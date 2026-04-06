tek jd vance secret service alelnök védelem

A háború miatt kiemelten fogják védeni az amerikai alelnököt a budapesti látogatása alatt

2026. április 06. 12:54

Jelentős stábbal érkezik JD Vance a magyar fővárosba.

Páncélautók, lezárt utak, ideiglenes repülési zárlat az érkezéskor és a visszainduláskor, készenlétbe helyezett vadászrepülők, parkolási tilalom az utakon, a tereken, ahol az amerikai alelnök elhaladhat. Ezek jellemzik majd JD Vance keddi látogatását – számolt be a Blikk. 

Mint írják: az amerikai elnök és az alelnök védelmét a titkosszolgálat (Secret Service) látja el. Ez a védelem a nap 24 órájában aktív. 

Az újságnak nyilatkozó szakértők szerint kockázati tényezőként kell értékelni, hogy az Irán-barát Kádár-rezsim idején rengeteg ázsiai állampolgár tanult nálunk, majd maradt itt vállalkozóként, házasodott Magyarországon. Ráadásul az európai, iszlamista alvó sejtek terroristái könnyen átléphetik a magyar országhatárt: 

a célzott, csak az alelnök életét veszélyeztető merénylő helyett inkább egy terrorcselekmény lehet az, amit ki kell védeniük a hatóságoknak.

JD Vance alelnök látogatásakor nem lesz lezárva a reptér, 15-25 perces késések lehetnek csak, mert természetesen az alelnök gépe elsőbbséget élvez a légifolyosókon és a kifutópályákon is.

A reptérről bevezető utakat a rendőrség a leszállás előtt zárja, majd az áthaladásnál totálisan blokkolja, a bevezető mellékutakkal együtt, ami a kora reggeli órákat fogja érinteni. 

A TEK kommandósai, több száz rendőr és amerikai ügynök biztosítja a zavartalan közlekedést és védelmet. 

A lakosság forgalomkorlátozásokra, több helyen parkolási tilalomra, útlezárásokra és kisebb késésekre számíthat a látogatás idején.

Nyitókép: Elizabeth FRANTZ / POOL / AFP

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2026. április 06. 16:21
"A TEK kommandósai, több száz rendőr és amerikai ügynök biztosítja a zavartalan közlekedést" "A lakosság forgalomkorlátozásokra számíthat" Logikailag kizárt, hogy mindkettő igaz legyen. Forgalomkorlátozáskor nem zavartalan a közlekedés. Vagy hülyének néz bennünket a névtelen újságíró, vagy csak ő maga az igen buta.
akitiosz
2026. április 06. 16:16
"Ráadásul az európai, iszlamista alvó sejtek terroristái könnyen átléphetik a magyar országhatárt: " Mert Magyarország nem védi meg a saját határait. Inkább egy internacionalista, védtelen uniónak veti alá magát önként. Az európai uniós tagság óriási biztonsági kockázatot jelent. Lásd ezt a cikket.
csalodtamafideszben
2026. április 06. 14:59
Biztonsági kockázat. Minek jön ide ez a háborús héja?
neszteklipschik
2026. április 06. 14:12
Ukrán "barátaink" halállistáján rajta van?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!