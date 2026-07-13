Magyar Péter slampos jakobinus leszámolással lakatna jól mindenkit

A Tisza történelmi felhatalmazást kapott, ezzel pedig történelmi felelősség is jár. Egy kétharmados többség nem csupán lehetőség az intézményi átalakításra, hanem kötelezettség is arra, hogy stabilitást, kiszámíthatóságot és fejlődést teremtsen. Ha a kormányzás fókusza tartósan a múlt szereplőinek üldözése marad, akkor könnyen elveszhet az a politikai tőke, amelyet áprilisban a választók a változás reményében adtak át.
A politika végső mércéje ugyanis nem a közösségi médiában aratott győzelem, és nem is a leghangosabb tábor lelkesedése, hanem az ország teljesítménye.
Beruházások, munkahelyek, versenyképesség, biztonság és növekvő életszínvonal – ezek azok a kérdések, amelyekre előbb-utóbb minden kormánynak választ kell adnia. A kampányok egyszer véget érnek. A valóság azonban minden reggel újrakezdődik.
Nyitókép: AFP