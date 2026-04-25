„Prédikációi egyszerre ragadták meg az értelmünket, és gyújtották lángra a szívünket” – Hegedűs Loránt református püspökre emlékeztek

Hegedűs Loránt református püspök egyszerre volt a tudományokban jártas és azok összefüggéseit felismerő reneszánsz gondolkodó és hitvalló ember – jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az író, a Dunamelléki Református Egyházkerület egykori püspöke szobrának avatásán szombaton Budapesten, a református zsinati székház kertjében.

Semjén Zsolt kiemelte: Hegedűs Loránt úgy volt a teológia tudósa, hogy egyúttal hitvalló módon prédikált, prédikációi egyszerre „ragadták meg az értelmünket”, és gyújtották „lángra a szívünket”.

Hozzátette: a református püspök sajátos küldetése volt annak tudatosítása, hogy Jézus Krisztus evangéliuma egyetemes, érvényes mindenhol és mindig. Mert az evangélium egyetemességének megtagadása lenne azt gondolni, hogy a kinyilatkoztatás csak a templom falai között vagy csak a teológiára érvényes.