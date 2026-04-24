04. 24.
péntek
semjén zsolt kereszténydemokrata néppárt tisztújítás

Semjén Zsolt benyújtotta a lemondását

2026. április 24. 21:05

A KDNP országos elnöksége ugyanakkor nem fogadta el. Semjén Zsolt szerint generációváltásra van szükség a pártban.

Semjén Zsolt

„Ma összeült a KDNP Országos Elnöksége. A választási vereségből következik a személyes felelősségvállalás. Ezért 

benyújtottam lemondásomat a párt elnöki tisztségéről, amit az Országos Elnökség titkos szavazással, egyhangúlag nem fogadott el” 

– írta Facebook-bejegyzésében a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnöke, Semjén Zsolt.

„Ugyanakkor meggyőződésem, hogy generációváltásra, személyi és politikai megújulásra van szükség. Ezért

 megfelelő időpontban megtartjuk a teljes tisztújítást. Jelen szolgálatomat addig vállaltam. 

Cum Deo pro Patria et Libertate!” – tette hozzá Semjén.

Nyitókép forrása: Semjén Zsolt Facebook-odala

monostori
2026. április 24. 23:06
Ez elment vadászni, azt kilövik, ...
dpetres
2026. április 24. 22:58
Amikor még Semjén Zsolt is tökösebb, mint miniszterelnök úr...
Kar-6-Alom
2026. április 24. 22:49
Egyetértek. Bár Semjén Zsoltnak jó retorikai és előadókészsége van, nem állt jól neki a vadászat, meg a luxus vadászkiállítás-szervezés. Az ő pártja profiljába ez nem illik bele. Remélem egy éleselméjű és elhivatott (az sem gond, ha jó megjelenésű) fiatal politikus lép a helyébe, nem pedig megválasztják a soron következő rangidőst!
chiron
2026. április 24. 22:20
A sok magát okosnak képzelő tiszektás, (mostanában ugye, árad a fajtájuk), még mindig nem realizálta, hogy a Zsolti bácsi teljes neve Bite Zsolt, és egy liberrált, ahogy liberrált körökben szokás. origo.hu/itthon/2023/02/15-eves-szeretojevel-dicskeszik-a-tanar-mentegetik mondjuk, nem is várok el érdemi gondolkodást, vagy intelligenciát az O1G szektától. Terelhetők, no. Egyszerűen. Terelik is őket, Kalergi hívei és csatlósai.
