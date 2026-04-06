JD Vance közlekedés Budapest bkk

Teljesen átalakul a közlekedés Budapesten: mutatjuk, mire kell figyelni JD Vance látogatása idején

2026. április 06. 15:06

Érdemes alaposan tájékozódni, mielőtt útnak indulunk.

2026. április 06. 15:06
null

Írtunk róla, hogy JD Vance jókora kísérettel érkezik Budapestre kedden. Az amerikai alelnök látogatása miatt április 6. és 8. között megváltozik a forgalmi rend Budapesten.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon arról tájékoztatott, hogy a delegáció áthaladásának idején szakaszos, ideiglenes lezárások várhatók. A forgalmat csak addig korlátozzák, ameddig feltétlenül szükséges.

Április 7.

A közlemény szerint szakaszosan lezárják április 7-én 9 órától 12 óráig az I., V., VI., XIV. és XV. kerületben a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2 - M4 - M0 - M3 autópálya bevezető - Kacsóh Pongrác úti felüljáró - Kós Károly sétány - Hősök tere - Andrássy út - József Attila utca - Széchenyi István tér - Lánchíd - Clark Ádám tér - Lánchíd utca - Ybl Miklós tér - Apród utca - Szarvas tér - Attila út - Dózsa György tér - Palota út - Dísz tér - Szent György utca útvonalat.

Később, 13 órától 16 óráig az I., XI. és XII. kerületet érintően a Színház utca - Dísz tér - Palota út - Dózsa György tér - Attila út - Szarvas tér - Krisztina körút - Hegyalja út - BAH csomópont - Jagelló út - Apor Vilmos tér - Stromfeld Aurél út - Orbánhegyi út - Szent Orbán tér - Istenhegyi út - Költő utca - Béla király út - Zugligeti út útvonalat.

Szintén aznap 16 órától 20 óráig az I., V., VI., VIII., XI., XII. és XIV. kerületben a Zugligeti út - Béla király út - Költő utca - Istenhegyi út - Szent Orbán tér - Orbánhegyi út - Stromfeld Aurél út - Apor Vilmos tér - Jagelló út - BAH csomópont - Hegyalja út - Krisztina körút - Szarvas tér - Lánchíd utca - Lánchíd - Széchenyi tér - József Attila utca - Andrássy út - Hősök tere - Dózsa György út - Kerepesi út útvonalat.

Április 8.

Április 8-án 8 órától 11 óráig szakaszosan lezárják az I., V., XI. és XII. kerületben a Zugligeti út - Béla király út - Költő utca - Istenhegyi út - Szent Orbán tér - Orbánhegyi út - Stromfeld Aurél út - Apor Vilmos tér - Jagelló út - BAH csomópont - Hegyalja út - Krisztina körút - Szarvas tér - Apród utca - Ybl Miklós tér - Lánchíd utca - Clark Ádám tér - Lánchíd - Széchenyi István tér - Eötvös tér - Id. Antall József rakpart - Markó utcai felhajtó - Markó utca - Balassi Bálint utca - Kossuth tér útvonalat.

Aznap 14 órától 17 óráig az V., VI., XIV. és XV. kerületben a Kossuth tér - Garibaldi utcai lehajtó - Id. Antall József rakpart - Eötvös tér - Széchenyi István tér - József Attila utca - Andrássy út - Hősök tere - Kós Károly sétány - Kacsóh Pongrác úti felüljáró - M3 kivezető - M3 - M0 - M4 - Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2 útvonalat.

Szintén április 8-án 10 órától 12 óráig a XI. kerületben a Villányi utat a BAH csomópont és a Móricz Zsigmond körtér között, a Tas vezér utcát, az Edömér utcát, a Diószegi utat a Tas vezér utca és a Zsombolyai utca között.

A tájékoztatás szerint a lezárás idején az útvonalat keresztező útszakaszokat szintén lezárják.

Az érintett területeken április 7-én és 8-án a kijelölt taxiállomások nem működnek.

