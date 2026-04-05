04. 06.
hétfő
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

takács péter országgyűlési választás 2026 csolnoky ferenc kórház újvári szilvia kórház hazugság Magyar Péter rágalom

Rémhírterjesztés: azt hazudta a tiszás Újvári Szilvia, hogy a veszprémi kórházban többen meghaltak fertőzésben

2026. április 05. 06:31

A hitványság újabb szintjére lépett Magyar Péter kampánya.

2026. április 05. 06:31


Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár a közösségi oldalán tett közzé egy videót, amelyben arról beszél, hogy tiszás ellenfele, 

Újvári Szilvia hazugságokra és rágalmakra építi kampányát. 

Az államtitkár szerint Újvári Szilvia a „kisember” szerepében próbál fellépni a „gonosz és elnyomó hatalom államtitkárával” szemben, aki szerinte „lop”, miközben a tiszás politikusnak nincs olyan teljesítménye, amelyre érdemben építhetne.

Fölhívta a figyelmet, hogy

 Újvári Szilvia másfél évig volt egy kistelepülés polgármestere, ahonnan elzavarták, 

és rendezetlenség, valamint gazdasági elszámolási problémák maradtak utána.

Takács Péter világossá tette, hogy Újvári az elmúlt időszakban „összevissza hazudozott és rágalmazott”, de most szerinte átlépett egy határt. 

Azt állította, hogy három vagy négy beteg halt meg a veszprémi kórházban kórházi fertőzés miatt!

Az államtitkár hangsúlyozta: elhiszi, hogy ellenfelének fel kell olvasnia azokat a propagandaanyagokat, amelyeket a Tisza-központ küld, de több esze is lehetne annál, mint hogy ilyen állításokat megfogalmaz.

„Amit Újvári Szilvia a Veszprém vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházról mondott, az rágalom, bűncselekmény és rémhírterjesztés”

 – mondta Takács Péter, aki hozzátette: ha ellenfele róla terjeszt hazugságokat, azt még eltűri, mert „az ő vállán elfér”, de a kórházakat, a mentőket és az egészségügyben dolgozókat hagyja békén.

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 106 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dunhill67
2026. április 05. 20:27
tételesen,bizonyíthatóan cáfolni (nem csak leírni),hogy hazudik,majd beperelni rágalmazásért és hitelrontásért (vagy mi a hivatalos neve)...MOST,nem a jövő héten vagy később...
orokkuruc-2
2026. április 05. 17:40
Nem arról kéne minden cikkeknek szólni, hogy mit tegyünk az egyre biztosabb 13-i provokációk ellen? Mert EZ nem rémhír!
csulak
2026. április 05. 15:57
megteheti mert senki nem bunteti a hazudozasert, a ragalmazasert
KILÓ
2026. április 05. 13:47
Április 13-án remélem megy a büntetőfeljelentés ellene.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!