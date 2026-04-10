Videón a tiszás választási csalás: ötezer forintért vásároltak szavazatokat Zalában

A Tisza Párt egyik képviselőjelöltje, Lovkó Csaba a vádak szerint tiltott kampányeszközökkel próbált szavazatokat szerezni Zala vármegyében. A nagykanizsai politikusról Zalakomáron készültek felvételek, amelyeken rászoruló választópolgároknak különböző ajándékokat – többek között ruhát és élelmiszert – oszt. Információk szerint az ajándékozás egy épületben zajlott, ahová a jelölt egy kampánypult mögül lépett be, és ahol a kiosztás szervezetten történhetett – írja a zaol.hu.

Helyi források és videófelvételek alapján a történtek túlmutathatnak a szokásos kampánytevékenységen: beszámolók szerint a természetbeni juttatások mellett pénzt is adhattak egyes választóknak, ötezer forintos nagyságrendben. Ez már a szavazatvásárlás gyanúját is felveti, amely a választási törvények szerint tiltott. A beszámolók szerint különösen kiszolgáltatott helyzetben lévő, részben roma lakosságú településrészeken próbálhatták ilyen módon befolyásolni a szavazói akaratot.