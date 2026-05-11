Gulyás Gergely közjogi leckét adott Melléthei-Barna Mártonnak: „a demokratikus rendszer leváltása visszatérés a diktatúrához”

Magyar Péter sógora lemondásra szólította fel Sulyok Tamást és egy sor más állami vezetőt
Melléthei-Barna Márton láthatóan rosszul viseli, hogy nem lett belőle miniszter.
A Fidesz frakcióvezetője szerint „aki oly szívesen idézi Antall Józsefet, annak érdemes tisztában lenni a rendszerváltoztatás szó jelentésével”.
Gulyás Gergely hétfőn a Facebook-oldalán reagált Melléthei-Barna Márton azon nyilatkozatára, amelyben a saját példájára hivatkozva lemondásra szólított fel számos közjogi méltóságot. A Fidesz frakcióvezetője felhívta a figyelmet arra, hogy Melléthei-Barna az igazságügyi miniszteri jelöltségéről való önkéntes visszalépése és a hivatalban lévő tisztviselők lemondásának igénye között „semmilyen összefüggés nincsen”.
„Magyarországon 1990 óta a nép által választott országgyűlések váltják egymást. Sem Horn Gyula, sem Orbán Viktor, sem Medgyessy Péter nem érezte úgy, hogy győzelme egyben felhatalmazás a választási cikluson túlnyúló megbízatású köztársasági elnök és az összes közjogi méltóság leváltására.
Aki oly szívesen idézi Antall Józsefet, annak érdemes tisztában lenni a rendszerváltoztatás szó jelentésével”
– fogalmazott a frakcióvezető. Gulyás leszögezte, Magyarországon 1990-ben történt egy rendszerváltoztatás, ezt megelőzően diktatúra volt, azóta pedig demokrácia van. Rámutatott, hogy az ezzel ellentétes „évtizedes baloldali gondolatkísérleteket éppen a Tisza Párt győzelme, és az azt követő, holnap lezáruló, rendezett és korrekt hatalomátadás cáfolja”.
Hozzátette, hogy egy demokratikus rendszer mindig javítható és erre a Tisza Pártnak minden felhatalmazása megvan, azonban úgy véli,
ha a valaki a demokratikus rendszert le akarja váltani, akkor marad a visszatérés a diktatúrához.”
– fogalmazott a frakcióvezető.
