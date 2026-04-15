Rendkívüli bejelentést tett a Patrióta: meghatározták a legfontosabb feladatot (VIDEÓ)

„A kérdéseknél van egy fontosabb feladatunk: meg kell védeni a közösségeinket, mert most a támadások következnek” – hívta fel a figyelmet Bohár Dániel.
A Patrióta közösségi oldalán kedden arról számolt be, hogy szerdán fontos bejelentést tesznek a választás utáni működésüket illetően. Bohár Dániel véleményvezér a videóban kijelentette, hogy „nehéz idők jönnek”, majd azzal folytatta, hogy a választás napján Magyarország egyértelmű döntést hozott:
a többség a változásra szavazott.
A riporter kijelentette, hogy „ez nem az az eredmény, amiben mi, Patrióták reménykedtünk”. Ez nem az az eredmény amiért a közösség és a nézők hittel és bizakodással dolgoztak. Elhangzott, hogy a választók döntését tudomásul veszik.
„A vasárnap este sokkoló volt, csalódottak vagyunk, és tudjuk, hogy ti is csalódottak és dühösek vagytok, de szeretnénk, ha tudnátok, mi itt álunk mellettetek!
Itt vagyunk és itt is maradunk”
– szögezte le Bohár Dániel.
Ezután arról beszélt, hogy meg kell találniuk a kérdésekre a választ: mi történt pontosan, hogy történt és hogyan tovább. Előre tekintve elmondta, hogy ezeket a nehéz kérdéseket a Patriótában fel is fogják tenni.
A megmondóember arra is felhívta a figyelmet, hogy
a kérdéseknél van egy fotosabb feladatuk: meg kell védeni a közösségeinket.
„Védjük meg egymást, védjük meg a bajtársainkat, mi erre készülünk” – hangzott el.
Bohár arra is rámutatott, hogy a most a támadások következnek, a közösségeket fogják támadni. Megjegyezte, hogy az elmúlt években történtek hibák, – és ezzel közösség szembe is fog nézni – „de senkinek ne legyen kétsége, nem ezért fogják támadni a közösségeinket”.
Itt most büntetni akarnak, mert szembe mertünk menni a globális fősodorral. Büntetni akarnak, mert a nemzetet és a családot tettük az első helyre, és ebben az új világban ezt nem engedik meg nekünk”
– sorolta.
Ezt követően kiemelte, hogy bármilyen támadás is jöjjön szembe, a patriótáknak bátraknak kell lenniük. „Sokan vagyunk, és a mi politikai közösségünk szívós. Minket a hazánk és az értékeink szeretete köt össze”.
Példaként hozta, hogy átvészeltük a kommunizmust és a Gyurcsány-korszakot, és erősebbek lettünk a végén.
Lehet, hogy évekbe fog telni de, barátaim, ezt a vihart mi át fogjuk vészelni, és a végén erősebbek leszünk”
– hangsúlyozta Bohár Dániel.
Ezután arra is kitért, hogy amit a nézők eddig szerettek a Patrióta-csatornában, azt tovább viszik, de most az alapoktól kell újraépíteni a patrióta gondolatot, mozgalmat és nyilvánosságot. „S mi ebben végig itt leszünk. Ellenállunk, mikor meg fogják támadni az elmúlt évek jobboldali vívmányait,
és mindig fel fogunk szólalni, amikor értékeinket, bajtársainkat, közösségeinket veszik célba”.
Bohár Dániel videóüzenetét azzal zárta, hogy „mi (a Patrióta-közösség – szerk.) maradunk továbbra is a te hangod. Kiállunk továbbra is érted, bármilyen akadályba is ütközünk, bármilyen támadás is ér minket. Mi álljuk a sarat!”
Nyitókép: Patrióta Facebook-oldala