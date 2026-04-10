országgyűlési választás 2026 Nagy Attila Tibor vélemény

Valami elmaradt a kampányban, és talán ez a legnagyobb probléma

2026. április 10. 11:51

Milyen országban élünk, és ehhez képest milyen országban szeretnénk élni a következő négy évben?

2026. április 10. 11:51
null
Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
Index

„Milyen országban élünk, és ehhez képest milyen országban szeretnénk élni a következő négy évben? Akár erről is szólhatott volna a mostani választási kampány. Ehelyett azonban előkerült az ukrán aranykonvoj, a lehallgatott Lavrov–Szijjártó-beszélgetés, Panyi Szabolcs kapcsolata külföldi titkosszolgálatokkal, a Tisza Párt Ukrajna-pártisága, a hatalommal szembeforduló »becsületes hősök« (Gundalf már autogramokat osztogatott a Tisza váci gyűlésén), a Magyar Péter »jóságát és hitelességét« hirdető Tavaszi szél című dokumentumfilm, valamint A szavazat ára című, interneten közzétett film, és még a Magyar Péter magánéletéről szóló pletykák is. Elnézést, ha kifejtettem volna valami fontosat.

Pedig a Tisza Párt annyiban korrekt volt, hogy megadta a lehetőséget nekünk, választópolgároknak és a politikai elitünk tagjainak, hogy alapvetően a tartalmi kérdésekről szóljon a kampány, ugyanis részletes választási programot tett közzé. Ha a Fidesz is közzétette volna az országgyűlési választási programját – amelyet utoljára 2010-ben tett meg –, akkor lehetett volna jókat elmélkedni arról, hogy a két nagy támogatottságú párt elképzelései között milyen hasonlóságok és különbségek vannak a helyzetértékelésben, a jövőre vonatkozó elképzeléseket illetően.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A Demokratikus Koalíció még tavaly közzétette az elképzeléseit, a Mi Hazánk a Virradat 2.0 választási programmal jött elő és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt is készült programmal.

Programalapú vitának lett volna helye, ám ebben sem a Fidesz, sem a Tisza nem volt igazán partner.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 53 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Krupp Skya
2026. április 10. 15:52
Ez bácsi már annyira szar hogy már fos!
Salitis
2026. április 10. 15:32
„Milyen országban élünk, és ehhez képest milyen országban szeretnénk élni a következő négy évben? " Tibbbbbike, a gondolkodó választók ezt végig gondolják. A szurkolók meg úgysem, bármennyit tépik róla a szájukat az újságírók. Ha 16 év kormányzás után neked még választási program kell a Fidesztől, akkor te butább vagy, mint amilyennek eddig gondoltalak. Mit szeretnél benne látni? Hogy lesz rezsicsökkentés? tizensok éve van.... A Tiszáét is tudjuk: először választást kell nyerni, aztán bármit lehet. Na most erről "bármiről" akarsz vitázni? A Tiszánál egy biztos pont van: O1G. Erről megint csak mélyen szántó vitákat lehet tartani...
tapir32
•••
2026. április 10. 15:19 Szerkesztve
Magyar Péter a "bármilyen hazugság megfelel, ha elhiszik" elv alapján politizál. Ez a felelőtlen, erkölcstelen, hazug politizálás legalja. „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.” Ez, a választók becsapása, erkölcstelen álláspont. Magyar Péter hamis ígéretekkel akar hatalomra kerülni, hogy azután azt csináljon, amit akar. MP becsapja a választókat. Beteges, hogy NAT tapsikol az ilyen "sikerekhez". NAT erkölcsi iránytű nélküli alak.
tapir32
2026. április 10. 15:13
Azokkal a politikai elemzőkkel, tanácsadókkal is gond van, akik Magyar Péter mögött állnak. Értékként, sikerként tüntetik fel ha egy hazugságot, álhírt Magyar Péter elterjeszt és ezzel a közbeszédet tematizálja. Komoly erkölcsi kihívásokkal küzdenek, esetleg szociopaták Magyar Péterrel egyetemben. „Bármilyen hazugság megfelel ha, elhiszik az emberek” alapon történő politizálás a felelőtlen, erkölcstelen, aljas politizálás legalja, ami rombolja a közbeszédet és hitelteleníti a politikát és a médiát. A közmegegyezés szerint létrejött szabályok felrúgása, semmibe vétele nem más, mint a társadalom tagadása.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!