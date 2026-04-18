Visszavág a múlt: A Bajnai-korszak emberei akarják megmutatni Magyar Péternek, hol vannak a fideszes csontvázak

Bár Magyar Péter már most zúgó iratmegsemmisítőkről és eltüntetett szerződésekről beszél, a szakértők szerint a fizikai megsemmisítés ma már inkább csak politikai színház.

Szigetvári Viktor rámutatott: a pénzmozgásoknak az Államkincstárban, a bankoknál és az EU-s szerveknél is megmarad a nyoma, a digitális iktatás korában pedig lehetetlen minden bizonyítékot véglegesen eltörölni. Ligeti Miklós hozzátette: ha a távozók elvinnék a szervereket vagy átkódolnák a hálózatokat, azzal nemcsak a következő kormány dolgát nehezítenék meg, hanem bűncselekmény gyanúját is felvetnék.

A szakértők szerint a legnagyobb nehézséget nem is az iratok hiánya, hanem a szándékos akadályoztatás jelentheti. A Fidesznek számos eszköze van a „szemétkedésre”: a munkaállomások lebontásától kezdve az informatikai rendszerek hozzáférhetetlenné tételéig sok mindennel próbálkozhatnak. Ugyanakkor Szigetvári megjegyezte: egy ekkora választási vereség után még az irattárvezetők keze is megremegne, ha törvénytelen utasítást kapnának az adatok végleges törlésére.

Végezetül mindketten egyetértettek abban, hogy a leköszönő kormány az utolsó hetekben még jelentős költésekbe kezdhet, így a bejelentettnél is nagyobb költségvetési hiányt hagyhatnak hátra. A Tisza Pártnak tehát nemcsak a politikai csontvázakkal, hanem egy kiürített kasszával is szembe kell néznie. Szigetvári és Ligeti szerint azonban a digitális nyomok alapján az elszámoltatás elkerülhetetlen lesz, és a szekrényekből kihulló ügyek alapjaiban rázhatják meg a távozó elit hátországát.