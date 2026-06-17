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tisza párt nitrogénművek bige lászló orbán viktor

Orbán Viktor nyílt levélben válaszolt Bige Lászlónak – a Mandiner is szóba került

2026. június 17. 13:14

A vegyipari nagyvállalkozó korábban szintén nyílt levélben támadta meg Orbán Viktort, akit következetesen „Magyarország bukott miniszterelnökének” nevezett.

2026. június 17. 13:14
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Nyílt levélben reagált Orbán Viktor miniszterelnök Bige László üzletember megszólalására. A kormányfő rövid, ironikus hangvételű üzenetében az oligarchák helyzetére és a Tisza Párthoz fűződő viszonyra is utalt. Orbán Viktor teljes levelét változtatás nélkül közöljük:

„Kedves Bige László!

Olvastam nyílt levélnek álcázott fizetett hirdetését az egyik tiszás pártlapban (még nem a Mandinerben).

Megértettem, hogy nehéz az oligarchák élete, azt is megértettem, hogy tiszás oligarchák zászlóvivőjeként most könnyebb életben reménykedik.

Sok sikert kívánok!

Üdvözlettel:

Orbán Viktor”

A volt kormányfő nem véletlenül említette lapunkat, ismert ugyanis, hogy Magyar Péter egyik Orbán Balázsnak címzett parlamenti válaszában szó szerint így fogalmazott: 

Értem, hogy fáj neked, hogy a Mandiner című vicclap most már az államhoz kerül, és mi leszünk a kiadói, nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni.”

Az ügy kontextusa, hogy az Országgyűlés hétfőn elfogadta az alaptörvény tizenhatodik módosítását, amelynek értelmében a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat (kekva) megszüntetik. A módosítása kapcsán az Országgyűlésben felszólalt Orbán Balázs, aki Magyarország és a régió legnagyobb, legismertebb tehetséggondozójának, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumi elnöke pozícióját is betölti, a Mandiner pedig az MCC égisze alá tartozik.

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Bige László nyílt levele

A volt miniszterelnök levelének előzménye, hogy Bige László vegyipari vállalkozó a tiszás Kontroll.hu felületén terjedelmes írásban támadta Orbán Viktort, akit következetesen „Magyarország bukott miniszterelnökének” nevezett. Azt állította, hogy az elmúlt másfél évtizedben a kormányzat és az állami szervek összehangolt fellépéssel próbálták ellehetetleníteni őt és cégeit, elsősorban a Nitrogénműveket. Bige szerint politikai indíttatású hatósági vizsgálatok, büntetőeljárások, versenyhivatali bírságok, adóintézkedések és egyéb adminisztratív döntések szolgálták azt a célt, hogy megszerezzék vagyonát, illetve kiszorítsák a gazdasági életből. Állítása szerint valamennyi jelentős ügyében végül bírósági sikereket ért el, a hatóságok pedig több esetben jogalap nélkül jártak el.

A vállalkozó levelében számos súlyos vádat fogalmazott meg a korábbi kormányzattal, valamint egyes gazdasági szereplőkkel szemben, köztük politikai befolyással való visszaélést, hamis tanúk alkalmazását és gazdasági érdekkörök összefonódását emlegetve. Bige azt írta, hogy a Nitrogénművek a folyamatos nyomásgyakorlás ellenére is működőképes maradt, jelentős beruházásokat hajtott végre, és nem volt hajlandó átadni tulajdonát. Levelét azzal zárta, hogy szerinte a jogállamiság helyreállítása, az állítólagosan jogellenesen szerzett vagyonok visszaszerzése és az elszámoltatás a következő politikai ciklus egyik legfontosabb feladata lesz.

(MTI/Mandiner)

Fotó: MTI/Balázs Attila

 

Összesen 34 komment

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Sorrend:
GrumpyGerald
2026. június 17. 13:57
Ezek a kisnyilas nyelvújítók feszt bukott miniszterelnököznek, miközben aki kitöltötte a teljes parlamenti ciklusát - ahogy Orbán Viktor is- , az de facto nem bukott meg. Szívesen, agyhalottak!
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radler
2026. június 17. 13:56
A Tisza van kormányon, de: 1./ Magyar Péter nem vitt bele minket a háborúba, 2./ Nem küldtünk fegyvereket az ukránoknak, 3./ Nem vezették be a sorkatonaságot, 4./ Nem Zelenszkij alakított kormányt, 5./ Az ukránok nem támadták meg Magyarországot, 6./ Az ukránok nem támadták meg a magyar "kritikus infrastrukturát" sem, 7./ Egyetlen magyar katona apukát sem lőttek tarkón a fronton, 8./ Senkit nem gyömöszöltek be az ukránok a csomagtartójukba, mint ahogy azt Szentkirályi Alexandra jósolta, 9./ Egyetlen óvodást és bölcsődést sem műtöttek át nemileg, 10./ Egyetlen iskolát, óvodát sem szálltak meg az LMBTQ-aktivisták, 11./ Nem árasztották el az országot a migránsok, 12./ Nem lett 1.000 Ft a benzin ára, 13./ Nem adóztatták meg a nyugdíjakat, 14./ Nem vezettek be 1.300 milliárd Ft-os megszorításokat, 15./ Nem emelték "brutális" szintre az szja-t, 16./ Nem vezették be a macskaadót, 17./ Nem vették el a családtámogatásokat, pedig ti azt mondtátok, hogy ez lesz, ha nem ti nyertek április 12-én.
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salátás
2026. június 17. 13:55
radler 2026. június 17. 13:34 A legszebb ez benne: „Ön ma már egy senki.” De az biztos, hogy ez nem egy sértett üzletember pár soros panasza. Ez egy olyan ember több ezer szavas vallomása, aki szerint 16 évig próbálták eltakarítani az útból, mégsem sikerült. ---------- ejha micsoda diktatúra volt ez 16évig teljes erőből ,mégse sikerült mindent beszopsz ugye,büdiszáj?
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kbs-real
2026. június 17. 13:55
"Önélzetes a kis latol..."
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