szekerét, amely a Tisza szerint soha nem látott válságban van! 

Gazdasági vízióval eddig nem találkoztunk csak szélerőművekkel

A kormányzat valós, a mindennapokra rálátó képessége már hetekkel ezelőtt súlyos léket kapott. Még májusban halálos áldozattal járó baleset történt a Mol tiszaújvárosi üzemében.

A helyszínre érkező Kapitány István azt találta mondani, hogy az üzemben történt baleset nem befolyásolja Magyarország üzemanyagellátását. Ismert, a tiszaújvárosi üzem nem egy olajfinomító, hanem egy vegyi üzem.

Nagyon rossz fényt vet egy gazdasági miniszterre, és a várható jövőbeli lépésekre az, hogy a tárca első embere nem tudja, hogy Tiszaújvárosban lévő üzemnek pontosan mi a feladata a hazai gazdaságban. 

  • Azóta a gazdasági kormányzás szinte csak az uniós pénzekre próbálja felépíteni a jövőbeli terveit. 
  • Ennek egyik csúcspontja a szélerőmű-építés felpörgetése, de semmilyen hatástanulmányt, vagy elemzést nem olvashattunk arról a kormányzat részéről, hogy ettől mitől lesz jobb és versenyképesebb a magyar gazdaság. 
  • Azt most hagyjuk is, hogy Magyarországon nem mindenhol fúj folyamatosan a szél. 
  • Szakmaiságot, profizmust és átláthatóságot ígért a Tisza, de egyelőre ennek az írmagja sem látszik. 
     

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A bosszúhadjárat, a Magyarflix és az abszolút filmszínház mellett az sem ütötte át a tiszás szakemberek figyelmét, hogy Ausztria autóipara éppen az összeomlás szélén van. Ha pedig az osztrák ipar súlyos helyzetbe kerül, akkor azt Magyarország nagyon meg fogja érezni. Ha a Magyar Péter vezette kormány szakmailag tényleg olyan szinten áll, ahogyan azt magukról állítják, akkor itt lenne az ideje, hogy megtalálják a megoldásokat erre a nagyon kellemetlen szituációra.

Persze a Redditen sokkal könnyebb jópofiskodni és mellébeszélni, mint a mindennapok nagyon nehéz problémáira választ adni. 

A választásoknak mindig van győztese és vesztese, de a kormányzás nem lehet egyenlő a politikai revanssal. Az ország előtt álló gazdasági, demográfiai és geopolitikai kihívásokat nem lehet alaptörvény-módosításokkal vagy végtelen politikai konfliktusokkal megoldani. A választók előbb-utóbb nem azt fogják számon kérni, hogy ki ellen indult eljárás, hanem azt, hogy jobb lett-e az életük.

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A Tisza történelmi felhatalmazást kapott, ezzel pedig történelmi felelősség is jár. Egy kétharmados többség nem csupán lehetőség az intézményi átalakításra, hanem kötelezettség is arra, hogy stabilitást, kiszámíthatóságot és fejlődést teremtsen. Ha a kormányzás fókusza tartósan a múlt szereplőinek üldözése marad, akkor könnyen elveszhet az a politikai tőke, amelyet áprilisban a választók a változás reményében adtak át.

A politika végső mércéje ugyanis nem a közösségi médiában aratott győzelem, és nem is a leghangosabb tábor lelkesedése, hanem az ország teljesítménye.

Beruházások, munkahelyek, versenyképesség, biztonság és növekvő életszínvonal – ezek azok a kérdések, amelyekre előbb-utóbb minden kormánynak választ kell adnia. A kampányok egyszer véget érnek. A valóság azonban minden reggel újrakezdődik.

Nyitókép: AFP

 

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Összesen 58 komment

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bagira004
2026. július 13. 09:00
Az egész elszámoltatás a nép szemébe porhintés addig még a főkolompos a mentelmi jog mögé bujva magát nem világítattja át . Bajnai jut eszembe az erkölcs csősz . Kályhától elindulunk ne csodálkozunk tisza párt brüsszeli támogatói eus körmösök. Bőrönd számra az eus pénzeket kilopták , tv mutatta , hova utaztatták az eus országok pénzét . Brüsszel a korrupció melegágya , tiszás verzér támogatói . Amilyen a mosdó olyan a törülköző.
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trd127
2026. július 13. 08:11
"Persze, hogy nem érted! Ezért vagy tiszás bonobó!" Könnyű úgy replikázni egy felvetésre, hogy közben teljesen másról beszélünk. Mint mindig, a lényegi kérdés ilyenkor válasz nélkül marad. Jelen esetben nincs válasz arra, hogy miért torzítják el a szavak és a kifejezések jelentését az előző hatalom hívei. Az Európai Ügyészségnek ugyanis semmi köze funkciójában az egykori helytartótanácshoz. Elferdített szójelentések + elferdített gondolatok + elferdített valóság = fideszes vereség.
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Ízisz
2026. július 13. 08:06
🧡🇭🇺 "trd127 2026. július 13. 07:42 Ma távozik a rendszerváltás óta legelutasítottab köztársasági elnök. (A szavazók 76 százaléka a távozását akarja)" Válasz erre. 🖕 Ízisz trd127 2026. július 13. 08:04 🧡🇭🇺 ...mert a s tiszára szavazó gyűlölködő csűrhe, betűről betűre tisztában van az alkotmányunk jogi tartalmával és a jogalkotás minden fortélyával a gyakorlatban,... 🤦‍♀️😐 A bolsevik gyűlölködő csűrhe gyilkolni akar vezírük biztatására, uszítására!!! Tisztára mint egy zombi hadsereg!!!💯👌🤮❗
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lemez
2026. július 13. 08:05
Ennyi embert beetetni nem kis munka két év alatt.Persze hogy hazahozzák az eus pénzt?Az Orbàn kormány anélkúl csinálta a fejlesztéseket népjóléti intézkedéseit.És ez bún.Többet fizettünk be mit amennyit kaptunk.A hazaárulók 16 milliárdból 6-ot ukrajnának adtak.Maradt 10 milliárd.Abból 4 milli!rd most lett elszámolva a kész fejlesztésekért nem adták ide nyilvánosan kivéreztetés zajlott amit ursula nyilvánosan elismert.1 milliárdot odaajándékoztak az eu-nak mivel gazdag ország vagyunk AI fejlesztésre a nyugatnak.A többi is megy nyugatnak mert úgy van megcsinálva hogy ök juthatnak hozzá.Söt a máv és buszos személyszállitásba be kell engedni a nyugati v!llalkozókat Érthetö az ismételt privatizácio.A csöcselék felfogta?Nem.
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