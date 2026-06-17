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rákosi mátyás mandiner szentesi zöldi lászló Magyar Péter újságíró

„Ilyet Rákosi Mátyásék nem mondtak 1952-ben, maradjunk ennyiben” – Szentesi Zöldi László is kiállt a Mandiner mellett

2026. június 17. 21:04

Az író, újságíró szerint Magyar Péter szavaira az egész újságíró szakmának oldaltól függetlenül, közösen kellene azt mondania, hogy elég volt. Eddig azonban úgy tűnik, a kormánypártivá lett hírportáloknál nem osztják ezt a véleményt.

2026. június 17. 21:04
Szentesi Zöldi Lásló

„Több mint három évtizede vagyok újságíró, sok mindent hallottam és láttam már” – kezdte gondolatait Szentesi Zöldi László író, újságíró a HírTV-nek nyilatkozva azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter nemrég azt mondta, „a Mandiner című vicclap most már az államhoz kerül, és mi leszünk a kiadói, nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni”.

Szentesi Zöldi elárulta, sok mindent átélt mr ezalatt a több mint három évtized alatt, például, hogy „politikusok megfeledkeztek magukról és megfenyegették a túloldal politikai napilapjait, műsorait, rádióműsorait, tévéműsorait. De amit most mondott Magyar Péter, ahhoz foghatóra nem emlékszem.

Ilyet Rákosi Mátyásék nem mondtak 1952-ben, maradjunk ennyiben” 

– szögezte le az újságíró.

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„Úgyhogy azt gondolom, hogy túl a szekunder szégyenen, 

ez nem egyszerűen fenyegetés az egész magyar újságíró szakmára nézve, hanem egy olyan határpont, amire közösen kell azt mondanunk, hogy elég volt ebből” 

– hangoztatta Szentesi Zöldi.    

Az újságíró hozzátette: „arra kérem a másként gondolkodókat, a tiszás kollégáinkat, barátainkat, ismerőseinket, hogy ők is gondolják meg, hogy érdemes-e egy olyan kormányban és miniszterelnökben bízni, aki nem kéziszántással, hanem erőszakkal felszámolja a más irányú politikai sajtót.”

„Ez számunkra elfogadhatatlan, tudjuk, hogy hogyan kell dolgozni ellenzékben, újdonságot nem jelent, de 

gyomorforgató az, hogy a miniszterelnök velünk tölti az idejét, miközben az országra ennyi energiája már nem marad” 

– zárta gondolatait Szentesi Zöldi László.

Magyar Péter határozná meg, milyen tartalmat jelentethet meg a Mandiner

Mint arról a Mandiner is beszámolt, az Országgyűlés hétfőn elfogadta az alaptörvény tizenhatodik módosítását, amelynek értelmében a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat (kekva) megszüntetik. 

A módosítás kapcsán az Országgyűlésben felszólalt Orbán Balázs, aki Magyarország és a régió legnagyobb tehetséggondozójának, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumi elnöki pozícióját is betölti.

Orbán Balázs úgy vélte, az alapítványi rendszer egy garancia volt, majd rámutatott, 

az a rendszer, amely a kekvarendszer helyébe fog lépni, valószínűleg kisebb stabilitást fog jelenteni”.

A kormányfő minderre úgy reagált, hogy „értem, hogy fáj neked, hogy 

a Mandiner című vicclap most már az államhoz kerül, és mi leszünk a kiadói, nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni”.

Magyar azt is hozzátette, azt is érti, hogy Orbán Balázsnak probléma, hogy a Libri és egyéb dolgok visszakerülnek a jogos tulajdonosaikhoz, végül ahhoz is „gratulált” neki, hogy el tudta mondani mennyi fajta jó dolgot tettek a kekvák a magyar felsőoktatással, és általában a magyar oktatással.

Senkinek nem ütötte meg a fülét a Mandiner belengetett „államosítása”

Bár Szentesi Zöldi László szerint az egész újságíró szakmának oldaltól függetlenül közösen kellene felemelnie a szavát Magyar Péter fenyegetésére, úgy tűnik, a kormánypártivá lett hírportáloknál nem osztják ezt a véleményt.

