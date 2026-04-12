Vegyes eredmények Borsodból

2026. április 12. 20:32

Kiélezett a verseny a két nagyobb tömb között.

2026. április 12. 20:32
Vegyes eredmények Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye egyéni választókerületeiben.

Az 1. számú egyéni választókerületben (Miskolc székhellyel) egyelőre nem áll rendelkezésre értékelhető adat. A 2. számú választókerületben, szintén Miskolc központtal, Czipa András, a TISZA Párt jelöltje vezet. A feldolgozottság itt 7,59 százalék. A 3. számú választókerületben (Ózd) Csuzda Gábor (FIDESZ–KDNP) vezet, 19,08 százalékos feldolgozottság mellett.

A 4. számú körzetben (Kazincbarcika) Demeter Zoltán (FIDESZ–KDNP) vezet, 10,08 százalékos feldolgozottság mellett.

Az 5. számú választókerületben (Sátoraljaújhely) Bánné Gál Boglárka (FIDESZ–KDNP) vezet. A feldolgozottság itt 24,16%, ami a legmagasabb az eddig közölt adatok között.

A TISZA Párt további két körzetben is kiemelkedő eredményt ért el. A 6. számú választókerületben (Tiszaújváros) Bihari Zoltán vezet, 18,87 százalékos feldolgozottság mellett. A 7. számú körzetben (Mezőkövesd) Csézi Erzsébet szintén a TISZA vezet, a feldolgozottság itt 5,94 százalék, így a végeredmény még módosulhat.

kafabatka
2026. április 12. 21:12
Még egy észrevétel. A lenti furcsaság viszont nem vonatkozik a Mi Hazánk eredményére. Tetszenek érteni? A Mi Hazánk szavazói nem tévesztették össze a sorrendet,és szavazataik nem mutatnak divergenciát! Itt valami nagyon bűzlik!!! Nem kell Fideszesnek lenni,hogy ezt ne vegyem észre.
kafabatka
2026. április 12. 20:54
Hogy úgy mondjam,komoly divergencia van a listára és az egyéni szavazók Fideszre és Tiszára adott szavazatok között. 21,54 % feldolgozottságnál listán 49/36-ra vezet a Fidesz,ezzel szemben egyéniben az arány 62/128 a Tisza javára. Nos,érdekes az,hogy egyéniben a lap tetején a Fidesz jelöltje volt,listán pedig a lap alján. Furcsa szerzet az ember,és figyelmetlen. Friss adatok szerint 29,21%-nál 132/59 az arány a Tisza javára úgy,hogy listán a Fidesz a jobb 48/37-el. Mondom,nagy az ellentmondás. Az,aki listán a Fideszre szavaz,az ne szavazna egyéniben is reá? És fordÍtva is igaz ez. Az a szavazó,aki egyéniben a Tiszás szavazóra voksolna,az listán a Fideszre szavazna? Itt valami nem stimmel,de nagyon nem.
Jelenlike csak a hozzászólások egy kis részét látja.