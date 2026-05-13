Eldőlt Zacher Gábor sorsa: rövidesen megnevezi az új tisztifőorvost az egészségügyi miniszter (VIDEÓ)

Karikó Katalin lett Hegedűs Zsolt egyik tanácsadója
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterjelölt a bizottsági meghallgatásán jelentette be, hogy Karikó Katalin elfogadta a felkérését
A tárcavezető arra is kitért, hogy legfőbb cél az ellátórendszer hatékonyságának növelése és a betegeket leginkább sújtó várólisták csökkentése.
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az esküje után egyértelművé tette: véget vet a „poroszos rendőri irányításnak” a kórházakban,
a hétvégére pedig azt ígérte, hogy megnevezi az új országos tiszti főorvost
– írta az Index.
Bár a sajtóban több név is felmerült, a miniszter a portálnak határozottan cáfolta az egyik felvetést. Mint fogalmazott:
nem Zacher Gábor toxikológus kapja ezt a tisztséget.
Hegedűs Zsolt azt is hangsúlyozta, hogy nem improvizálnak, hanem egy alaposan kidolgozott stratégia mentén haladnak. Elmondása szerint a reformterv megvalósítása már el is kezdődött, amelyen „80-90 fontos szakértő dolgozott”.
A tárcavezető arra is kitért, hogy legfőbb cél az ellátórendszer hatékonyságának növelése és a betegeket leginkább sújtó várólisták csökkentése. Ennek érdekében a miniszter, felfüggeszti orvosi praxisát: sem Magyarországon, sem az Egyesült Királyságban nem fog operálni a ciklus alatt, mert minden erejével a minisztérium felépítésén és a rendszer fejlesztésén dolgozik – jelentette ki Hegedűs Zsolt.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Ezt is ajánljuk a témában
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterjelölt a bizottsági meghallgatásán jelentette be, hogy Karikó Katalin elfogadta a felkérését
Nyitókép: Facebook