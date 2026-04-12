Vegyes eredmények Borsodból

Lezárult a szavazás: érkeznek az adatok – ÉLŐ választási hírfolyam a Mandineren!
Választás percről percre: ne maradjon le semmiről! Cikkünk folyamatosan frissül a legfrissebb fejleményekkel, elemzésekkel és hivatalos adatokkal.
Kiélezett a verseny a két nagyobb tömb között.
Vegyes eredmények Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye egyéni választókerületeiben.
Az 1. számú egyéni választókerületben (Miskolc székhellyel) egyelőre nem áll rendelkezésre értékelhető adat. A 2. számú választókerületben, szintén Miskolc központtal, Czipa András, a TISZA Párt jelöltje vezet. A feldolgozottság itt 7,59 százalék. A 3. számú választókerületben (Ózd) Csuzda Gábor (FIDESZ–KDNP) vezet, 19,08 százalékos feldolgozottság mellett.
A 4. számú körzetben (Kazincbarcika) Demeter Zoltán (FIDESZ–KDNP) vezet, 10,08 százalékos feldolgozottság mellett.
Az 5. számú választókerületben (Sátoraljaújhely) Bánné Gál Boglárka (FIDESZ–KDNP) vezet. A feldolgozottság itt 24,16%, ami a legmagasabb az eddig közölt adatok között.
A TISZA Párt további két körzetben is kiemelkedő eredményt ért el. A 6. számú választókerületben (Tiszaújváros) Bihari Zoltán vezet, 18,87 százalékos feldolgozottság mellett. A 7. számú körzetben (Mezőkövesd) Csézi Erzsébet szintén a TISZA vezet, a feldolgozottság itt 5,94 százalék, így a végeredmény még módosulhat.
