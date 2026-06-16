Mélyen hallgatnak a „kormánypárti” lapok a Mandiner belengetett államosításáról

Magyar Péter: Mi leszünk a Mandiner kiadói, nekünk kell meghatározni a tartalmát (VIDEÓ)
„Nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni” – fogalmazott a miniszterelnök a Mandinerről.
Orbán Balázs fideszes képviselő és Magyar Péter miniszterelnök csörtéjéből teljesen más elemeket emelnek ki.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, az Országgyűlés hétfőn elfogadta az alaptörvény tizenhatodik módosítását, amelynek értelmében a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat (kekva) megszüntetik.
A módosítás kapcsán az Országgyűlésben felszólalt Orbán Balázs, aki Magyarország és a régió legnagyobb tehetséggondozójának, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumi elnöki pozícióját is betölti.
Orbán Balázs úgy vélte, az alapítványi rendszer egy garancia volt, majd rámutatott,
az a rendszer, amely a kekvarendszer helyébe fog lépni, valószínűleg kisebb stabilitást fog jelenteni”.
A kormányfő minderre úgy reagált, hogy „értem, hogy fáj neked, hogy a Mandiner című vicclap most már az államhoz kerül, és mi leszünk a kiadói, nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni”.
Magyar azt is hozzátette, azt is érti, hogy Orbán Balázsnak probléma, hogy a Libri és egyéb dolgok visszakerülnek a jogos tulajdonosaikhoz, végül ahhoz is „gratulált” neki, hogy el tudta mondani mennyi fajta jó dolgot tettek a kekvák a magyar felsőoktatással, és általában a magyar oktatással.
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„Nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni” – fogalmazott a miniszterelnök a Mandinerről.
Érdekes mód erről a csörtéről bár beszámoltak a „kormánypártivá” lett hírportálok, de azt a részt zömében kihagyták a tudósításaikból, hogy a miniszterelnök lapunkat államosítaná, és megszabná annak tartalmát.
A 24.hu cikkében többek között az emelte, ki, hogy a kormányfő mindent a fideszes kampányfőnök „fejére olvasott”. Majd arra is kitért, hogy „kevesen tettek annyit azért, hogy a Tisza kétharmaddal nyerje meg a választást, mint Orbán Balázs”.
Az atv.hu a 24.hu-hoz hasonlóan ugyancsak a kétharmados Tisza-győzelemmel kapcsolatos részt emelte ki. A 444.hu parlamenti beszámolójából ugyancsak kimaradt a lapunkat érintő miniszterelnöki megjegyzés, de igaz ez a Telex írására is, ahol csak annyit említettek, hogy a kekvákkal kapcsolatos döntésre Orbán Balázs egy „éles hangú poszttal” reagált. Úgy tűnik, hogy ezeknek a lapoknak és portáloknak ennyit jelent tehát a sajtószabadság, a szerkesztőségi függetlenség.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay