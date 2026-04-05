Ünnepi hangulatban a tiszás aktivisták: még húsvétkor sem tudnak lemondani a rombolásról (VIDEÓ)

Pofátlanság a köbön: a „szeretetország” jegyében a plakátrongálásban is szintet léptek a tiszások
A Viharsarokban pofátlan módszerhez folyamodtak Magyar Péter szimpatizánsai.
Magyar Péterék tizenéveseket használnak fel plakátrongálásra.
A Magyar Péter köré szerveződő Tisza-közösség még húsvétkor sem tud lemondani a rombolásról. Úgy tűnik, számukra az ünnep sem a békéről vagy az együttlétről szól, hanem a feszültségkeltésről és a pusztításról – kommentálta egy videót közösségi oldalán Dr. Vitályos Eszter kormányszóvivő, a Fidesz-KDNP Pest vármegye 04. számú választókerületének egyéni országgyűlési képviselőjelöltje, amin tiszás aktivisták tépkedik le a kormánypárti jelöltek plakátjait.
A képviselő szerint különösen felháborító, hogy Magyar Péterék tizenéveseket használnak fel ilyen tevékenységekre. Úgy véli, ez nemcsak erkölcsileg elfogadhatatlan, hanem komoly felelőtlenség is.
„Igazi bátor férfiak, akik gyerekeket küldenek előre az éjszaka leple alatt.
A Húsvét üzenete a tisztaságról és az áldozatvállalásról szól – nem az árulásról és a „Júdás-pénzről”. Júdás Iskáriótes története ma is emlékeztet arra, hová vezet, ha valaki elvek helyett érdekeket követ.”
A képviselő jelezte: a szükséges jogi lépéseket megtették.
Képernyőfotó: Facebook