Arról, hogy hol tilos megállni április 6-án 6 órától április 8-án 24 óráig az I., V., VI., VII., XI., XII., XIV. és XV. kerületben, a rendőrség oldalán tájékozódhatnak az autósok.

Azok, akik az érintett terület „megállni tilos” jelzéssel ellátott útszakaszán parkoltak, és gépjárművüket elszállították, a 06-80-180-780-as zöldszámon érdeklődhetnek – olvasható a közleményben.

A BKK menetrendje is változik

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint a várható lezárások, korlátozások a BKK járatait is érintik, ezért hosszabb időt kell szánni a közlekedésre, érdemes a megszokottnál korábban útnak indulni.

A zárások idején a korlátozásokkal érintett útvonalakon közlekedő közösségi közlekedési járművek terelve járnak. A BKK arra kéri a fővárosban közlekedőket, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális közlekedési információkról a BKK Info oldalon.

Az Andrássy út többszöri lezárásakor az M1-es metrót is leállítják. A BKK elsősorban az M2-es, az M3-as és az M4-es metrók igénybevételét ajánlja.

A budavári zárások idején, április 7-én, várhatóan 8 óra és 15 óra 30 között a 16-os és a 216-os autóbusz nem közlekedik; a 16A és a 116-os autóbuszok rövidített útvonalon, a Széll Kálmán tér, illetve a Fény utcai piac és a Szentháromság tér között közlekednek. A Budavári Sikló kedden nem üzemel.

A Zugligeti úti zárások idején, április 7-én, várhatóan 14 órától április 8-án szerdán 15 óráig a 291-es autóbusz rövidített útvonalon, a Nyugati pályaudvar és a Kuruclesi út megállóhely között közlekedik, a Zugligeti Libegőt nem érinti.

A Ferenciek tere zárásakor április 7-én, várhatóan 15 órától 20 óráig a 15-ös autóbusz rövidített útvonalon, a Gyöngyösi utca és a Kossuth Lajos tér között közlekedik.

Április 7-én, várhatóan 5 és 11 óra között, valamint április 8-án, várhatóan 12 és 17 óra között 25-40 perces időszakokra lezárják a repülőtérre vezető utat, ezért a 100E és a 200E autóbuszok módosított útvonalon közlekednek, a Vecsés-nyugat, a Cargo City, a Nemzetközi Posta Kicserélő Központ, a Liszt Ferenc Airport 2. és a Repülőmúzeum megállót nem érintik.

A Budapest Airport a Facebook-oldalán szintén arra hívta fel az utasok figyelmét, hogy a delegációk mozgása miatt április 7-én, kedden, valamint április 8-án, szerdán a repülőtér környékén időszakos forgalomkorlátozások lépnek érvénybe. A repülőtér-üzemeltető arra kéri az utasokat, hogy a reptér megközelítése során hosszabb menetidővel számoljanak, a lezárásokkal, valamint a buszok közlekedésével kapcsolatban pedig kövessék figyelemmel az útinformációkat és a BKK felületeit.

(MTI)

Nyitókép: Nemzeti Archívum/Fókuszban Magyarország Program

sanya55-2
•••
2026. április 06. 16:51 Szerkesztve
Arra kell vigyázni, hogy hülye Gejgő nehogy éjjel új biciklisávokat csináljon
akitiosz
2026. április 06. 16:01
Egyetlen politikus fickó kedvéért több százezer ember életét nehezítik meg. Tiszta szerencse, hogy minden ember egyenlő! Mi lenne, ha nem lenne?
Gubbio
•••
2026. április 06. 16:00 Szerkesztve
Isten hozza Vance alelnök urat! Vessen egy pillantást a kiszáradt "Barátság"-kőolajvezetékre is... Nézzen utána a havi 1 millió eurós büntetésadónak is, amit Brüsszel fizettet velünk, mert nem akarunk Európa muzulmán migránsbetelepítői lenni. A Karmelitából egyelőre gyönyörű a kilátás Magyarországra. Látogatása segítsen hozzá bennünket ahhoz, hogy legyen ugyanilyen gyönyörű április 12-e után a következő 4 évben is!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!