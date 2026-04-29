Újabb munkaszüneti nappal bővülhet a magyarok naptára

Petíció indult arra, hogy a Rákóczi szabadságharc egyik fontos dátuma ünnepnappá váljon.
Újabb piros betűs ünnep jelenhet meg a magyar naptárban, ugyanis petíció indult arra, hogy július 8., II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé választásának a napja nemzeti ünneppé váljon – írja a Femina.hu.
A nap azért emlékezetes a magyar történelemben, mert a fejedelemmé választással vált legitimmé Rákóczi szabadságharcának ügye.
A petíciót már több száz támogató aláírta, a kezdeményezés célja pedig, hogy az ötlet az Országgyűlés elé kerüljön.
Az aláírásgyűjtés szervezői akciójukat az említett dátum jelentőségével indokolták, amely szerintük március 15-i vagy október 23-i eseményekhez mérhető.
Ha a javaslat elfogadásra kerülne, az nem csak egy újabb ünnepnapot, de egy plusz munkaszüneti napot is jelentene a magyaroknak.
A 70-80 kilósra becsült ragadozó nem adta könnyen magát.
