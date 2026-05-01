05. 01.
péntek
szent pál kommunista diktatúra magyarország nemzeti isten

Osztályharc helyett nemzeti építkezés – május elseje 2026-ban

2026. május 01. 17:29

Magyarország jövője nem a woke-ideológián vagy a brüsszeli jóváhagyáson múlik. A jövőt azok a magyarok írják, akik ma szakmát tanulnak, akik gyermeket nevelnek, és akik hittel, becsülettel dolgoznak a hazájukért.

2026. május 01. 17:29
Jurák Kata
Jurák Kata
Vasárnap.hu

Hazánkban a baloldal évtizedeken át a kommunista diktatúra legsötétebb emlékét próbálta ránk erőltetni ezzel a nappal. A kötelező felvonulások, a Kádár-rendszer műmosolya, a »proletárdiktatúra« jelképei mind-mind azt a hazugságot szolgálták, hogy a munkásember csak akkor lehet szabad, ha az állampárt nevében elveszik tőle a szabadságát. Ma már tudjuk: az a rendszer nem a munkást szolgálta, hanem a pártelit hatalmát. A gyárakban dolgozó emberek élete gyakran nyomorúságosabb volt, mint a rendszerváltás előtt.

Számoljunk le végleg május elsejével!

Május 1-je ünneplése egy kívülről ránk kényszerített döntés eredménye.

2026-ban azonban más szelek fújnak. Magyarország ma egy olyan ország, ahol a munkát újra becsülik. Történelmi mélyponton lévő munkanélküliség, növekvő bérek, a magyar vállalkozások erősödése, a családtámogatások rendszere – mind-mind azt mutatják, hogy a munka nem osztályharc, hanem nemzeti építkezés. Aki dolgozik, az nem ellenség, hanem a nemzet pillére. A kormány által hirdetett »munkaalapú társadalom« nem üres szólam: az elmúlt években milliók tapasztalhatták meg, hogy a szorgalom, a szakképzés és a tisztességes erőfeszítés újra kifizetődik.

Május elseje ma inkább a munkát végző emberek és a család ünnepe kellene legyen. 

Mert mit ér a magas bér, ha a fiatalok nem mernek gyermeket vállalni? Mit ér a gazdasági növekedés, ha közben szétverik a hagyományos családot és a nemzeti közösséget?” 

A baloldal mai utódai Brüsszelben és Budapesten pontosan ezt teszik: gender-ideológiával, migrációval és a nemzeti szuverenitás aláásásával gyengítik azt a közösséget, amely a munkából él és a jövőjét a gyermekeiben látja. Ők még mindig a 19. századi osztályharcos sémákban gondolkodnak, miközben a valóságban a globális nagyvállalatok és a brüsszeli bürokrácia szolgálatában állnak.

Mi, magyarok azonban tudjuk, hogy a munka szentsége sokkal mélyebben gyökerezik, mintsem azt a baloldali ideológiák sugallják. »Aki nem dolgozik, ne is egyék« – mondja Szent Pál az apostol (2Thessz 3,10). A Szentírás szerint a munka nem a bűnbeesés után keletkezett átok, hanem már a Teremtés rendjéhez tartozik. Isten az embert a Paradicsomban is munkára hívta: »műveld és őrizd« a kertet (Ter 2,15). A munka tehát az ember teremtői méltóságának egyik legnemesebb kifejezése: részvétel az isteni teremtő munkában, a világ továbbformálásában.”  

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
ispanvezer
2026. május 01. 19:11
Végre a Tisza kormány kirugdossa ezeket a faszszopó rohadt zsidókat a bársonyszékekből és a CSOKot is meg az összes adókedvezményt csak a fityma felmutatásával fogja engedélyezni. Minek is ezeknek a lefitymált kis köcsögöknek CSOK, amikor lefitymált fasszal úgyse tudnak gyereket csinálni?
redl1986
2026. május 01. 19:10
woke, gender, Brüsszel, migráció, stb. Ez az ostoba, mihaszna kommunikáció is szépen segitette a TISZA kétharmadot. S most folytatjátok. Csak így tovább, liba.
hernadvolgyi-2
2026. május 01. 18:09
Régen volt majális, most van globális.
gullwing
2026. május 01. 17:32
Anno ez volt a sör virsli napja.. Az agyhalott tiszaszarokkal ez is visszaköszönhet.. Ugyanaz a proli bagázs.
