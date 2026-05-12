05. 12.
kedd
hegedűs tőkés lászló tánc országház Kossuth Lajos tér

„Ízlésromboló rángatózás” – az egykori EP-képviselő rommá oltotta Hegedűs Zsolt táncát

2026. május 12. 14:58

Tőkés László szerint a tánc negatív képet fest az egészségügyi szakmára és a Kossuth tér szellemiségére.

2026. május 12. 14:58
null

Tőkés László bírálta Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi minisztert az Országház előtt előadott táncát – írja a Telex.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület korábbi püspöke és a Fidesz egykori EP-képviselője szerint a performansz méltatlan volt a helyszínhez és a közélethez is.

A Telexhez eljuttatott közleményben úgy fogalmazott: „Messze esett az alma a fájától”, utalva ezzel Hegedűs Zsolt édesapjára, az 1956-os forradalomban résztvevő református püspökre, Hegedűs Lórántra. Tőkés László úgy vélekedett, a politikus „ízlésromboló rángatózása” nemcsak az egészségügyi szakmának ártott, hanem a Kossuth tér szakralitását is megsértette.

Tőkés szerint a magyar Péter miniszterelnökké választását követő ünneplés stílusa és hangulata sem illeszkedik a demokratikus politikai kultúrához. Telexhez eljuttatott közleményében külön kitért arra is, hogy szerinte a „rendszerváltó buli” hangvétele, valamint a politikai ellenfelek sértegetése vállalhatatlan.

Nyitókép: Képernyőkép

Összesen 63 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
szelesdomb
•••
2026. május 12. 16:49 Szerkesztve
Mit szívnak ezek az emberek? Vagy maguktól ennyire gátlástalanok?
survivor
2026. május 12. 16:49
Fletó ezt sokkal jobban csinálta... :-))
Apik
2026. május 12. 16:44
Angliaban is nagyon furcsan nez az utca nepe, hogy mit csinal ez a miniszter. Pedig itt hat tenyleg minden van es ez nekik is sok.:)))
nuevas-reglas
2026. május 12. 16:43
tokes laszlo, orban viktor es mas bukott boomerek ebben ne szakertsenek inkabb mer a valasztas ota is buktak ujabb fel millio embert
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!