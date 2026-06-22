Vissza kellett küldeni az osztrák vasúti kocsik egy részét Bécsbe, az ÖBB elismerte a problémát

Az Osztrák Szövetségi Vasutak (ÖBB) elismerte, hogy a MÁV által a nyári szezonra bérelt vasúti kocsik közül többet vissza kellett küldeni Bécsbe, miután azok nem megfelelő állapotban érkeztek Magyarországra. Az ügy azért keltett feltűnést, mert a magyar vasúttársaság nem tájékoztatta a nyilvánosságot a problémáról, miközben az osztrák fél megerősítette, hogy az érintett járműveket időközben megtisztították és ismét forgalomba állították – írja a vg.hu.

A MÁV még májusban jelentette be, hogy tíz InterCity-kocsit vesz át az ÖBB-től a nyári megnövekedett utasforgalom kiszolgálására. A döntést Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter azzal indokolta, hogy a magyar vasút járműállománya jelenleg nem elegendő a balatoni és a távolsági forgalom igényeinek maradéktalan kiszolgálására. A kölcsönkapott kocsik egy része a Balaton felé közlekedő Kék Hullám InterCitykben, másik részük pedig a Budapest és Békéscsaba közötti járatokon közlekedik.