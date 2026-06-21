Éles kritikát kapott a Telex, a portál hallgat a médiatörvényt érintő bírálatokról

A Telex olvasói az elmúlt napokban szinte semmit sem tudhattak meg arról, hogy a jövő hét elején elfogadásra váró médiatörvény-módosítással kapcsolatban több szakmai szereplő is komoly bírálatokat és javítási javaslatokat fogalmazott meg– írta a Média1. A portál emlékeztetett arra, hogy

a tervezet tartalmának több részét részletes elemzésben kritizálta egy független médiajogász, habilitált egyetemi docens, továbbá a MÚOSZ elnöke, a Sajtószakszervezet ügyvezető elnöke, valamint egy Fidesz-közeli médiaszervezet is – vagyis a médiapiac és az újságíró-szakma több irányából is érkeztek aggályok.

Jelezték, náluk is sorra jelentek meg a megszólalások: dr. Bayer Judit médiajogász, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem habilitált egyetemi docense részletes elemzést írt a tervezet gyenge pontjairól; kifogásokat fogalmazott meg a Fidesz-közeli Magyar Nemzeti Médiaszövetség; megszólalt Kocsi Ilona, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének elnöke; valamint Kassai Zsigmond, a Sajtószakszervezet ügyvezető elnöke is.