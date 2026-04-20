Milliók hite a tét: ezzel az öt ponttal nyerhetnek a patrióták

A győztes és a vesztes közötti közel egymilliós szavazatkülönbségre egyébként már többször volt példa a legutóbbi kilenc parlamenti választáson, sőt 2010-ben, 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben is a Fidesz-KDNP több mint egymillió voksot vert a második helyezettre.

A patrióta oldal egységének megőrzése egy ilyen súlyos gyomorszáji rúgás után a legfontosabb. Ennek a közel 2,5 millió választónak a hitét meg kell tartania, és ebben csak azok járhatnak az élen, akik eddig is mindent megtettek annak érdekében, hogy a szuverén Magyarország ne csak egy eszmény, hanem gyakorlat is legyen. A hibák kibeszélése, a felelősök megtalálása és a megfelelő személyi konzekvenciák levonása szükséges, de nem elégséges feltétele a megújulásnak.

Nem lesz semmilyen megújulás, ha ennek a milliós tömegnek a lelkével nem foglalkozunk.

Ha a lélek elveszik, akkor bizony minden elveszik! Meg kell őrizni a hitét és a mindennapi lelkesedését ennek a hatalmas tömegnek. Ez nemcsak az írástudók feladata, hanem a most vesztes oldalon lévő politikusoknak a legfontosabb feladata! Csak így maradhat fenn a mostani egység és összefogás!