Tisza Párt országgyűlési választás 2026 csalás

Videón a tiszás választási csalás: ötezer forintért vásároltak szavazatokat Zalában

2026. április 10. 10:36

A Tisza Párt egyik képviselőjelöltje, Lovkó Csaba tiltott kampányeszközökkel próbált szavazatokat szerezni.

2026. április 10. 10:36
A Tisza Párt egyik képviselőjelöltje, Lovkó Csaba a vádak szerint tiltott kampányeszközökkel próbált szavazatokat szerezni Zala vármegyében. A nagykanizsai politikusról Zalakomáron készültek felvételek, amelyeken rászoruló választópolgároknak különböző ajándékokat – többek között ruhát és élelmiszert – oszt. Információk szerint az ajándékozás egy épületben zajlott, ahová a jelölt egy kampánypult mögül lépett be, és ahol a kiosztás szervezetten történhetett – írja a zaol.hu.

Helyi források és videófelvételek alapján a történtek túlmutathatnak a szokásos kampánytevékenységen: beszámolók szerint a természetbeni juttatások mellett pénzt is adhattak egyes választóknak, ötezer forintos nagyságrendben. Ez már a szavazatvásárlás gyanúját is felveti, amely a választási törvények szerint tiltott. A beszámolók szerint különösen kiszolgáltatott helyzetben lévő, részben roma lakosságú településrészeken próbálhatták ilyen módon befolyásolni a szavazói akaratot.

A tiszás stand Zalakomárban (Forrás: zaol.hu) 

Az ügy azért is kelt különös figyelmet, mert nem elszigetelt esetről van szó: az elmúlt hetekben több hasonló történet is napvilágot látott a Tisza Párt környezetéből. Somogy vármegyében például kampányanyagokat találtak tartós élelmiszerekkel együtt egy raktárban, míg Endrefalván korábban szintén ajándékosztáshoz köthető felvételek kerültek elő. Mindez politikai szempontból is jelentős, hiszen Magyar Péter korábban pont a kormánypártokat vádolta ilyen módszerekkel, így a mostani ügyek kommunikációs és hitelességi kérdéseket is felvetnek a párt számára.

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Összesen 57 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
titi77
2026. április 10. 14:22
már érzik a poloska fanok a vesztüket! úgy tudnák megmutatni h. mennyien vannak, ha lemondanának a rezsi csökkentésről meg az üzemanyag stop-ot is visszautasítanák!!! vajon miért nem teszik meg a balfasz agyhalottak? a csok-ot meg az szja mentességet sem kötelező elfogadiuk! meg a 13. 14. havi nyugdíjról is lemondhatnának! nem tíltja meg senki! miért nem lépik meg?
balbako_
2026. április 10. 13:46
Aztán csinálnak róla egy filmet és a Fideszre keni. Ügyes!
nempolitizalok-0
2026. április 10. 12:52
Picnic Niki 2026. április 10. 12:09 • Szerkesztve Szinte teljesen kiürítették Orbánék az államkasszát a választás előtt, március végén sosem volt ekkora a hiány" Szerinted mennyi van Karécsonyéknál Tarlós által otthagyott 114 milliárdból. Eltaláltad, 40 milliárdos hitel.
nempolitizalok-0
2026. április 10. 12:51
Ezekszerint Csaba nem nagyon hiszi el, hogy a Tisza 110%-al nyer. Besegít.
