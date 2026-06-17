Ekkor vezethetik ki a védett benzinárakat az elemző szerint

A Világgazdaság arról ír, hogy Regős Gábor, Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza elárulta, meddig maradhat velünk a védett üzemanyagár: mint kiderült, ennek

sorsa az iráni háborútól, a forint árfolyamtól és az inflációtól is függ.

Emlékeztetnek: az iráni háború kitörése és a Hormuzi-szoros lezárása miatt az olaj világpiaci ára drasztikusan megemelkedett. Ez hatással volt a magyarországi üzemanyagárakra is, így a benzin és a gázolaj ára nagyot nőtt. A fogyasztók terheinek mérséklése érdekében az előző kormány március 9-én védett üzemanyagárakat vezetett be, így a lakosság a benzin literjét 595 forintér, a dízel literjét pedig 615 forintért tankolhatja. Az intézkedés a kormányváltást követően is érvényben maradt, ugyanis a Tisza-kormány is meghosszabbította azt.