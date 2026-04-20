Hálózatok fogságában? Orbán Anita lesz Szijjártó Péter utódja

Az Ellenpont cikke éppen ezeket a kötődéseket állítja kritikáinak középpontjába, hangsúlyozva, hogy Orbán Anita olyan körökben mozog, ahol Bajnai Gordon vagy éppen a guruló dollárok botrányából ismert Korányi Dávid is feltűnik. A portál szerint a politikus szocialista múltja és férje korábbi Hagyó–Demszky-közeli kapcsolatai már eleve megkérdőjelezik jobboldali kötődését, és azt sugallják, hogy a jövőendőbeli miniszter nem az eddigi irányvonalat fogja követni.
A legélesebb politikai vihart a 2026 márciusában kirobbant Panyi Szabolcs-ügy (tiszás ügynökbotrány) kavarta,
amely során egy kiszivárgott hangfelvételen a külföldi titkosszolgálatokkal bevallottan kapcsolatot ápoló Panyi arról beszélt, hogy bizalmas befolyással bír Orbán Anita döntéseire, és a politikus még kormányzati aktákba való betekintést is kilátásba helyezte számára.
Orbán Anita és a Tisza Párt határozottan cáfolta a szoros összefonódást és a „személyügyi egyeztetéseket”, ugyanakkor a felvételeken elhangzottakat az érintett nem tagadta. Panyi Szabolcs később elismerte, hogy úgynevezett „újságíróként” „szerencsétlen döntés volt” úgy tennie, mintha nagyobb befolyása lenne a leendő miniszterre.