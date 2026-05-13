Ft
Ft
17°C
5°C
Ft
Ft
17°C
5°C
05. 13.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 13.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
zacher gábor hegedűs zsolt Tisztifőorvos eskü egészségügyi miniszter feladatok

Eldőlt Zacher Gábor sorsa: rövidesen megnevezi az új tisztifőorvost az egészségügyi miniszter (VIDEÓ)

2026. május 13. 12:37

A tárcavezető arra is kitért, hogy legfőbb cél az ellátórendszer hatékonyságának növelése és a betegeket leginkább sújtó várólisták csökkentése.

2026. május 13. 12:37
null

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az esküje után egyértelművé tette: véget vet a „poroszos rendőri irányításnak” a kórházakban, 

a hétvégére pedig azt ígérte, hogy megnevezi az új országos tiszti főorvost

– írta az Index.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Bár a sajtóban több név is felmerült, a miniszter a portálnak határozottan cáfolta az egyik felvetést. Mint fogalmazott:

nem Zacher Gábor toxikológus kapja ezt a tisztséget.

Hegedűs Zsolt azt is hangsúlyozta, hogy nem improvizálnak, hanem egy alaposan kidolgozott stratégia mentén haladnak. Elmondása szerint a reformterv megvalósítása már el is kezdődött, amelyen „80-90 fontos szakértő dolgozott”.

Ezek a fő célkitűzései

A tárcavezető arra is kitért, hogy legfőbb cél az ellátórendszer hatékonyságának növelése és a betegeket leginkább sújtó várólisták csökkentése. Ennek érdekében a miniszter, felfüggeszti orvosi praxisát: sem Magyarországon, sem az Egyesült Királyságban nem fog operálni a ciklus alatt, mert minden erejével a minisztérium felépítésén és a rendszer fejlesztésén dolgozik – jelentette ki Hegedűs Zsolt.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zakar zoltán béla
2026. május 13. 12:54
Zacher humbuggal együtt remek páros lenne az EuroVÍZIÓS humbug parádén bumbum táncban.
Válasz erre
3
0
tapir32
•••
2026. május 13. 12:47 Szerkesztve
Magyarországon egy-egy részterületen van hosszabb várakozási idő. Ugyanakkor az ellátás általános színvonala egyes skandináv jóléti államokat is megelőzi. A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. A betegelégedettségi felmérések alapján a lakosság kifejezetten jónak ítéli meg az egészségügyi ellátást.
Válasz erre
3
0
pot_ember
2026. május 13. 12:47
Zacher jó lenne, ő is tud táncolni, bemutatta a Forma1-en.
Válasz erre
4
0
SyncBaer
2026. május 13. 12:40
Táncolj Hege!
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!