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tisza párt mandiner orbán balázs országgyűlés Magyar Péter eu

„Mi nem vagyunk eladók” – olvasóink tömegesen álltak ki a Mandiner mellett, miután Magyar Péter bejelentette, meg akarja mondani, miről írjunk

2026. június 16. 11:22

Százával érkeznek a támogató üzenetek, miután Magyarország miniszterelnöke közölte, hogy kiadóként az állam akarja megmondani, mi jelenhet meg a Mandineren. Valaki azt írta, Magyar Péter hiába hiszi, hogy az újsággal együtt az olvasókat is automatikusan megveszi.

2026. június 16. 11:22
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Eddig csaknem 700 hozzászólás érkezett ahhoz a hírhez, mely szerint Magyar Péter az Országgyűlésben azt mondta Orbán Balázsnak, tegezve: „Értem, hogy fáj neked, hogy a Mandiner című vicclap most már az államhoz kerül, és mi leszünk a kiadói, nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni.”

Olvasóink arra hívták fel a figyelmet, hogy a Tisza Párt totális propagandát, Rákosi Mátyás féle cenzúrát akar bevezetni, megszüntetve a sajtó- és szólásszabadságot. Mások Magyar Péter pökhendi stílusát kritizálják, aki csendőrpertu jelleggel, tegezve szólt oda Orbán Balázsnak.

Megnézem, ahogy MP lediktálja Győrffy Ákosnak vagy Francesca Rivafinolinak, hogy mit írjon

– írta az egyik hozzászóló, más pedig azt a kérdést tette fel, hogy ez lenne a Magyar Péter által emlegetett és az EU által elismert jogállamiság.

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Többen is hangsúlyozzák, hogy demokráciában nem férnek bele ezek a kijelentések, mások pedig arra emlékeztetnek, hogy Magyar Péter hónapok óta a közmédia függetlenségéről beszél, most pedig egy államosított lap tartalmát akarja meghatározni.

Az egyik olvasónk szerint ilyenkor érdemes elképzelni, milyen nemzetközi felháborodás lett volna abból, ha Orbán Viktor azt mondta volna, hogy ő határozza meg, miről írhat a Telex, a HVG vagy a 444, és dühösen jegyezte meg, hogy az EU és a különböző NGO-k most bezzeg mélyen hallgatnak.

Mi meg rögtön keresünk más hírportált, ha ebből is balos lakáj disznóólat csináltok. Mi nem vagyunk eladók

– szögezte le egy kommentelő, akihez csatlakozva valaki azt írta, Magyar Péter hiába hiszi, hogy az újsággal együtt az olvasókat is automatikusan megveszi. Más megjegyezte, hogy annak idején nem volt szokás tegeződni a Parlamentben, de még a hentesnél sem.

„Most jött el az ideje annak, hogy mind a három ellenzéki párt – FIDESZ, KDNP, Mi Hazánk Mozgalom – megindítsa külön-külön Brüsszelben a jogállamiság és a sajtószabadság eltiprásával, valamint az emberi jogok megsértésével kapcsolatos eljárást a jelenlegi kormány diktatúrája ellen” – jelentette ki egy olvasónk, valakit pedig a kommunizmusra emlékeztette Magyar Péter kijelentése. Más így foglalja össze a történteket: „Jól értem? Az lesz a sajtószabadság, hogy a kormány mondja meg, mi fog megjelenni a lapokban? Ejha!” 

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Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 120 komment

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Sorrend:
Élő Éva
2026. június 16. 13:06
Nem ismerik az Ötvö-féle bohóctréfát. Amikor a nagy fehér bohóc, a földbe akarja döngölni, és ezért elveszi Ötvös bohóc hangszerét, de Ő, a ruhája a legváltozatosabb helyéből elővesz egy újabb és újabb hangszert : -V4an másíííííííííík!
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0
0
nyugalom
2026. június 16. 13:02
Követeljük mar ennek a bolondnak a kivizsgalasat! Pszichiaterek, hol vannak? Ellenallast ezzel a focistafeleseggel, ervinkevel tarrrrral, andikaval szemben!
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3
0
magyar-1977
2026. június 16. 13:01
Megint inasba lettek rakva az orkszopó gyáva nácik!:DDDDDDDDDD
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0
3
magyar-1977
2026. június 16. 13:00
magyar-1977 jebuzita 2026. június 16. 13:00 Ez nem vicc nagyon is komoly azért röhögök az elárvult orbáni nácikon!:DDDDDDDDDDDD
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