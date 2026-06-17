„Ilyet Rákosi Mátyásék nem mondtak 1952-ben, maradjunk ennyiben” – Szentesi Zöldi László is kiállt a Mandiner mellett

„Több mint három évtizede vagyok újságíró, sok mindent hallottam és láttam már” – kezdte gondolatait Szentesi Zöldi László író, újságíró a HírTV-nek nyilatkozva azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter nemrég azt mondta, „a Mandiner című vicclap most már az államhoz kerül, és mi leszünk a kiadói, nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni”.

Szentesi Zöldi elárulta, sok mindent átélt mr ezalatt a több mint három évtized alatt, például, hogy „politikusok megfeledkeztek magukról és megfenyegették a túloldal politikai napilapjait, műsorait, rádióműsorait, tévéműsorait. De amit most mondott Magyar Péter, ahhoz foghatóra nem emlékszem.”