Ft
Ft
16°C
9°C
Ft
Ft
16°C
9°C
04. 15.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
erdély brassó kárpátok régi európa magyarország európa

Régi Európánk végvára

2026. április 15. 05:34

Brassó vármegye apró, de fontos határvidéke volt a régi Magyarországnak és egyben az európai szellemiségnek a Kárpátok kanyarulatában.

Máté Enikő

Volt idő, amikor az Erdélyt alkotó három etnikum, a magyarok, a németek és a románok egyforma arányban éltek e végeken: 1900 körül mind egyharmadnyi tömböt alkottak Brassó vármegyében. A hármas egyensúlyt aztán felborították a 20. század viharai. Brassó ma már egy negyedmilliós román nagyváros, 7 százaléknyi, 16 ezer magyarral, akik még egész jól kitartanak; s maradt még vagy ezer német mutatóban, a várost alapító szászok kései utódaiként. Trianon után Románia kellős közepébe került Brassó, de persze a Kárpátok bércei azóta is elválasztják Erdélyt az azon túli világtól.

Brassó – német nevén Kronstadt (koronaváros) – sokáig végvidék volt. Magyarország délkeleti csücske – és nemcsak a magyar államé, hanem a (nyugat-)európaias szellemiségé, amikor az itteni hegyeken túl még sztyeppei népek, tatárok, törökök portyáztak, s még csak kialakulóban voltak a román fejedelemségek.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

Mint oly sok régi erdélyi városban, itt is egy központi templom a történelmünk legfőbb tanúja. A Fekete templom a gótika végső délkeleti példája a kontinensen – hiszen Moldvában, Havasalföldön, Bulgáriában mindig is más hagyományok és ízlések uralkodtak. Igaz, ezen változtatott volna a 
Német Lovagrend, amikor 1211-ben adományul kapta Brassót II. András királytól. A karddal való hittérítés a havasokon túl nem valósult meg, hamarosan a lovagrendet is kiebrudalták a magyarok királyságából, de a városépítő szászok maradtak. 1383-tól kezdve egy évszázadon át építették a régió legnagyobbjai közé tartozó csarnoktemplomot. Bár az 1689-es nagy tűzvészben súlyos károk érték, ma is sok kincset őriznek a századok során besötétedett falai: az angyali üdvözletet ábrázoló, 1477-es freskót, gótikus szentségtartókat és kelyheket s Európa egyik legnagyobb anatóliaiszőnyeg-gyűjteményét, amit szász kereskedők adtak ajándékba az egyházközségnek.

Brassó fénykorának nagy alakja volt Honterus János (Johannes Honterus), aki egyszerre volt korai lutheránus prédikátor, tanító, könyvkiadó, jogász, természettudós, térképalkotó, világleíró és városi tanácsos – egy igazi reneszánsz ember a reneszánsz korában. Szapolyai János királynak így ajánlotta jogi művét, örök bölcsességgel: „Semmi sem fennköltebb az adományok közül, melyet az Isten az emberiségnek adott, mint az igazságosság, amely magába olvasztja valamennyi erényt.”

Hamis lenne viszont azt állítani, hogy az erdélyi szászok, köztük Brassó lakói mindvégig igaz harmóniában éltek volna a magyar nemzettel és uralkodóival: dacoltak mind Rákóczi kurucaival, mind az 1848–49-es nemzeti hadsereggel. A retorziók sem maradtak el: a kurucok kifosztották, Bem tábornok elfoglalta a várost. A szászok aztán a magyarsággal együtt kerültek ugyanazon uralom alá a 
20. században, végül nagy részük ki is vándorolt szülőföldjéről. Brassó központja viszont ma is őrzi a középkori és újkori, civilizált városképet a tornyos városházával, ódon polgárházak százaival és az impozáns városfalakkal. A külvárosokat persze a szocializmus idején épült óriási lakótelepek uralják – az óváros nagy részét körbeölelő, sűrű erdőkkel borított hegyeket, és olykor Brassó külső utcáit viszont már a medvék.

A medvék közel vannak – mert a vadon és a havasok is közel vannak, nagyon közel. A város és megyéje fölé magasodnak a Barcasági-hegyek és főleg a Bucsecs-hegység, amelynek 2505 méter magas, kopár csúcsa messze ellátszik, és ahol az év 220 napján megy a fagypont alá a hőmérséklet. A történelmi örökségét őrző Brassó és vidéke még mindig jól védett, körbebástyázott zug a világ nagy forgatagában.

A szerző a csaladtortenet.blog.hu szerzője

Fotó: Shutterstock

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Halder_1899
2026. április 15. 08:28
Remek, ismét ezen cikkek kellenek. Idővel nyugszik a nép és elég volt MPből, jöhetne több történelmi vagy határon túli területet bemutató írás. Nagyobb terjedelemben is, köszönjük !
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!