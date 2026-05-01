Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Vajon természetes jelenségről van szó, vagy tudatosan alakított narratíváról?
Magyarország jövője nem a woke-ideológián vagy a brüsszeli jóváhagyáson múlik. A jövőt azok a magyarok írják, akik ma szakmát tanulnak, akik gyermeket nevelnek, és akik hittel, becsülettel dolgoznak a hazájukért.
„Hazánkban a baloldal évtizedeken át a kommunista diktatúra legsötétebb emlékét próbálta ránk erőltetni ezzel a nappal. A kötelező felvonulások, a Kádár-rendszer műmosolya, a »proletárdiktatúra« jelképei mind-mind azt a hazugságot szolgálták, hogy a munkásember csak akkor lehet szabad, ha az állampárt nevében elveszik tőle a szabadságát. Ma már tudjuk: az a rendszer nem a munkást szolgálta, hanem a pártelit hatalmát. A gyárakban dolgozó emberek élete gyakran nyomorúságosabb volt, mint a rendszerváltás előtt.
Kapcsolódó vélemény
Május 1-je ünneplése egy kívülről ránk kényszerített döntés eredménye.
2026-ban azonban más szelek fújnak. Magyarország ma egy olyan ország, ahol a munkát újra becsülik. Történelmi mélyponton lévő munkanélküliség, növekvő bérek, a magyar vállalkozások erősödése, a családtámogatások rendszere – mind-mind azt mutatják, hogy a munka nem osztályharc, hanem nemzeti építkezés. Aki dolgozik, az nem ellenség, hanem a nemzet pillére. A kormány által hirdetett »munkaalapú társadalom« nem üres szólam: az elmúlt években milliók tapasztalhatták meg, hogy a szorgalom, a szakképzés és a tisztességes erőfeszítés újra kifizetődik.
Május elseje ma inkább a munkát végző emberek és a család ünnepe kellene legyen.
Mert mit ér a magas bér, ha a fiatalok nem mernek gyermeket vállalni? Mit ér a gazdasági növekedés, ha közben szétverik a hagyományos családot és a nemzeti közösséget?”
A baloldal mai utódai Brüsszelben és Budapesten pontosan ezt teszik: gender-ideológiával, migrációval és a nemzeti szuverenitás aláásásával gyengítik azt a közösséget, amely a munkából él és a jövőjét a gyermekeiben látja. Ők még mindig a 19. századi osztályharcos sémákban gondolkodnak, miközben a valóságban a globális nagyvállalatok és a brüsszeli bürokrácia szolgálatában állnak.
Mi, magyarok azonban tudjuk, hogy a munka szentsége sokkal mélyebben gyökerezik, mintsem azt a baloldali ideológiák sugallják. »Aki nem dolgozik, ne is egyék« – mondja Szent Pál az apostol (2Thessz 3,10). A Szentírás szerint a munka nem a bűnbeesés után keletkezett átok, hanem már a Teremtés rendjéhez tartozik. Isten az embert a Paradicsomban is munkára hívta: »műveld és őrizd« a kertet (Ter 2,15). A munka tehát az ember teremtői méltóságának egyik legnemesebb kifejezése: részvétel az isteni teremtő munkában, a világ továbbformálásában.”
Nyitókép: Párbeszéd Magyarországért Facebook-oldala