Hálózatok fogságában? Orbán Anita lesz Szijjártó Péter utódja

Orbán Anita kinevezése a Tisza-kormány külügyi tárcájának élére nem csupán egy diplomáciai irányváltást, de egy évtizedek óta tartó, tudatosan felépített atlantista karrier csúcspontját jelentheti.

A berettyóújfalui „belevaló vidéki lány” imázsa mögött ugyanis a magyar üzleti és politikai elit technokratája áll. Pályafutását a Matáv pénzügyi kontrolleri székében kezdte, majd az Egyesült Államokban szerzett PhD-fokozat után a Martonyi János-féle Külügyminisztériumban vált az energiabiztonság utazó nagykövetévé 2010 és 2015 között. Ebben az időszakban vált az orosz gázfüggőség egyik legkövetkezetesebb kritikusává, amit 2008-as, Hatalom, energia és az új orosz imperializmus című könyvében is megalapozott. Karrierje azonban nem állt meg: később a nemzetközi LNG-lobbi egyik központi alakjává vált.