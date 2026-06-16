„Mi nem vagyunk eladók” – olvasóink tömegesen álltak ki a Mandiner mellett, miután Magyar Péter bejelentette, meg akarja mondani, miről írjunk

Eddig csaknem 700 hozzászólás érkezett ahhoz a hírhez, mely szerint Magyar Péter az Országgyűlésben azt mondta Orbán Balázsnak, tegezve: „Értem, hogy fáj neked, hogy a Mandiner című vicclap most már az államhoz kerül, és mi leszünk a kiadói, nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni.”

Olvasóink arra hívták fel a figyelmet, hogy a Tisza Párt totális propagandát, Rákosi Mátyás féle cenzúrát akar bevezetni, megszüntetve a sajtó- és szólásszabadságot. Mások Magyar Péter pökhendi stílusát kritizálják, aki csendőrpertu jelleggel, tegezve szólt oda Orbán Balázsnak.