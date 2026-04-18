Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
04. 18.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 18.
szombat
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
tisza szigetvári ligeti miklós bosszú

Visszavág a múlt: A Bajnai-korszak emberei akarják megmutatni Magyar Péternek, hol vannak a fideszes csontvázak

2026. április 18. 12:43

A Datadatos Szigetvári Viktor és a volt szoci főosztályvezető, Ligeti Miklós már „csontváz-feltárásra” készülnek.

2026. április 18. 12:43
A Datadatos és ex-bajnais Szigetvári Viktor, valamint egy egykori szoci főosztályvezető, Ligeti Miklós készül most a bosszúra – vagy ahogy ők nevezik, a szakmai elszámoltatásra. 

A két „szakértő”, akik 2010-ben még a vesztes oldalon élték át a fideszes hatalomátvételt, 

most a 24.hu-nak elemezték ki, mire számíthat Magyar Péter a minisztériumok átvételekor. Szerintük a távozó kormány nemcsak csontvázakat, hanem egész „csontkamrákat” hagy majd hátra. A pitiáner arroganciától kezdve a súlyos pénzügyi visszaélésekig olyan ügyek is napvilágra kerülhetnek, amikről eddig a nyilvánosság nem is hallhatott – vélik.

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A folyamatot egy 2010-es törvény szabályozza, amely szerint az új kormány megalakulása után tíz munkanap áll rendelkezésre az iratok átadására.

Szigetvári és Ligeti is úgy véli, hogy a Fidesz csak az abszolút ügyviteli minimumot fogja teljesíteni, és zökkenőmentes, de fagyos hangulatú váltásra számítanak. Orbán Viktor valószínűleg kerülni fogja a vereséget szimbolizáló közös fotót Magyar Péterrel, így a „kulcsok” átadását vélhetően Gulyás Gergelyre vagy egy államtitkárra bízzák majd, miközben a Tisza elnöke várhatóan minden hivatalt személyesen jár végig, hogy „learassa a győzelem babérjait”.

Bár Magyar Péter már most zúgó iratmegsemmisítőkről és eltüntetett szerződésekről beszél, a szakértők szerint a fizikai megsemmisítés ma már inkább csak politikai színház.

Szigetvári Viktor rámutatott: a pénzmozgásoknak az Államkincstárban, a bankoknál és az EU-s szerveknél is megmarad a nyoma, a digitális iktatás korában pedig lehetetlen minden bizonyítékot véglegesen eltörölni. Ligeti Miklós hozzátette: ha a távozók elvinnék a szervereket vagy átkódolnák a hálózatokat, azzal nemcsak a következő kormány dolgát nehezítenék meg, hanem bűncselekmény gyanúját is felvetnék.

A szakértők szerint a legnagyobb nehézséget nem is az iratok hiánya, hanem a szándékos akadályoztatás jelentheti. A Fidesznek számos eszköze van a „szemétkedésre”: a munkaállomások lebontásától kezdve az informatikai rendszerek hozzáférhetetlenné tételéig sok mindennel próbálkozhatnak. Ugyanakkor Szigetvári megjegyezte: egy ekkora választási vereség után még az irattárvezetők keze is megremegne, ha törvénytelen utasítást kapnának az adatok végleges törlésére.

Végezetül mindketten egyetértettek abban, hogy a leköszönő kormány az utolsó hetekben még jelentős költésekbe kezdhet, így a bejelentettnél is nagyobb költségvetési hiányt hagyhatnak hátra. A Tisza Pártnak tehát nemcsak a politikai csontvázakkal, hanem egy kiürített kasszával is szembe kell néznie. Szigetvári és Ligeti szerint azonban a digitális nyomok alapján az elszámoltatás elkerülhetetlen lesz, és a szekrényekből kihulló ügyek alapjaiban rázhatják meg a távozó elit hátországát.

Nyitókép: Róka László / MTVA

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
massivement5
2026. április 18. 13:13
Ááá, kizárt, a fideszesek mindig az igazat, a színtiszta igazat mondják... Ne figyeljenek oda arra, amit mondanak, egyetlen dologra figyeljenek, amit csináltak!
Válasz erre
0
0
kiborg-2
2026. április 18. 13:00
Ami Magyarországon történt, az nem választás volt. Ez egy tőkeáttételes kivásárlás volt. A modern európai történelem legambiciózusabb intézményi választási manipulációját láthatjuk. newsletter-amuseonx-com.translate.goog/p/the-eu-didnt-just-influence-hungarys?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=hu&_x_tr_hl=hu&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_hist=true
Válasz erre
0
0
magichorze
2026. április 18. 12:53
Gondolom ök így csinálták 2010-ben, onnan ilyen nagy szakértők
Válasz erre
3
0
mondeos
2026. április 18. 12:47
Nesze semmi, fogd meg jól! Megírta a nagy semmit a 24.hu Röhej
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!