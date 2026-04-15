Ft
Ft
16°C
9°C
Ft
Ft
16°C
9°C
04. 15.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 15.
szerda
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
nav befizetés gépjárműadó forgalmi engedély

Órák maradtak a határidőig: aki nem fizet időben, annak a forgalmi engedélyét is bevonhatják

2026. április 15. 10:34

Szerda éjjel lejár a gépjárműadó befizetésének határideje.

Szerda éjjel, éjfélkor lejár a gépjárműadó befizetésének határideje, miközben még mintegy egymillió autós nem rendezte a tartozását – írta meg az Origo a NAV közleményére hivatkozva.

Mint ahogy azt a közlemény is jelezi, a befizetés legegyszerűbb módja a NAV-Mobil alkalmazás használata, de segítséget nyújt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 1819-es Infóvonala is, amely ma meghosszabbított ügyfélfogadással, 18 óráig fogadja a hívásokat.

A több mint 3,5 millió érintett közül április 13-ig már több mint 2 millióan befizették az adót, közülük több mint 378 ezren az applikáción keresztül intézték az ügyet. Az összeg átutalással is rendezhető a NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlájára, illetve a határozatban szereplő fizetési linken keresztül is. Fontos, hogy átutaláskor a közleményben az adóazonosító jelet vagy az adószámot kell feltüntetni, nem pedig a rendszámot.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

Akik nem tudják egy összegben kifizetni az adót, választhatják az egyszerűen igényelhető, pótlékmentes részletfizetést. A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók automatikusan élhetnek az akár öthavi kamatmentes konstrukcióval, amely szintén gyorsan beállítható a NAV-Mobilban. Ezzel a lehetőséggel április 13-ig már mintegy 25 ezren éltek. A nehéz helyzetben lévő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést is kérhetnek.

Az Infóvonal előzetes regisztráció nélkül is hívható, a tájékoztatás ingyenes, ugyanakkor fontos, hogy ezen a csatornán a fizetendő összeg nem kérdezhető le. 

Az adó pontos mértéke a határozatból, illetve a NAV-Mobil alkalmazásból ismerhető meg, de a NAV online kalkulátora is segítséget nyújthat a számításban.

A befizetési határidő főszabály szerint április 15., ez azonban módosulhat, ha valaki később veszi át a határozatot. Ilyen esetben az átvétel, elektronikus ügyintézés esetében a dokumentum megnyitásának időpontjától számítva 30 nap áll rendelkezésre a teljesítésre. Például, ha a dokumentum április 16-án kerül átvételre, a határidő május 17-re tolódik.

A részletes tudnivalók – beleértve a számítás módját és az esetleges mentességeket – a NAV honlapján, valamint a 95. számú információs füzetben érhetők el.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, hogyha valaki nem fizeti be a gépjárműadót, akkor az illetőt az adóhatóság pótlék megfizetésére kötelezheti, amelyet a határidőt követő minden egyes napra felszámolnak. Ha az adótartozás eléri az egy évnyi gépjárműadónak megfelelő összeget, a NAV kezdeményezheti a gépjármű forgalomból történő kivonását.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Máthé Zoltán / MTI

***

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!