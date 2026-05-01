A baloldal mai utódai Brüsszelben és Budapesten pontosan ezt teszik: gender-ideológiával, migrációval és a nemzeti szuverenitás aláásásával gyengítik azt a közösséget, amely a munkából él és a jövőjét a gyermekeiben látja. Ők még mindig a 19. századi osztályharcos sémákban gondolkodnak, miközben a valóságban a globális nagyvállalatok és a brüsszeli bürokrácia szolgálatában állnak.

Mi, magyarok azonban tudjuk, hogy a munka szentsége sokkal mélyebben gyökerezik, mintsem azt a baloldali ideológiák sugallják. »Aki nem dolgozik, ne is egyék« – mondja Szent Pál az apostol (2Thessz 3,10). A Szentírás szerint a munka nem a bűnbeesés után keletkezett átok, hanem már a Teremtés rendjéhez tartozik. Isten az embert a Paradicsomban is munkára hívta: »műveld és őrizd« a kertet (Ter 2,15). A munka tehát az ember teremtői méltóságának egyik legnemesebb kifejezése: részvétel az isteni teremtő munkában, a világ továbbformálásában.”

