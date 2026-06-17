Meghamisította a Telex Orbán Viktor nyílt levelét, csak hogy ne kelljen leírnia: „Mandiner”

A Telex tehát nemes egyszerűséggel, bármiféle jelzés nélkül eltüntette a szövegből azt a részt, amelyben Orbán Viktor arra tesz utalást, hogy Magyar Péter lapunkat államosítaná, és megszabná annak tartalmát.

A Telex cikke szerdán, 14 óra után néhány perccel jelent meg. Több mint másfél órával később készítettünk a meghamisított szövegről képernyőképet, majd e-mailt írtunk a portának, hogy megérdeklődjük, miért így jártak el. Ezek után nem sokkal arra lettünk figyelmesek, hogy a Telex „kijavította” a szöveget.