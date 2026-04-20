Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
04. 20.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt soros györgy orbán anita matáv külügyminisztérium Magyar Péter vodafone

Hálózatok fogságában? Orbán Anita lesz Szijjártó Péter utódja

2026. április 20. 18:41

Orbán Anita az amerikai LNG-lobbi folyosóiról és a Vodafone globális vezetéséből érkezett, hogy a Tisza-kormány külügyminisztereként a nyugati szövetségi rendszert helyezze előtérbe. Orbán Anita neve előkerült a Panyi Szabolcs-féle tiszás ügynökbotrányban is.

null

Orbán Anita kinevezése a Tisza-kormány külügyi tárcájának élére nem csupán egy diplomáciai irányváltást, de egy évtizedek óta tartó, tudatosan felépített atlantista karrier csúcspontját jelentheti.

A berettyóújfalui „belevaló vidéki lány” imázsa mögött ugyanis a magyar üzleti és politikai elit technokratája áll. Pályafutását a Matáv pénzügyi kontrolleri székében kezdte, majd az Egyesült Államokban szerzett PhD-fokozat után a Martonyi János-féle Külügyminisztériumban vált az energiabiztonság utazó nagykövetévé 2010 és 2015 között. Ebben az időszakban vált az orosz gázfüggőség egyik legkövetkezetesebb kritikusává, amit 2008-as, Hatalom, energia és az új orosz imperializmus című könyvében is megalapozott. Karrierje azonban nem állt meg: később a nemzetközi LNG-lobbi egyik központi alakjává vált.

Orbán Anita olyan körökben mozog, ahol Bajnai Gordon vagy éppen a guruló dollárok botrányából ismert Korányi Dávid is feltűnik

Üzleti pályafutása során olyan globális energiacégeknél töltött be vezető pozíciókat, mint a Cheniere Marketing Ltd., majd a Tellurian LNG, ahol a nemzetközi kapcsolatokért felelős alelnökként az amerikai cseppfolyósított földgáz európai térnyeréséért dolgozott.

Ezt követte a Vodafone globális kormányzati kapcsolatokért felelős igazgatói széke, miközben olyan globalista szervezetekben vállalt szerepet, mint a Globsec igazgatótanácsa vagy a Soros György nevével fémjelzett European Council on Foreign Relations (ECFR).

Az Ellenpont cikke éppen ezeket a kötődéseket állítja kritikáinak középpontjába, hangsúlyozva, hogy Orbán Anita olyan körökben mozog, ahol Bajnai Gordon vagy éppen a guruló dollárok botrányából ismert Korányi Dávid is feltűnik. A portál szerint a politikus szocialista múltja és férje korábbi Hagyó–Demszky-közeli kapcsolatai már eleve megkérdőjelezik jobboldali kötődését, és azt sugallják, hogy a jövőendőbeli miniszter nem az eddigi irányvonalat fogja követni.

A legélesebb politikai vihart a 2026 márciusában kirobbant Panyi Szabolcs-ügy (tiszás ügynökbotrány) kavarta,

amely során egy kiszivárgott hangfelvételen a külföldi titkosszolgálatokkal bevallottan kapcsolatot ápoló Panyi arról beszélt, hogy bizalmas befolyással bír Orbán Anita döntéseire, és a politikus még kormányzati aktákba való betekintést is kilátásba helyezte számára.

Orbán Anita és a Tisza Párt határozottan cáfolta a szoros összefonódást és a „személyügyi egyeztetéseket”, ugyanakkor a felvételeken elhangzottakat az érintett nem tagadta. Panyi Szabolcs később elismerte, hogy úgynevezett „újságíróként” „szerencsétlen döntés volt” úgy tennie, mintha nagyobb befolyása lenne a leendő miniszterre.

Nyitókép forrása: Facebook

 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
alenka
2026. április 20. 19:50
Hmmm, Anitáčka, már látom, ahogy Lavrov miniszterrel tárgyalsz, Moszkvában....pislogsz és izzad a tenyered....meg másod is. Az elismert diplomaták példaképe pán Lavrov.
Válasz erre
2
0
zakar zoltán béla
2026. április 20. 19:46
Selejt!!!
Válasz erre
2
0
5m007h 0p3ra70r
2026. április 20. 19:40
Ki más lehetett volna. 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
1
0
pipa89
•••
2026. április 20. 19:29 Szerkesztve
A magyarok önként adták át az ország kulcsait a Pénzmaffiának. Keserű lesz az ébredés!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!