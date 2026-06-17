Ekkor vezethetik ki a védett benzinárakat az elemző szerint

Trump bejelentést tett a háború lezárásáról Iránnal
Végre létrejött a megállapodás.
A fogyasztók terheinek mérséklése érdekében az előző kormány március 9-én védett üzemanyagárakat vezetett be, így a lakosság a benzin literjét 595 forintért, a dízel literjét pedig 615 forintért tankolhatja.
A Világgazdaság arról ír, hogy Regős Gábor, Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza elárulta, meddig maradhat velünk a védett üzemanyagár: mint kiderült, ennek
sorsa az iráni háborútól, a forint árfolyamtól és az inflációtól is függ.
Emlékeztetnek: az iráni háború kitörése és a Hormuzi-szoros lezárása miatt az olaj világpiaci ára drasztikusan megemelkedett. Ez hatással volt a magyarországi üzemanyagárakra is, így a benzin és a gázolaj ára nagyot nőtt. A fogyasztók terheinek mérséklése érdekében az előző kormány március 9-én védett üzemanyagárakat vezetett be, így a lakosság a benzin literjét 595 forintér, a dízel literjét pedig 615 forintért tankolhatja. Az intézkedés a kormányváltást követően is érvényben maradt, ugyanis a Tisza-kormány is meghosszabbította azt.
„Először is érdemes megvárni, hogy ténylegesen béke lesz-e és valóban megnyugszik-e az energiapiac
vagy csak egy átmeneti fellángolást látunk és néhány nap múlva ismét folytatódik a háború és nem nyílik meg a Hormuzi-szoros. Ha az utóbbi forgatókönyv valósul meg, akkor a védett üzemanyagárak is velünk maradhatnak egy darabig” – mondta a Világgazdaság érdeklődésére Regős Gábor, miután hétvégén
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy megszületett a hónapok óta várt megállapodás Iránnal,
így újra megnyílhat a február vége zárva tartó Hormuzi-szoros.
A közgazdász szerint amennyiben az Amerikai Egyesült Államok és Irán ténylegesen békét köt, akkor arra számíthatunk, hogy még valamennyit lejjebb mehet az olaj ára. Ebből, illetve a forint erősödéséből következik a piaci ár csökkenése. Felhívta a figyelmet arra, hogy jelenleg a piaci ár a 95-ös benzin esetében 641 forint, míg a gázolaj esetében 671 forint – ez persze az átlag, ettől jelentős eltérések lehetnek az egyes kutaknál. Ezzel szemben a védett ár 595, illetve 615 forint.
„Arra számítok, hogy még kivár a kormányzat és akkor vezeti ki a védett árat, ha a piaci átlagár a rögzített szintet megközelíti vagy esetleg alá is megy”
– vélekedik Regős Gábor.
Úgy látja, a piac teljes visszaállása – ha egyáltalán megtörténik – két ok miatt is lassú, fokozatos lesz. Egyrészt az olajnál a stratégiai készletekből több országban jelentősebb mennyiségűt elhasználtak, a földgázból pedig a tároló töltöttség alacsony, így ezek pótlása extra keresletként jelentkezik. Másrészt a háború a régió infrastruktúrájában jelentős károkat okozott. Ahhoz, hogy a kitermelés és a szállítás visszatérjen a korábbi szintjére, szükség van ennek helyreállítására, ami viszont nem 1-2 nap alatt fog megtörténni, így
a teljes helyreállás több év is lehet
– persze ekkor nem egy drasztikusan magas olajárról beszélünk majd” – fűzte hozzá az elemző.
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Végre létrejött a megállapodás.
Nyitókép: MTI/Soós Lajos