Ft
Ft
21°C
13°C
Ft
Ft
21°C
13°C
05. 11.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 11.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt gulyás gergely melléthei barna rendszerváltoztatás

Gulyás Gergely közjogi leckét adott Melléthei-Barna Mártonnak: „a demokratikus rendszer leváltása visszatérés a diktatúrához”

2026. május 11. 13:54

A Fidesz frakcióvezetője szerint „aki oly szívesen idézi Antall Józsefet, annak érdemes tisztában lenni a rendszerváltoztatás szó jelentésével”.

2026. május 11. 13:54
null

Gulyás Gergely hétfőn a Facebook-oldalán reagált Melléthei-Barna Márton azon nyilatkozatára, amelyben a saját példájára hivatkozva lemondásra szólított fel számos közjogi méltóságot. A Fidesz frakcióvezetője felhívta a figyelmet arra, hogy Melléthei-Barna az igazságügyi miniszteri jelöltségéről való önkéntes visszalépése és a hivatalban lévő tisztviselők lemondásának igénye között „semmilyen összefüggés nincsen”. 

Ezt is ajánljuk a témában

Magyarországon 1990 óta a nép által választott országgyűlések váltják egymást. Sem Horn Gyula, sem Orbán Viktor, sem Medgyessy Péter nem érezte úgy, hogy győzelme egyben felhatalmazás a választási cikluson túlnyúló megbízatású köztársasági elnök és az összes közjogi méltóság leváltására. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Aki oly szívesen idézi Antall Józsefet, annak érdemes tisztában lenni a rendszerváltoztatás szó jelentésével”

– fogalmazott a frakcióvezető. Gulyás leszögezte, Magyarországon 1990-ben történt egy rendszerváltoztatás, ezt megelőzően diktatúra volt, azóta pedig demokrácia van. Rámutatott, hogy az ezzel ellentétes „évtizedes baloldali gondolatkísérleteket éppen a Tisza Párt győzelme, és az azt követő, holnap lezáruló, rendezett és korrekt hatalomátadás cáfolja”

Hozzátette, hogy egy demokratikus rendszer mindig javítható és erre a Tisza Pártnak minden felhatalmazása megvan, azonban úgy véli, 

ha a valaki a demokratikus rendszert le akarja váltani, akkor marad a visszatérés a diktatúrához.” 

– fogalmazott a frakcióvezető.

Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!