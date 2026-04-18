Visszavág a múlt: A Bajnai-korszak emberei akarják megmutatni Magyar Péternek, hol vannak a fideszes csontvázak

A Datadatos Szigetvári Viktor és a volt szoci főosztályvezető, Ligeti Miklós már „csontváz-feltárásra” készülnek.
A Datadatos és ex-bajnais Szigetvári Viktor, valamint egy egykori szoci főosztályvezető, Ligeti Miklós készül most a bosszúra – vagy ahogy ők nevezik, a szakmai elszámoltatásra.
A két „szakértő”, akik 2010-ben még a vesztes oldalon élték át a fideszes hatalomátvételt,
most a 24.hu-nak elemezték ki, mire számíthat Magyar Péter a minisztériumok átvételekor. Szerintük a távozó kormány nemcsak csontvázakat, hanem egész „csontkamrákat” hagy majd hátra. A pitiáner arroganciától kezdve a súlyos pénzügyi visszaélésekig olyan ügyek is napvilágra kerülhetnek, amikről eddig a nyilvánosság nem is hallhatott – vélik.
A folyamatot egy 2010-es törvény szabályozza, amely szerint az új kormány megalakulása után tíz munkanap áll rendelkezésre az iratok átadására.
Szigetvári és Ligeti is úgy véli, hogy a Fidesz csak az abszolút ügyviteli minimumot fogja teljesíteni, és zökkenőmentes, de fagyos hangulatú váltásra számítanak. Orbán Viktor valószínűleg kerülni fogja a vereséget szimbolizáló közös fotót Magyar Péterrel, így a „kulcsok” átadását vélhetően Gulyás Gergelyre vagy egy államtitkárra bízzák majd, miközben a Tisza elnöke várhatóan minden hivatalt személyesen jár végig, hogy „learassa a győzelem babérjait”.
Bár Magyar Péter már most zúgó iratmegsemmisítőkről és eltüntetett szerződésekről beszél, a szakértők szerint a fizikai megsemmisítés ma már inkább csak politikai színház.
Szigetvári Viktor rámutatott: a pénzmozgásoknak az Államkincstárban, a bankoknál és az EU-s szerveknél is megmarad a nyoma, a digitális iktatás korában pedig lehetetlen minden bizonyítékot véglegesen eltörölni. Ligeti Miklós hozzátette: ha a távozók elvinnék a szervereket vagy átkódolnák a hálózatokat, azzal nemcsak a következő kormány dolgát nehezítenék meg, hanem bűncselekmény gyanúját is felvetnék.
A szakértők szerint a legnagyobb nehézséget nem is az iratok hiánya, hanem a szándékos akadályoztatás jelentheti. A Fidesznek számos eszköze van a „szemétkedésre”: a munkaállomások lebontásától kezdve az informatikai rendszerek hozzáférhetetlenné tételéig sok mindennel próbálkozhatnak. Ugyanakkor Szigetvári megjegyezte: egy ekkora választási vereség után még az irattárvezetők keze is megremegne, ha törvénytelen utasítást kapnának az adatok végleges törlésére.
Végezetül mindketten egyetértettek abban, hogy a leköszönő kormány az utolsó hetekben még jelentős költésekbe kezdhet, így a bejelentettnél is nagyobb költségvetési hiányt hagyhatnak hátra. A Tisza Pártnak tehát nemcsak a politikai csontvázakkal, hanem egy kiürített kasszával is szembe kell néznie. Szigetvári és Ligeti szerint azonban a digitális nyomok alapján az elszámoltatás elkerülhetetlen lesz, és a szekrényekből kihulló ügyek alapjaiban rázhatják meg a távozó elit hátországát.
Nyitókép: Róka László / MTVA