Ez így nem maradhat: politikai fegyverré vált az újraindított Barátság vezeték

Majdnem három hónapos leállást követően április 23-án újraindult az orosz nyersolaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken. A január 27-e óta tartó üzemszünetet Ukrajna orosz támadással indokolta, a magyar és a szlovák kormány viszont azt állítja, hogy politikai okai voltak a szállítás szüneteltetésének. Erre utalnak Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilatkozatai, valamint az, hogy Kijev többször is megtagadta az Európai Unió szakértőitől a sérült vezetékszakasz vizsgálatának lehetőségét.

Magyarország és Szlovákia erre válaszul – több más szankció mellett – blokkolta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt, amely a háború sújtotta ország alapvető rövid távú finanszírozását szolgálja. Orbán Viktor leköszönő kormányfő ígéretéhez hűen megszüntette az uniós kölcsön folyósításának vétóját, amint a vezetéken ismét elindult az olajszállítás a Mol és a Slovnaft finomítójába.