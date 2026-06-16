Mélyen hallgatnak a „kormánypárti” lapok a Mandiner belengetett államosításáról

Mint arról a Mandiner is beszámolt, az Országgyűlés hétfőn elfogadta az alaptörvény tizenhatodik módosítását, amelynek értelmében a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat (kekva) megszüntetik.

A módosítás kapcsán az Országgyűlésben felszólalt Orbán Balázs, aki Magyarország és a régió legnagyobb tehetséggondozójának, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumi elnöki pozícióját is betölti.