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telex MÚOSZ médiatörvény média1

Éles kritikát kapott a Telex, a portál hallgat a médiatörvényt érintő bírálatokról

2026. június 21. 17:07

Egyetlen szó sem jelent meg az elmúlt napok szakmai médiatörvény-bírálatairól az oly független és objektív Telexen – hívta fel a figyelmet a Média1, hangsúlyozva, hogy a tervezet tartalmának több részét kritizálta egy független médiajogász, habilitált egyetemi docens, továbbá a MÚOSZ elnöke is.

2026. június 21. 17:07
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A Telex olvasói az elmúlt napokban szinte semmit sem tudhattak meg arról, hogy a jövő hét elején elfogadásra váró médiatörvény-módosítással kapcsolatban több szakmai szereplő is komoly bírálatokat és javítási javaslatokat fogalmazott meg– írta a Média1. A portál emlékeztetett arra, hogy 

a tervezet tartalmának több részét részletes elemzésben kritizálta egy független médiajogász, habilitált egyetemi docens, továbbá a MÚOSZ elnöke, a Sajtószakszervezet ügyvezető elnöke, valamint egy Fidesz-közeli médiaszervezet is – vagyis a médiapiac és az újságíró-szakma több irányából is érkeztek aggályok.

 Jelezték, náluk is sorra jelentek meg a megszólalások: dr. Bayer Judit médiajogász, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem habilitált egyetemi docense részletes elemzést írt a tervezet gyenge pontjairól; kifogásokat fogalmazott meg a Fidesz-közeli Magyar Nemzeti Médiaszövetség; megszólalt Kocsi Ilona, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének elnöke; valamint Kassai Zsigmond, a Sajtószakszervezet ügyvezető elnöke is. 

Mint írták, a kritikák között szerepel például, hogy a közmédiát felügyelő új testületben nem a szakmai, hanem a politikai jelöltek kerülnének többségbe, de szó esett a tervezetben lévő inkonzisztenciákról, kockázatokról és lehetséges csapdákról is. A Media1 információit több médium is szemlézte vagy idézte, köztük a HVG, az Index, a Mandiner, de még Magyar Péter miniszterelnök testvérének lapja, a Kontroll is. 

A Telexen azonban — legalábbis mi nem találtunk ilyen cikket — egyetlen szó sem jelent meg az elmúlt napok szakmai médiatörvény-bírálatairól. Vajon miért maradt ki a Telexen egy olyan ügy, amely a közmédia jövőjét és ellenőrzését is érinti? Különösen annak fényében érdekes ez, hogy a Telex alapítványa tavaly közel 600 millió forintnyi 1%-os szja-támogatást gyűjtött be, független tájékoztatásra hivatkozva

– olvasható a portál bejegyzésében.

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Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

 

Összesen 22 komment

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bituman
2026. június 21. 18:29
Várjuk a fészbuk szelfiket, amelyiken Gőgös Gúnár kaszával megkezdi az országos aratást! Közben kisgyermekek hada úttörő-dalokat énekel, és virágcsokorral üdvözli a Kedves Vezetőt !
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2
0
google-2
2026. június 21. 18:27
Lett két Indexük, a rossz Orbán nincs, csak a jó Magyar, aki meghatározza a tartalmat, nem jár szájuk, nem fáj fejük.
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0
0
Medici
•••
2026. június 21. 18:25 Szerkesztve
A MÚOSZ elnökének kritikájára hivatkozni köbröhej. Az a bolsevik rihonya nyugodtan lehetne a Telex munkatársa is.
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1
0
bituman
2026. június 21. 18:23
A propagandasajtó minden kellemetlen ügyről kussol.
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