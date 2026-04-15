Órák maradtak a határidőig: aki nem fizet időben, annak a forgalmi engedélyét is bevonhatják

Szerda éjjel, éjfélkor lejár a gépjárműadó befizetésének határideje, miközben még mintegy egymillió autós nem rendezte a tartozását – írta meg az Origo a NAV közleményére hivatkozva.

Mint ahogy azt a közlemény is jelezi, a befizetés legegyszerűbb módja a NAV-Mobil alkalmazás használata, de segítséget nyújt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 1819-es Infóvonala is, amely ma meghosszabbított ügyfélfogadással, 18 óráig fogadja a hívásokat.

A több mint 3,5 millió érintett közül április 13-ig már több mint 2 millióan befizették az adót, közülük több mint 378 ezren az applikáción keresztül intézték az ügyet. Az összeg átutalással is rendezhető a NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlájára, illetve a határozatban szereplő fizetési linken keresztül is. Fontos, hogy átutaláskor a közleményben az adóazonosító jelet vagy az adószámot kell feltüntetni, nem pedig a rendszámot.