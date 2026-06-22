Vissza kellett küldeni az osztrák vasúti kocsik egy részét Bécsbe, az ÖBB elismerte a problémát

A szomszédból kér segítséget Vitézy Dávid: így vészelné át a MÁV a nyári csúcsszezont
Bérelt vasúti kocsikkal kezelné a MÁV az idei balatoni csúcsforgalmat.
Megpróbálta eltitkolni az ügyet a MÁV, de nem sikerült.
Az Osztrák Szövetségi Vasutak (ÖBB) elismerte, hogy a MÁV által a nyári szezonra bérelt vasúti kocsik közül többet vissza kellett küldeni Bécsbe, miután azok nem megfelelő állapotban érkeztek Magyarországra. Az ügy azért keltett feltűnést, mert a magyar vasúttársaság nem tájékoztatta a nyilvánosságot a problémáról, miközben az osztrák fél megerősítette, hogy az érintett járműveket időközben megtisztították és ismét forgalomba állították – írja a vg.hu.
A MÁV még májusban jelentette be, hogy tíz InterCity-kocsit vesz át az ÖBB-től a nyári megnövekedett utasforgalom kiszolgálására. A döntést Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter azzal indokolta, hogy a magyar vasút járműállománya jelenleg nem elegendő a balatoni és a távolsági forgalom igényeinek maradéktalan kiszolgálására. A kölcsönkapott kocsik egy része a Balaton felé közlekedő Kék Hullám InterCitykben, másik részük pedig a Budapest és Békéscsaba közötti járatokon közlekedik.
A napokban nyilvánosságra került felvételeken azonban az látszott, hogy több osztrák kocsi erősen graffitis állapotban érkezett Magyarországra. Az ÖBB a Világgazdaság megkeresésére közölte, hogy az érintett járműveket a múlt hét végén Bécsben megtisztították, majd visszaküldték Budapestre. Ezzel gyakorlatilag megerősítették, hogy a kocsik egy részét
ideiglenesen ki kellett vonni a forgalomból, hogy alkalmassá váljanak az utasszállításra.
Az osztrák vasúttársaság hangsúlyozta, hogy valamennyi átadott kocsi rendelkezett érvényes műszaki vizsgával, és az üzembe helyezés előtt minden szükséges teszten átesett. Arra ugyanakkor nem adtak magyarázatot, hogyan kerülhettek a járművek ilyen állapotban Magyarországra, illetve ki viselte a tisztítás költségeit.
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Bérelt vasúti kocsikkal kezelné a MÁV az idei balatoni csúcsforgalmat.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert