Milliók hite a tét: ezzel az öt ponttal nyerhetnek a patrióták

2026. április 20. 05:31

Egy súlyos választási vereség után nem elég az okokat keresni: új irányra van szükség. Hogyan újulhatnak meg a patrióták, miként tartható meg a többmilliós tábor hite, és milyen lépések vezethetnek vissza a politikai versenyképességhez? Öt pontban a lehetséges kiút.

Kovács András
Itt az idő, hogy a jobboldal súlyos vereségének boncolgatása helyett végre arról is beszéljünk, hogyan lehet kitörni ebből a helyzetből. Kohán Mátyás, Győrffy Ákos és többek között Bayer Zsolt is már elkezdték számba venni a Fidesz kudarcának okait. Ennek az értékelésnek folytatódnia kell, de most új irányba fordulnék. Egy héttel a Tisza kétharmados sikerét hozó voksolás után nem könnyű kiutat mutatni, de vitaindítóként öt pontban összefoglalnám, merre indulhatnak a patrióták.

patrióták
Eljött az idő, hogy konkrét kiutat is mutassunk a patrióták számára a válságos helyzetből

Először lélekben kell megújulni

Április 12-én 2.458.337 választópolgár tisztelte meg bizalmával a Fidesz-KDNP pártszövetséget. Ilyen szavazatmennyiséggel 1990 óta egyetlen párt sem vesztett választást. Ugyanakkor természetesen nem szabad homokba dugni a fejünket, mert az érem másik oldala, hogy a Tisza Párt bizony majdnem 3,4 millió szavazattal nyerte meg a választást. Az utóbbira sem volt példa a rendszerváltás óta.

A győztes és a vesztes közötti közel egymilliós szavazatkülönbségre egyébként már többször volt példa a legutóbbi kilenc parlamenti választáson, sőt 2010-ben, 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben is a Fidesz-KDNP több mint egymillió voksot vert a második helyezettre.

A patrióta oldal egységének megőrzése egy ilyen súlyos gyomorszáji rúgás után a legfontosabb. Ennek a közel 2,5 millió választónak a hitét meg kell tartania, és ebben csak azok járhatnak az élen, akik eddig is mindent megtettek annak érdekében, hogy a szuverén Magyarország ne csak egy eszmény, hanem gyakorlat is legyen. A hibák kibeszélése, a felelősök megtalálása és a megfelelő személyi konzekvenciák levonása szükséges, de nem elégséges feltétele a megújulásnak. 

Nem lesz semmilyen megújulás, ha ennek a milliós tömegnek a lelkével nem foglalkozunk.

Ha a lélek elveszik, akkor bizony minden elveszik! Meg kell őrizni a hitét és a mindennapi lelkesedését ennek a hatalmas tömegnek. Ez nemcsak az írástudók feladata, hanem a most vesztes oldalon lévő politikusoknak a legfontosabb feladata! Csak így maradhat fenn a mostani egység és összefogás! 

Beszélgetni mindenkivel! 

Beszélgetni, beszélgetni és beszélgetni! Nem kijelenteni, nem utasítgatni, hanem elfogadni, hogy bizony minden véleményben lehetnek árnyalatok és eltérések. Meg kell hallgatni azokat a csalódott embereket, akiket mellbevágott a választási eredmény és azoknak a szavát is figyelembe kell venni, akik adott esetben rengeteg dologban egyetértenek a szuverenista oldallal, de most sok ok miatt mégsem erre az irányra voksoltak. 

16 év kormányzás után sajnos sokan gőgössé váltak, és azt hitték, náluk van a bölcsek köve. Ennek most vége van! 

Az árnyalatokra is érzékeny korszaknak kell kezdődnie a patrióta oldalon, mert csak így lehet nemcsak feldolgozni, hanem meg is haladni a mostani súlyos vereséget. 

Középpontban a helyi politika erősítése

Legszűkebb világunkat elhagyva a jövőbeli jobboldali közösségnek részben a helyben lévő civil társadalomra és az önkormányzatokra kell támaszkodnia. Nagyon sok komoly civil véleményt hagyott figyelmen kívül a patrióta oldal az elmúlt 16 évben. Pontosan ennek volt köszönhető, hogy 2014-től kezdődően annak ellenére, hogy jól végezték a munkájukat, egyre több településen ütötték ki a Fidesz-KDNP polgármestereit az irányító pozícióból. A képlet egyszerű volt: találni egy súlyos vitát kiváltó helyi ügyet, majd ezt felnagyítva megfordítani a közhangulatot. Ezzel szemben a patrióta oldal helyi vezetői csak nagyon ritkán tudtak helyben fontos ügyeket keresni, majd pedig sikeresen felkarolni. 

A pártok közül továbbra is a Fidesz-KDNP-nek van Magyarországon a legtöbb polgármestere és önkormányzati képviselője. Itt az idő, hogy a múltba nézés helyett a helyiekkel egyeztetve azon ügyek mellé álljanak, amelyek mögött a lehető legnagyobb többséget tudják felsorakoztatni.

