Példamutatás a legnehezebb időkben

Mielőtt belefogunk Horváth Sándor életútjának ismertetésébe, emlékezni kell arra, hogy a hozzá hasonló szerzetes tudósaink a világháború előtt nagy hírnévnek örvendtek. A hit és a filozófia magasabb szinten foglalkozik az emberrel és a világgal, mint bármely ideológia vagy tudomány. Ilyen gondolkodó volt például Blazovich Jákó (1888–1952), Habsburg Ottó nevelője. Ő az elsők között írt tanulmányt itthon a kvantumfizikáról, és épp kilencven évvel ezelőtt jelent meg A nagy szfinx című könyve, melyben gazdag szellemtörténeti rajzát adta a középkori és újkori embernek.

Horváth Sándor paraszti családba született 1884-ban. Előbb a szigorú cisztercita, majd betegsége és fizikai gyengesége miatt a dominikánus rend tagja lett. Tanulmányait Grazban és Fribourg-ban végezte. Tanárai a kor legkiválóbb hittudósai voltak, például Norberto del Prado. A doktorátus megszerzése után a Torino melletti Chieriben, majd Kölnben volt vendégtanár. Utóbbi helyen a professzori megbízást egészségi okból vissza kellett utasítania. Ezt követően három évig Rómában dolgozott, 1930-ban visszatért Fribourg-ba, s ott már egy teológiai folyóirat szerkesztője is lett. (Kevés életrajzírója volt, de egyikük téved. A szerkesztői beosztás nem rangvesztés a rendben, sőt ellenkezőleg.) 1938-ban tért haza, hogy Domonkos-rendi főiskolai rektor és tartományfőnök legyen. 1942-ben meghívták a Pázmány Péter Tudományegyetemre, ott 1947–48-ban a hittudományi kar dékánja volt. Elbocsátása rövid volt, egy órájáról kihívva közölték vele.