„Ízlésromboló rángatózás” – az egykori EP-képviselő rommá oltotta Hegedűs Zsolt táncát

Ruff Bálint: Nem vagyok elszámoltató, nem is fogok elszámoltatni
„A legkeményebb szabályok lesznek, amit Magyarország valaha látott” – jelentette ki bizottsági meghallgatásán a Miniszterelnökség miniszterjelöltje.
Tőkés László szerint a tánc negatív képet fest az egészségügyi szakmára és a Kossuth tér szellemiségére.
Tőkés László bírálta Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi minisztert az Országház előtt előadott táncát – írja a Telex.
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület korábbi püspöke és a Fidesz egykori EP-képviselője szerint a performansz méltatlan volt a helyszínhez és a közélethez is.
A Telexhez eljuttatott közleményben úgy fogalmazott: „Messze esett az alma a fájától”, utalva ezzel Hegedűs Zsolt édesapjára, az 1956-os forradalomban résztvevő református püspökre, Hegedűs Lórántra. Tőkés László úgy vélekedett, a politikus „ízlésromboló rángatózása” nemcsak az egészségügyi szakmának ártott, hanem a Kossuth tér szakralitását is megsértette.
Tőkés szerint a magyar Péter miniszterelnökké választását követő ünneplés stílusa és hangulata sem illeszkedik a demokratikus politikai kultúrához. Telexhez eljuttatott közleményében külön kitért arra is, hogy szerinte a „rendszerváltó buli” hangvétele, valamint a politikai ellenfelek sértegetése vállalhatatlan.
Nyitókép: Képernyőkép
