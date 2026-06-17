Orbán Viktor nyílt levélben válaszolt Bige Lászlónak – a Mandiner is szóba került

Bige László nyílt levele

A volt miniszterelnök levelének előzménye, hogy Bige László vegyipari vállalkozó a tiszás Kontroll.hu felületén terjedelmes írásban támadta Orbán Viktort, akit következetesen „Magyarország bukott miniszterelnökének” nevezett. Azt állította, hogy az elmúlt másfél évtizedben a kormányzat és az állami szervek összehangolt fellépéssel próbálták ellehetetleníteni őt és cégeit, elsősorban a Nitrogénműveket. Bige szerint politikai indíttatású hatósági vizsgálatok, büntetőeljárások, versenyhivatali bírságok, adóintézkedések és egyéb adminisztratív döntések szolgálták azt a célt, hogy megszerezzék vagyonát, illetve kiszorítsák a gazdasági életből. Állítása szerint valamennyi jelentős ügyében végül bírósági sikereket ért el, a hatóságok pedig több esetben jogalap nélkül jártak el.

A vállalkozó levelében számos súlyos vádat fogalmazott meg a korábbi kormányzattal, valamint egyes gazdasági szereplőkkel szemben, köztük politikai befolyással való visszaélést, hamis tanúk alkalmazását és gazdasági érdekkörök összefonódását emlegetve. Bige azt írta, hogy a Nitrogénművek a folyamatos nyomásgyakorlás ellenére is működőképes maradt, jelentős beruházásokat hajtott végre, és nem volt hajlandó átadni tulajdonát. Levelét azzal zárta, hogy szerinte a jogállamiság helyreállítása, az állítólagosan jogellenesen szerzett vagyonok visszaszerzése és az elszámoltatás a következő politikai ciklus egyik legfontosabb feladata lesz.