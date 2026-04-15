Órák maradtak a határidőig: aki nem fizet időben, annak a forgalmi engedélyét is bevonhatják

Sürgető határidőre figyelmeztet a NAV: aki nem fizet, akár az autója engedélyét is elveszítheti
A NAV tájékoztatójában fontos, gépjárművekkel kapcsolatos határidőre hívta fel a figyelmet.
Szerda éjjel lejár a gépjárműadó befizetésének határideje.
Szerda éjjel, éjfélkor lejár a gépjárműadó befizetésének határideje, miközben még mintegy egymillió autós nem rendezte a tartozását – írta meg az Origo a NAV közleményére hivatkozva.
Mint ahogy azt a közlemény is jelezi, a befizetés legegyszerűbb módja a NAV-Mobil alkalmazás használata, de segítséget nyújt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 1819-es Infóvonala is, amely ma meghosszabbított ügyfélfogadással, 18 óráig fogadja a hívásokat.
A több mint 3,5 millió érintett közül április 13-ig már több mint 2 millióan befizették az adót, közülük több mint 378 ezren az applikáción keresztül intézték az ügyet. Az összeg átutalással is rendezhető a NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlájára, illetve a határozatban szereplő fizetési linken keresztül is. Fontos, hogy átutaláskor a közleményben az adóazonosító jelet vagy az adószámot kell feltüntetni, nem pedig a rendszámot.
Akik nem tudják egy összegben kifizetni az adót, választhatják az egyszerűen igényelhető, pótlékmentes részletfizetést. A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók automatikusan élhetnek az akár öthavi kamatmentes konstrukcióval, amely szintén gyorsan beállítható a NAV-Mobilban. Ezzel a lehetőséggel április 13-ig már mintegy 25 ezren éltek. A nehéz helyzetben lévő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést is kérhetnek.
Az Infóvonal előzetes regisztráció nélkül is hívható, a tájékoztatás ingyenes, ugyanakkor fontos, hogy ezen a csatornán a fizetendő összeg nem kérdezhető le.
Az adó pontos mértéke a határozatból, illetve a NAV-Mobil alkalmazásból ismerhető meg, de a NAV online kalkulátora is segítséget nyújthat a számításban.
A befizetési határidő főszabály szerint április 15., ez azonban módosulhat, ha valaki később veszi át a határozatot. Ilyen esetben az átvétel, elektronikus ügyintézés esetében a dokumentum megnyitásának időpontjától számítva 30 nap áll rendelkezésre a teljesítésre. Például, ha a dokumentum április 16-án kerül átvételre, a határidő május 17-re tolódik.
A részletes tudnivalók – beleértve a számítás módját és az esetleges mentességeket – a NAV honlapján, valamint a 95. számú információs füzetben érhetők el.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, hogyha valaki nem fizeti be a gépjárműadót, akkor az illetőt az adóhatóság pótlék megfizetésére kötelezheti, amelyet a határidőt követő minden egyes napra felszámolnak. Ha az adótartozás eléri az egy évnyi gépjárműadónak megfelelő összeget, a NAV kezdeményezheti a gépjármű forgalomból történő kivonását.
Ezt is ajánljuk a témában
A NAV tájékoztatójában fontos, gépjárművekkel kapcsolatos határidőre hívta fel a figyelmet.
Nyitókép: Máthé Zoltán / MTI
