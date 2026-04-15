04. 15.
szerda
patrióta rendkívüli bejelentés működés választás

Rendkívüli bejelentést tett a Patrióta: meghatározták a legfontosabb feladatot (VIDEÓ)

2026. április 15. 12:06

„A kérdéseknél van egy fontosabb feladatunk: meg kell védeni a közösségeinket, mert most a támadások következnek” – hívta fel a figyelmet Bohár Dániel.

2026. április 15. 12:06
null

A Patrióta közösségi oldalán kedden arról számolt be, hogy szerdán fontos bejelentést tesznek a választás utáni működésüket illetően. Bohár Dániel véleményvezér a videóban kijelentette, hogy „nehéz idők jönnek”, majd azzal folytatta, hogy a választás napján Magyarország egyértelmű döntést hozott:

a többség a változásra szavazott.

A riporter kijelentette, hogy „ez nem az az eredmény, amiben mi, Patrióták reménykedtünk”. Ez nem az az eredmény amiért a közösség és a nézők hittel és bizakodással dolgoztak. Elhangzott, hogy a választók döntését tudomásul veszik. 

„Mi itt állunk mellettetek!”

„A vasárnap este sokkoló volt, csalódottak vagyunk, és tudjuk, hogy ti is csalódottak és dühösek vagytok, de szeretnénk, ha tudnátok, mi itt álunk mellettetek! 

Itt vagyunk és itt is maradunk”

– szögezte le Bohár Dániel.

Ezután arról beszélt, hogy meg kell találniuk a kérdésekre a választ: mi történt pontosan, hogy történt és hogyan tovább. Előre tekintve elmondta, hogy ezeket a nehéz kérdéseket a Patriótában fel is fogják tenni. 

A megmondóember arra is felhívta a figyelmet, hogy 

a kérdéseknél van egy fotosabb feladatuk: meg kell védeni a közösségeinket.

„Védjük meg egymást, védjük meg a bajtársainkat, mi erre készülünk” – hangzott el.

Most a támadások következnek

Bohár arra is rámutatott, hogy a most a támadások következnek, a közösségeket fogják támadni. Megjegyezte, hogy az elmúlt években történtek hibák, – és ezzel  közösség szembe is fog nézni – „de senkinek ne legyen kétsége, nem ezért fogják támadni a közösségeinket”.

Itt most büntetni akarnak, mert szembe mertünk menni a globális fősodorral. Büntetni akarnak, mert a nemzetet és a családot tettük az első helyre, és ebben az új világban ezt nem engedik meg nekünk”

– sorolta.

Ezt követően kiemelte, hogy bármilyen támadás is jöjjön szembe, a patriótáknak bátraknak kell lenniük. „Sokan vagyunk, és a mi politikai közösségünk szívós. Minket a hazánk és az értékeink szeretete köt össze”.

Példaként hozta, hogy átvészeltük a kommunizmust és a Gyurcsány-korszakot, és erősebbek lettünk a végén. 

Lehet, hogy évekbe fog telni de, barátaim, ezt a vihart mi át fogjuk vészelni, és a végén erősebbek leszünk”

– hangsúlyozta Bohár Dániel.

Alapoktól kell újraépíteni a patrióta mozgalmat

Ezután arra is kitért, hogy amit a nézők eddig szerettek a Patrióta-csatornában, azt tovább viszik, de most az alapoktól kell újraépíteni a patrióta gondolatot, mozgalmat és nyilvánosságot. „S mi ebben végig itt leszünk. Ellenállunk, mikor meg fogják támadni az elmúlt évek jobboldali vívmányait,

és mindig fel fogunk szólalni, amikor értékeinket, bajtársainkat, közösségeinket veszik célba”. 

Bohár Dániel videóüzenetét azzal zárta, hogy „mi (a Patrióta-közösség – szerk.) maradunk továbbra is a te hangod. Kiállunk továbbra is érted, bármilyen akadályba is ütközünk, bármilyen támadás is ér minket. Mi álljuk a sarat!”

Nyitókép: Patrióta Facebook-oldala

 

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
joremenysegfoga
2026. április 15. 13:33 Szerkesztve
bagoly-29joremenysegfoga 2026. április 15. 13:24 Téged meg visszakisérnek a gumiszobába, a hasionszőrű társaiddal együtt...." Szerencsétlen éjjeli bagoly,tudom nehéz beletörődni ,hogy bukott a korrupt diktátorod.De már megtanulhattad volna te vénember, mindegyiknek ez a sorsa.Leveheted a falról orbán képmását, és felrakhatod helyette családodról készültet, még ha nehezedre eseik is.😜👍
Fck fcbk
2026. április 15. 13:24 Szerkesztve
Most már összeköt benneteket az anyagi javak megtartására irányuló igyekezet . Még hogy patrióta.Nektek ez csupán egy jól fizető ideológia.
bagoly-29
2026. április 15. 13:20
....
bagoly-29
2026. április 15. 13:19
Jellemzően, ha a Fidesz nyerte volna a választást, OV-nak csak a hitel elleni vétóját kellett volna feladnia, az olajcsap ellenében, de a nagy kedvencnek lám ezen kívül még 27 kívánságot toltak a képébe! Ilyen az árulók jutalma!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!