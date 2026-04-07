tisza párt országgyűlési választás 2026 fenyegetés önkormányzat polgármester Magyar Péter

Magyar Péter előremenekül: már most választási csalással gyanúsítja a polgármestereket

2026. április 07. 15:56

A Tisza elnöke fenyegető levelet küldött Dombegyház vezetőjének is. Dinyés Ildikó a leghatározottabban visszautasítja a hangnemet és a burkolt fenyegetést.

null

Levélben fenyegeti és választási csalással vádolja a polgármestereket Magyar Péter, aki szerint „azok a polgármesterek, akik bármilyen módon részt vesznek az országosan vagy helyben szervezett csalásokban, a törvény előtt fognak ezért felelni.”

Minderről Dinyés Ildikó, Dombegyház vezetője számolt be saját közösségi oldalán, megosztva a Tisza Párt elnökének fenyegető levelét. Mindezzel a Magyar Nemzet szerint  

maga a pártelnök szolgáltatott bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a Tisza Párt kétségbeesetten készül a választási vereségre. 

A portál azt írta, Magyar Péter az általa írt levélben nyilvánvaló bizonyíték nélkül vádolt meg több ezer településvezetőt, és a Tisza-kormány nevében bírósággal fenyegette meg őket. 

Magyar Péter semmitől sem riad vissza. (Forrás:Facebook)

Dinyés Ildikó nyílt levélben válaszolt a Tisza elnökének, melyben 

határozottan visszautasította azt a hangnemet és burkolt fenyegetést, amelyet, mint polgármester felé megfogalmazott. 

Mint írta, Dombegyház Nagyközség vezetőjeként a jogszabályok betartása nem politikai alku kérdése, hanem alapvető kötelesség, amelynek eddig is eleget tettünk, és a jövőben is eleget fogunk tenni.

Leszögezte, a választások lebonyolítása minden esetben törvényesen, átláthatóan és a választópolgárok szabad akaratának tiszteletben tartásával történik. „Ebből semmilyen politikai szereplő részéről érkező nyomás vagy kioktatás nem fog eltéríteni bennünket”.

A polgármester hangsúlyozta, 

„nem tartom elfogadhatónak, hogy egy választási kampány részeként általános gyanúsítgatással és előre megfogalmazott fenyegetésekkel próbálják befolyásolni az önkormányzatok munkáját. Az ilyen megközelítés nem az együttműködés irányába mutat, hanem éppen annak alapjait ássa alá”.

Az önkormányzatok nem pártpolitikai eszközök, hanem a helyi közösségek szolgálatában álló intézmények. Ennek megfelelően Dombegyház Nagyközség vezetése a továbbiakban is kizárólag a törvények, valamint a település lakóinak érdekei mentén végzi munkáját.

Hozzátette, amennyiben Magyar Péter a jövőben valódi, kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködésről kíván tárgyalni, annak természetesen nyitott keretei lehetnek. 

A fenyegető hangvétel azonban nem elfogadható, és nem vezet eredményre.

Nyitókép: Bálint Szentgallay/AFP

 

 

ben2
2026. április 07. 19:42
@Bufon111 2026. április 07. 16:35 Hogyan lehetne már 3-400e szavazatot csalni? Az jellemzően 5%. Persze minden informatikai rendszert meg lehet hackelni, de azért papír alapú a rendszer, hogy az előzetes eredményt meg lehessen támadni és minden egyes szavazatot fizikailag ellenőrizni. Karigeriék szépen végig is játszották már, ahogy kell. A szavazatvásárlással is az a baj, hogy ekkora tételben lehetetlen eltitkolni. Talán néhány cigányputrit meg lehet bundázni és átbillenteni egy-egy körzetet, ha nagyon szoros az eredmény, de kb. ennyi. A külhoni szavazatok pedig max. 1-2 listás helyre elegendőek.
papamaci1957
2026. április 07. 19:22
És ez a hülye jogász végzettségű? Mindenki tudja, hogy a helyi választási iroda vezetője a jegyző. Ő jelöli ki a szavazatszámláló bizottság tagjait. A polgármesternek semmi köze az egészhez.
google-2
2026. április 07. 18:42
Az nem lehet, hogy ne ő nyerjen. Abban a burokban, melyben ő él 90%-os a támogatottsága. Egyszerű, mint az óvodában: ha nem ő nyer, csaltak.
Sanyi72
2026. április 07. 18:37
Megnyugodtam. Peti tudja a végeredményt! Elbuknak!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!