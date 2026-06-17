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háború amerikai egyesült államok regős gábor hormuzi - szoros donald trump üzemanyagár benzinár

Ekkor vezethetik ki a védett benzinárakat az elemző szerint

2026. június 17. 06:31

A fogyasztók terheinek mérséklése érdekében az előző kormány március 9-én védett üzemanyagárakat vezetett be, így a lakosság a benzin literjét 595 forintért, a dízel literjét pedig 615 forintért tankolhatja.

2026. június 17. 06:31
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A Világgazdaság arról ír, hogy Regős Gábor, Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza elárulta, meddig maradhat velünk a védett üzemanyagár: mint kiderült, ennek 

sorsa az iráni háborútól, a forint árfolyamtól és az inflációtól is függ.

Emlékeztetnek: az iráni háború kitörése és a Hormuzi-szoros lezárása miatt az olaj világpiaci ára drasztikusan megemelkedett. Ez hatással volt a magyarországi üzemanyagárakra is, így a benzin és a gázolaj ára nagyot nőtt. A fogyasztók terheinek mérséklése érdekében az előző kormány március 9-én védett üzemanyagárakat vezetett be, így a lakosság a benzin literjét 595 forintér, a dízel literjét pedig 615 forintért tankolhatja. Az intézkedés a kormányváltást követően is érvényben maradt, ugyanis a Tisza-kormány is meghosszabbította azt.

„Először is érdemes megvárni, hogy ténylegesen béke lesz-e és valóban megnyugszik-e az energiapiac 

vagy csak egy átmeneti fellángolást látunk és néhány nap múlva ismét folytatódik a háború és nem nyílik meg a Hormuzi-szoros. Ha az utóbbi forgatókönyv valósul meg, akkor a védett üzemanyagárak is velünk maradhatnak egy darabig” – mondta a Világgazdaság érdeklődésére Regős Gábor, miután hétvégén 

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy megszületett a hónapok óta várt megállapodás Iránnal,

 így újra megnyílhat a február vége zárva tartó Hormuzi-szoros.

A közgazdász szerint amennyiben az Amerikai Egyesült Államok és Irán ténylegesen békét köt, akkor arra számíthatunk, hogy még valamennyit lejjebb mehet az olaj ára. Ebből, illetve a forint erősödéséből következik a piaci ár csökkenése. Felhívta a figyelmet arra, hogy jelenleg a piaci ár a 95-ös benzin esetében 641 forint, míg a gázolaj esetében 671 forint – ez persze az átlag, ettől jelentős eltérések lehetnek az egyes kutaknál. Ezzel szemben a védett ár 595, illetve 615 forint.

„Arra számítok, hogy még kivár a kormányzat és akkor vezeti ki a védett árat, ha a piaci átlagár a rögzített szintet megközelíti vagy esetleg alá is megy” 

– vélekedik Regős Gábor.

Úgy látja, a piac teljes visszaállása – ha egyáltalán megtörténik – két ok miatt is lassú, fokozatos lesz. Egyrészt az olajnál a stratégiai készletekből több országban jelentősebb mennyiségűt elhasználtak, a földgázból pedig a tároló töltöttség alacsony, így ezek pótlása extra keresletként jelentkezik. Másrészt a háború a régió infrastruktúrájában jelentős károkat okozott. Ahhoz, hogy a kitermelés és a szállítás visszatérjen a korábbi szintjére, szükség van ennek helyreállítására, ami viszont nem 1-2 nap alatt fog megtörténni, így 

a teljes helyreállás több év is lehet 

– persze ekkor nem egy drasztikusan magas olajárról beszélünk majd” – fűzte hozzá az elemző.

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Nyitókép: MTI/Soós Lajos

 

Összesen 7 komment

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Sorrend:
retek312
2026. június 17. 07:50
a fideszgazdaság is kibaszta az összes csótány propist, lassan beszánthatjuk azt is
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0
1
Ekrü123
2026. június 17. 07:31
revanced 2026. június 17. 07:22 • Szerkesztve "Akkor mégsem 1000 forint lesz a benzin?"- Hogy lenne már annyi, mikor nyert a Poloskád, aki azt ígérte , hogy 480 Ft lesz? Tényleg, mikortól lesz annyi? Mert ugye jelenleg csak az emberek lehúzása megy a részükről,, hisz lassan nálunk a legdrágább a benzin és a gázolaj is Európában...😡😡😡😡😡😡
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2
0
revanced
•••
2026. június 17. 07:22 Szerkesztve
Akkor mégsem 1000 forint lesz a benzin?
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0
3
Ekrü123
•••
2026. június 17. 07:17 Szerkesztve
lendvaiildiko 2026. június 17. 07:08 "Megvárják, amíg akár alacsonyabb is lesz a piaci ár. "- Már egy hete alacsonyabb : Lengyelország: Benzin-489 Ft. Gázolaj- 522 FT Spanyolország: Benzin -530 FT Gázolaj- 563 FT Bulgária: Benzin-532 FT Gázolaj: 569-FT Szlovénia: Benzin 557 Ft Gázolaj: 589 FT Horvátország: Benzin-577 FT Gázolaj - 597 FT Egy hete a kormány nem tesz semmit annak érdekében, hogy az emberek olcsóbban tudjanak tankolni... A védett ár NEM azt jelenti, hogy olcsóbb nem lehet, hanem azt , hogy DRÁGÁBB NEM!
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8
0
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