Mint írról korábban beszámoltunk, azt a részt zömében kihagyták a tudósításaikból, hogy a miniszterelnök lapunkat államosítaná, és megszabná annak tartalmát.

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A 24.hu cikkében többek között az emelte, ki, hogy a kormányfő mindent a fideszes kampányfőnök „fejére olvasott”. Majd arra is kitért, hogy „kevesen tettek annyit azért, hogy a Tisza kétharmaddal nyerje meg a választást, mint Orbán Balázs”

Az atv.hu a 24.hu-hoz hasonlóan ugyancsak a kétharmados Tisza-győzelemmel kapcsolatos részt emelte ki. A 444.hu parlamenti beszámolójából ugyancsak kimaradt a lapunkat érintő miniszterelnöki megjegyzés, de igaz ez a Telex írására is, ahol csak annyit említettek, hogy a kekvákkal kapcsolatos döntésre Orbán Balázs egy „éles hangú poszttal” reagált. Úgy tűnik, hogy ezeknek a lapoknak és portáloknak ennyit jelent tehát a sajtószabadság, a szerkesztőségi függetlenség.

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád 

Összesen 26 komment

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kobi40
•••
2026. június 17. 22:12 Szerkesztve
Ugyan?! 2019-ben, amikor Harácsony Here győzelmét bejelentették, első mondata volt, hogy: “ Dörner Györgynek mennie kell az Újszínház éléről”! Megszólalt egyetlen színművesz?! Na, ugye?!
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2
0
Ízisz
2026. június 17. 21:58
🧡🇭🇺 OV miniszterelnök úr és a Fidesz megmondta, hogy erre számíthatunk, hogy brüsszeli alattvaló országgá tesz minket diktatúrát alkalmazva, mint a birodalom!!! 💯❗ "A hatóság emberei azonnal visszaparancsolták őket a lakásba, és megkezdték a totális lerohanást: Papírok nélkül: Semmilyen hivatalos házkutatási vagy lefoglalási engedélyt nem mutattak fel az akció elején. Jogfosztás: Bede Zsoltnak a legalapvetőbb állampolgári jogát is megtagadták – nem engedték meg neki, hogy ügyvédet hívjon. Gyermekbántalmazó tempó: Zsolt fiára ráförmedtek, megfélemlítették, és nem engedték, hogy elinduljon a foci tehetségkutatóra. Nemcsak Zsolt számítástechnikai eszközeit és telefonját gyűjtötték be, hanem felháborító módon a gyermeke laptopját és mobiltelefonját is elkobozták. A szakértelem teljes hiányát mutatja, hogy az akció során még egy egyszerű powerbankot is le akartak foglalni adattárolónak hazudva, amíg Zsolt rá nem szólt az ostoba nyomozókra, hogy az csupán töltésre szolgál."
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2
0
figyelő4322
2026. június 17. 21:53
Kormánypárti2 2026. június 17. 15:15 "...a mekibuzi füves köcsögöket kurvára nem hatja meg. Számukra az a lényeg, hogy semmit ne kelljen csinálni..." Oké, de persze nem érdemes általánosítani. Ilyenek is vannak közöttük, az kétségtelen. Szerintem a többség az inkább naív, könnyen félrevezethető, és félre is vezetett 'Facebook rat'. Az igazi, valódi világról nincs sok fogalmuk. Ők a 'nemzetközi tudat- ipar' teremtményei, ami az agymosást tökélyre vitte. Végül persze felébred a legtöbbjük; akkor majd ők akarják leginkább meggyilkolni az imádott Pol Pöt prófétájukat!
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Hangillat
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2026. június 17. 21:53 Szerkesztve
A jelenlegi túra-dikta átmenet enélkül nincs rendszer+váltás majd tartós jogállam; A stabil diktatúra a cél, a nép megvédése saját magától, hiszen a másvalóság tudatú politikai dióbélagyúak emelték hatalomba az e-Poloskácskát.
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