Nagyon sok kiváló polgármester és képviselő áll a Fidesz oldalán. Ők az elmúlt évtizedekben több kétharmados győzelemhez is aktívan hozzájárultak. Most az ő hangjukra van szükség, mivel az emberek problémáit ők ismerik a legjobban. Meg kell keresni őket, fel kell nagyítani a hangjukat, mert azok, akik helyben sikeresek, országosan is képesek a helyes iránymutatásra. 

A most letargiában lévő jobboldali tábornak minél előbb helyben kell érdekes, népszerű ügyeket találnia. 

Az aktív cselekvés révén lehet a legjobban kirángatni az apátiából az embereket. 

Helyi kezdeményezések, aláírásgyűjtések, majd pedig adott esetben helyi népszavazások vezethetnek el azokhoz a sikerekhez, amelyek a mostani vereség után jelentősen hozzájárulhatnak a bizalom újjáépítéséhez. 

Parlamenti turbóaktivizmus 

Az Országgyűlésben egyharmad alá szorult Fidesz-KDNP frakciószövetségnek bizony „fel kell vennie a kesztyűt, és bele kell állnia a dolgokba”. 16 évnyi stabil többség után ez a helyzet bizony kijózanító lesz sokaknak. Minden bizonnyal egyik napról a másikra nem is lehet felvenni egy teljesen új szerepet, de más lehetőségük nem nagyon van. 

A közvélemény figyelme most egy ideig szinte biztosan az új Országgyűlésre fog vetülni, így ez egyben kiváló lehetőség lesz arra, hogy a kisebbség minél frappánsabb, minél eredetibb módon mutassa be az álláspontját. 

A korábban már említett önkormányzati és civil hátországgal a parlamenti kisebbség nem szorulhat be a parlament falai közé. Nekik is nyitniuk kell az ország minden közössége felé, mert csak így képviselhetik az ország teljességét. 

  • Intenzív kapcsolattartásra és feszített munkatempóra van szüksége a szuverenista frakciónak. 
  • Csak így nyerhetik vissza a hitelességüket, és lehetnek versenyképesek a tiszás mamutfrakcióval szemben. 
  • Muszáj megtalálják a legjobb lehetőségeket országos népszavazás kiharcolására a legkülönfélébb kérdésekben. 

Nem az a lényeg ezekben az esetekben, hogy egy országos referendumot a mostani szabályok mellett sikerre vigyenek, hanem az ország közvéleményének a megmozgatása a cél egy népszerű ügy mellett. Mindez pedig rettentően sok kitartást és keménységet igényel! 

Patrióták, előre! 

A fent vázolt négypontos útiterven a korona a patrióták szövetségének további erősítése. Bár Magyarországon most ellenzékbe szorultak a Brüsszellel és a globalista erőkkel szemben kritikus pártok, de ez nem jelenti azt, hogy az európai ambíciókról le kéne mondani. 

Még több külföldi véleményt kell megismerni, még jobban el kell mélyíteni az együttműködést az azonosan gondolkozó pártok között.

A legfontosabb távlati cél a három Brüsszel-szkeptikus európai parlamenti frakció minél szorosabb együttműködésének megvalósítása. Csak egy ilyen szoros szövetség adhat erős támaszt a magyar ellenzéknek is arra, hogy valós alternatívát tudjon mutatni a brüsszeli elittel szemben.

A fenti öt pont végrehajtása természetesen nem vezet el rögtön a sikerhez. Nem is egyfajta választási tervként íródtak. Sőt se kért, se kéretlen tanácsadó nem szeretnék lenni ebben a helyzetben. Gondolataimat pusztán az értő aggódás vezette. Éppen ezért vitatni is lehet a felvetéseimet, így a szélrózsa minden irányából szívesen várom az észrevételeket, megjegyzéseket. Már az is győzelem a patrióták számára, ha értelmes, személyeskedésektől mentes diskurzus tud kialakulni a korábban kissé bezárkózott világunkban. Ideje kinyitni az ablakot, és kiengedni a pállott levegőt! 

***

Nyitókép: Czeglédi Zsolt/MTI

Összesen 76 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
google-2
2026. április 20. 08:35
Más a feladat, rázzuk meg magunkat, legyünk rugalmasak, most erre kell készülni, ezt kell csinálni! A világ urai döntenek, de mi többen vagyunk.
dzso bacsi
2026. április 20. 08:35
Kedves fideszes feleim! Már egy hete, hogy 0rbán és a csicskái nem ijesztegetnek titeket háborúval. Hogy viselitek a békét?
Monte Carlo
2026. április 20. 08:32 Szerkesztve
A LEGFONTOSABB KIMARADT: A NER-T SÜRGŐSEN HÁTRA KELL HAGYNI. ÚGYIS VÉGE, AZ UTÓVÉDHARCOK CSAK RONGÁLJÁK A SZAVAZÓTÁBORT, MIKÖZBEN ÚJ SZAVAZÓKAT NEM SZEREZNEK. BIZONY, EZ A NER-ES VEZETŐK MIELŐBBI TÁVOZÁSÁT IS JELENTI. ORBÁN VIKTORRAL AZ ÉLÉN.
Picnic Niki
2026. április 20. 08:27 Szerkesztve
Forsthoffer Ágnest jelöli az Országgyűlés új elnökének a Tisza Párt fideszeseknek hajrá, ízekre lehet szedni ;-) edződjön, szokja a törődést Kövér a bajuszát ráhagyhatja
