Meghamisította a Telex Orbán Viktor nyílt levelét, csak hogy ne kelljen leírnia: „Mandiner”

Mélyen hallgatnak a „kormánypárti” lapok a Mandiner belengetett államosításáról
Orbán Balázs fideszes képviselő és Magyar Péter miniszterelnök csörtéjéből teljesen más elemeket emelnek ki.
Az, hogy a Telex következetesen nem akarta leírni portálunk nevét, azzal függhet össze, hogy – a többi kormánypárti portállal egyetemben – már korábban sem számolt be Magyar Péter azon szándékáról, hogy államosítaná lapunkat és meghatározná, mi jelenhet meg nálunk.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, nyílt levélben reagált Orbán Viktor miniszterelnök Bige László üzletember megszólalására. A kormányfő rövid, ironikus hangvételű üzenetében az oligarchák helyzetére és a Tisza Párthoz fűződő viszonyra is utalt.
Magyarország korábbi kormányfőjének nyílt leveléről a Telex is beszámolt, csakhogy a szöveget megtévesztő módon úgy közölték, mintha pontosan idéznék, miközben egy fontos részt kihagytak belőle.
Mint ismert, a Fidesz elnöke az MTI-hez eljuttatott levelében azt írta Bige Lászlónak: „Kedves Bige László! Olvastam nyílt levélnek álcázott fizetett hirdetését az egyik tiszás pártlapban (még nem a Mandinerben). Megértettem, hogy nehéz az oligarchák élete, azt is megértettem, hogy tiszás oligarchák zászlóvivőjeként most könnyebb életben reménykedik. Sok sikert kívánok! Üdvözlettel: Orbán Viktor”
A Telex viszont anélkül, hogy jelölte volna, kihagy egy részletet a szövegből, a következő szöveget közölte idézőjelek között:
„Kedves Bige László! Olvastam nyílt levélnek álcázott fizetett hirdetését az egyik tiszás pártlapban. Megértettem, hogy nehéz az oligarchák élete, azt is megértettem, hogy tiszás oligarchák zászlóvivőjeként most könnyebb életben reménykedik. Sok sikert kívánok!”
A Telex tehát nemes egyszerűséggel, bármiféle jelzés nélkül eltüntette a szövegből azt a részt, amelyben Orbán Viktor arra tesz utalást, hogy Magyar Péter lapunkat államosítaná, és megszabná annak tartalmát.
A Telex cikke szerdán, 14 óra után néhány perccel jelent meg. Több mint másfél órával később készítettünk a meghamisított szövegről képernyőképet, majd e-mailt írtunk a portának, hogy megérdeklődjük, miért így jártak el. Ezek után nem sokkal arra lettünk figyelmesek, hogy a Telex „kijavította” a szöveget.
A Mandiner államosítására tett utalást ugyan nem pótolták, de legalább jelezték a megfelelő módon, hogy az idézet nem teljes.
Az, hogy a Telex következetesen nem akarta leírni ebben a kontextusban portálunk nevét, azzal függhet össze, hogy
– a többi kormánypárti portállal egyetemben – már korábban sem számolt be Magyar Péter azon szándékáról, hogy államosítaná lapunkat és meghatározná, mi jelenhet meg nálunk.
Levelünkben egyébként arra is rákérdeztünk a Telexnél, mi a véleményük Magyar Péter erre vonatkozó szavairól, de cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ. Amennyiben mégis válaszolnak, cikkünket frissítjük.
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Az író, újságíró szerint Magyar Péter szavaira az egész újságíró szakmának oldaltól függetlenül, közösen kellene azt mondania, hogy elég volt. Eddig azonban úgy tűnik, a kormánypártivá lett hírportáloknál nem osztják ezt a véleményt.
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„Nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni” – fogalmazott a miniszterelnök a Mandinerről.
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