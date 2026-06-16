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sajtószabadság mandiner orbán balázs országgyűlés Magyar Péter KEKVA mcc

Mélyen hallgatnak a „kormánypárti” lapok a Mandiner belengetett államosításáról

2026. június 16. 13:52

Orbán Balázs fideszes képviselő és Magyar Péter miniszterelnök csörtéjéből teljesen más elemeket emelnek ki.

2026. június 16. 13:52
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Mint arról a Mandiner is beszámolt, az Országgyűlés hétfőn elfogadta az alaptörvény tizenhatodik módosítását, amelynek értelmében a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat (kekva) megszüntetik. 

A módosítás kapcsán az Országgyűlésben felszólalt Orbán Balázs, aki Magyarország és a régió legnagyobb tehetséggondozójának, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumi elnöki pozícióját is betölti.

Orbán Balázs úgy vélte, az alapítványi rendszer egy garancia volt, majd rámutatott, 

az a rendszer, amely a kekvarendszer helyébe fog lépni, valószínűleg kisebb stabilitást fog jelenteni”.

A kormányfő minderre úgy reagált, hogy „értem, hogy fáj neked, hogy a Mandiner című vicclap most már az államhoz kerül, és mi leszünk a kiadói, nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni”.

Magyar azt is hozzátette, azt is érti, hogy Orbán Balázsnak probléma, hogy a Libri és egyéb dolgok visszakerülnek a jogos tulajdonosaikhoz, végül ahhoz is „gratulált” neki, hogy el tudta mondani mennyi fajta jó dolgot tettek a kekvák a magyar felsőoktatással, és általában a magyar oktatással.

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Érdekes mód erről a csörtéről bár beszámoltak a „kormánypártivá” lett hírportálok, de azt a részt zömében kihagyták a tudósításaikból, hogy a miniszterelnök lapunkat államosítaná, és megszabná annak tartalmát.

A 24.hu cikkében többek között az emelte, ki, hogy a kormányfő mindent a fideszes kampányfőnök „fejére olvasott”. Majd arra is kitért, hogy „kevesen tettek annyit azért, hogy a Tisza kétharmaddal nyerje meg a választást, mint Orbán Balázs”

Az atv.hu a 24.hu-hoz hasonlóan ugyancsak a kétharmados Tisza-győzelemmel kapcsolatos részt emelte ki. A 444.hu parlamenti beszámolójából ugyancsak kimaradt a lapunkat érintő miniszterelnöki megjegyzés, de igaz ez a Telex írására is, ahol csak annyit említettek, hogy a kekvákkal kapcsolatos döntésre Orbán Balázs egy „éles hangú poszttal” reagált. Úgy tűnik, hogy ezeknek a lapoknak és portáloknak ennyit jelent tehát a sajtószabadság, a szerkesztőségi függetlenség.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Összesen 24 komment

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Sorrend:
kailniris
2026. június 16. 15:14
Szóval a Mandiner szálka petike picsájába, ez jó, tetszik!
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0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. június 16. 15:05
A független újságírás kamikaze műfaj. A logikai aspektusok és az értelmezés már az iskolákban tantermekben is sikítófrászt hoz a többségre. A jövő fogyasztói pulse üzemmódra vannak kondícionálva. Folyamatos kortizolstimulációban élnek. A tartósan magas kortizolszint alvászavarokat, immungyengeséget, elhízást, magas vérnyomást és cukorbetegséget okoz. Ezek ma már tizenéves korban diagnosztizált kórállapotok. A hirtelen kortizolszint csökkenés kiégésszerű érzekmi állapotokat produkál. Az impulzusokban belövellt stressz ma a tömegek ópiuma. A média és a sajtó akkor sikeres, ha képes táplálni ezt a függőséget. A tények és az objektív vonatkozások nem támogatják a stresszhormon áradást. Lelassít, multifokalizálja a figyelmet, csillapítja az érzelmeket. Erre ma már nincs igény.
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1
0
Hanesz
2026. június 16. 15:00
A Googl ezerrel nyomatja az összes nemzetáruló portált, ha akarod, ha nem csak a444, HVG 24.hu hireit látod. Na itt lett ebszva...
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0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. június 16. 14:47
» massivement6 2026. június 16. 14:15 Tessék a piacról megélni, az olvasókból, reklámokból meg tarhálásból. MIndenki így csinálja.« Na, azért nem mindenki! 😁
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