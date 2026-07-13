Magyar Péter slampos jakobinus leszámolással lakatna jól mindenkit

Ha a kampányban tett állítások igazak, akkor az új kormány gazdasági téren miért a kamat-és benzinárstop eltörlésével indított?

Vajon nem a legszegényebbeket sújtja ezen árkorlátozások megszüntetése? Ezen kérdések egyelőre nem ütötték át a tisztítótűzben reménykedő tiszás tömeg, de ez nem jelentheti azt, hogy mi magunk nem tesszük föl ezeket.

Egy működő és igazságos ország építésén fáradozik a tiszás-többség saját maguk elmondása alapján. Azt most hagyjuk, hogy mennyiben felel meg az igazságosságnak, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnököt egy alpárinak tekinthető jogi eljárással fosztanák meg a hivatalától, de a működés kapcsán valahogyan nem látom azt a nagy igyekezetet a kormányzó párt részéről. Nézzünk is egy konkrét példát!