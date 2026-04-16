Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
04. 16.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
volodimir zelenszkij barátság kőolajvezeték szlovákia európai unió magyarország ukrajna

Szlovákia bejelentette: nem szavaznak meg szankciót Oroszország ellen, amíg nem jön olaj a Barátság kőolajvezetéken

2026. április 16. 22:06

Szlovákia, Csehország és Magyarország felmentést kapott a kölcsönnyújtás alól.

2026. április 16. 22:06
null

Szlovákia mindaddig nem hagyja jóvá az Európai Unió legújabb, immár 20. szankciós csomagját Oroszországgal szemben, amíg Ukrajna nem üzemeli be újra a Barátság kőolajvezetéket – közölte a szlovák külügyminiszter. Az MTI tájékoztatása szerint Juraj Blanár úgy fogalmazott, 

ha nem lesz beüzemelve a Barátság kőolajvezeték, de terítékre kerül a 20. csomag, akkor nem hagyjuk azt jóvá, mert nincs más eszközünk arra, hogy rákényszerítsük Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és az Európai Bizottságot a Barátság kőolajvezeték újbóli beüzemelésére.

A szlovák külügyminiszter a parlamentben az Ukrajnának szánt uniós háborús kölcsön esetleges megvétózásával kapcsolatos kérdésekre is válaszolt. Azt mondta: Szlovákia nem blokkolja azt, de nem is támogatja már kezdetektől fogva. Rávilágított: 

Szlovákia, Csehország és Magyarország felmentést kapott a kölcsönnyújtás alól, ezért nem csatlakozik sem az azzal kapcsolatos garanciák vállalásához, sem pedig a kamatok fizetéséhez.

A szlovák hírügynökség megjegyezte: az Ukrajnának szánt hadikölcsön jóváhagyását a Barátság kőolajvezetéken folyó szállítás leállítása miatt eddig csak Orbán Viktor magyar miniszterelnök vétózta meg. Hozzátették: a szlovák miniszterelnök még márciusban olyan kijelentést tett a hadikölcsön blokkolásával kapcsolatban, hogy Szlovákia szükség esetén készen áll arra, hogy átvegye a stafétát Magyarországtól.

Nyitókép: Szigetváry Zsolt/MTI

 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
yalaelnok
2026. április 16. 23:46
reális, a 90 milliárdot engedi, adják oda az aranybudikra a marhák (görögök, portugálok, horvátok és a többiek) , ezt a kisebb tételt blokkolja
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2026. április 16. 23:36
Na jó, de most akkor a tótokat meg lehet venni pár köbméter olajjal?
Válasz erre
1
0
Zsolt75
2026. április 16. 23:31
Felénk ki fogják nyitni, megnyerték a választást. A szlovák ág gondolom még azután is le lesz bombázva ...
Válasz erre
1
0
johannluipigus
2026. április 16. 23:31
"Ceterum censeo Szkitian esse delendam"
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.