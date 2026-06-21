Éles kritikát kapott a Telex, a portál hallgat a médiatörvényt érintő bírálatokról

Mint írták, a kritikák között szerepel például, hogy a közmédiát felügyelő új testületben nem a szakmai, hanem a politikai jelöltek kerülnének többségbe, de szó esett a tervezetben lévő inkonzisztenciákról, kockázatokról és lehetséges csapdákról is. A Media1 információit több médium is szemlézte vagy idézte, köztük a HVG, az Index, a Mandiner, de még Magyar Péter miniszterelnök testvérének lapja, a Kontroll is.
A Telexen azonban — legalábbis mi nem találtunk ilyen cikket — egyetlen szó sem jelent meg az elmúlt napok szakmai médiatörvény-bírálatairól. Vajon miért maradt ki a Telexen egy olyan ügy, amely a közmédia jövőjét és ellenőrzését is érinti? Különösen annak fényében érdekes ez, hogy a Telex alapítványa tavaly közel 600 millió forintnyi 1%-os szja-támogatást gyűjtött be, független tájékoztatásra hivatkozva
– olvasható a portál bejegyzésében.