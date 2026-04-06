A háború miatt kiemelten fogják védeni az amerikai alelnököt a budapesti látogatása alatt

Kiderült, hol tart nagygyűlést JD Vance és Orbán Viktor
Az Egyesült Államok alelnöke jövő kedden érkezik Budapestre.
Jelentős stábbal érkezik JD Vance a magyar fővárosba.
Páncélautók, lezárt utak, ideiglenes repülési zárlat az érkezéskor és a visszainduláskor, készenlétbe helyezett vadászrepülők, parkolási tilalom az utakon, a tereken, ahol az amerikai alelnök elhaladhat. Ezek jellemzik majd JD Vance keddi látogatását – számolt be a Blikk.
Mint írják: az amerikai elnök és az alelnök védelmét a titkosszolgálat (Secret Service) látja el. Ez a védelem a nap 24 órájában aktív.
Az újságnak nyilatkozó szakértők szerint kockázati tényezőként kell értékelni, hogy az Irán-barát Kádár-rezsim idején rengeteg ázsiai állampolgár tanult nálunk, majd maradt itt vállalkozóként, házasodott Magyarországon. Ráadásul az európai, iszlamista alvó sejtek terroristái könnyen átléphetik a magyar országhatárt:
a célzott, csak az alelnök életét veszélyeztető merénylő helyett inkább egy terrorcselekmény lehet az, amit ki kell védeniük a hatóságoknak.
JD Vance alelnök látogatásakor nem lesz lezárva a reptér, 15-25 perces késések lehetnek csak, mert természetesen az alelnök gépe elsőbbséget élvez a légifolyosókon és a kifutópályákon is.
A reptérről bevezető utakat a rendőrség a leszállás előtt zárja, majd az áthaladásnál totálisan blokkolja, a bevezető mellékutakkal együtt, ami a kora reggeli órákat fogja érinteni.
A TEK kommandósai, több száz rendőr és amerikai ügynök biztosítja a zavartalan közlekedést és védelmet.
A lakosság forgalomkorlátozásokra, több helyen parkolási tilalomra, útlezárásokra és kisebb késésekre számíthat a látogatás idején.
