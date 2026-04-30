Ez így nem maradhat: politikai fegyverré vált az újraindított Barátság vezeték

2026. április 30. 09:05

Hiába indult újra a szállítás a Barátság kőolajvezetéken, a közel három hónapos üzemszünet alapjaiban változtatta meg az energetikai infrastruktúra szerepét. Geopolitikai fegyverré vált az ellátásbiztonság, s a jövőben a folyamatos nyomásgyakorlás eszköze lehet Magyarország ellen.

Nagy Kristóf

Majdnem három hónapos leállást követően április 23-án újraindult az orosz nyersolaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken. A január 27-e óta tartó üzemszünetet Ukrajna orosz támadással indokolta, a magyar és a szlovák kormány viszont azt állítja, hogy politikai okai voltak a szállítás szüneteltetésének. Erre utalnak Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilatkozatai, valamint az, hogy Kijev többször is megtagadta az Európai Unió szakértőitől a sérült vezetékszakasz vizsgálatának lehetőségét.

Egyelőre marad az üzemanyagok védett ára
Fotó: MTI/Szilágyi Anna

Magyarország és Szlovákia erre válaszul – több más szankció mellett – blokkolta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt, amely a háború sújtotta ország alapvető rövid távú finanszírozását szolgálja. Orbán Viktor leköszönő kormányfő ígéretéhez hűen megszüntette az uniós kölcsön folyósításának vétóját, amint a vezetéken ismét elindult az olajszállítás a Mol és a Slovnaft finomítójába.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Az uniós nyilatkozatok és a nemzetközi sajtó beszámolói azt támasztják alá, hogy Kijev az olajszállítás újraindításának blokkolásával nyomást akart gyakorolni Magyarországra, és befolyásolni kívánta az országgyűlési választás kimenetelét. A magyarországi energiaellátás hónapokig tartó akadályozása új helyzetet teremtett: egy globális energiapiaci krízis közepette a nyugati szövetségi rendszeren belül is geopolitikai tényezővé vált 
az energetikai infrastruktúra.

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Forgalmazó
2026. április 30. 09:32
Az új vezérünk azt ígérte azonnal beszünteti a véres orosz gázt olajat, ezért is szavaztuk meg! Úgyhogy tessék mostmár elzárni!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!