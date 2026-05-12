„Ízlésromboló rángatózás” – az egykori EP-képviselő rommá oltotta Hegedűs Zsolt táncát

Tőkés László bírálta Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi minisztert az Országház előtt előadott táncát – írja a Telex.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület korábbi püspöke és a Fidesz egykori EP-képviselője szerint a performansz méltatlan volt a helyszínhez és a közélethez is.

A Telexhez eljuttatott közleményben úgy fogalmazott: „Messze esett az alma a fájától”, utalva ezzel Hegedűs Zsolt édesapjára, az 1956-os forradalomban résztvevő református püspökre, Hegedűs Lórántra. Tőkés László úgy vélekedett, a politikus „ízlésromboló rángatózása” nemcsak az egészségügyi szakmának ártott, hanem a Kossuth tér szakralitását is megsértette.