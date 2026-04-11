Pénzosztással kampányol a Tisza-párti üzletember: több százezer forintot osztana szét április 12-én

Wáberer György milliárdos üzletember, aki a napokban a Telex stúdiójában kampányolt a Tisza Párt mellett, egy friss Tiktok videójában arról beszél, hogy 300 ezer forintot fizet mindenkinek, aki „bármilyen elkövetett vagy csak megkísérelt választási csalással kapcsolatos hatósági bejelentést tesz és lényeges bizonyítékokkal szolgál”.

Hangsúlyozza, a pénz azoknak a bejelentőknek is jár, akik maguk is érintettek a csalásban.

„Az esetet jelentsd a Facebook oldalamon található linken vagy a tisztavalasztas.hu oldalon!” – olvasható a videó alatt.