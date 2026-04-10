„Milyen országban élünk, és ehhez képest milyen országban szeretnénk élni a következő négy évben? Akár erről is szólhatott volna a mostani választási kampány. Ehelyett azonban előkerült az ukrán aranykonvoj, a lehallgatott Lavrov–Szijjártó-beszélgetés, Panyi Szabolcs kapcsolata külföldi titkosszolgálatokkal, a Tisza Párt Ukrajna-pártisága, a hatalommal szembeforduló »becsületes hősök« (Gundalf már autogramokat osztogatott a Tisza váci gyűlésén), a Magyar Péter »jóságát és hitelességét« hirdető Tavaszi szél című dokumentumfilm, valamint A szavazat ára című, interneten közzétett film, és még a Magyar Péter magánéletéről szóló pletykák is. Elnézést, ha kifejtettem volna valami fontosat.

Pedig a Tisza Párt annyiban korrekt volt, hogy megadta a lehetőséget nekünk, választópolgároknak és a politikai elitünk tagjainak, hogy alapvetően a tartalmi kérdésekről szóljon a kampány, ugyanis részletes választási programot tett közzé. Ha a Fidesz is közzétette volna az országgyűlési választási programját – amelyet utoljára 2010-ben tett meg –, akkor lehetett volna jókat elmélkedni arról, hogy a két nagy támogatottságú párt elképzelései között milyen hasonlóságok és különbségek vannak a helyzetértékelésben, a jövőre vonatkozó elképzeléseket illetően.