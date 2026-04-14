Nem vesztegeti az időt a Fidesz: elkezdődött a választási kudarccal való szembenézés

„Azt gondolom, minden erkölcsi alapom megvan arra, hogy véleményt formáljak önmagunkról, mert én az utolsó töltényig harcoltam, nem lehet rám azt mondani, hogy politikai érdekből cselekedtem” – hangsúlyozta a Telexnek adott több mint másfél órás interjúban Ferenc Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos, aki Budapest 2-es választókerületében maradt alul Bódis Kriszta tiszás jelölt mögött.
A politikus a vasárnapi választási eredmények ismeretében keményen fogalmazott és világossá tette, a Fidesznek értékelnie kell a választási vereséget és meg kell tisztítani a pártot azoktól, akik ezért felelősségre vonhatók. Ferencz Orsolya konkrét neveket nem említett, mindössze annyit mondott, három számjegyű azoknak a száma, akik nem maradhatnak a politikai közösség tagjai. Azt is megjegyezte ugyanakkor, hogy egy hatalmas politikai táborról van szó, amelyet 2,250 millió választópolgár támogatott, vagyis a Tisza Párt történelmi győzelme nem jelenti azt, hogy a Fidesz elveszítette volna a támogatóit. Azt ugyanakkor elismerte, kevesebb, mint egyharmados mandátum szerinti felhatalmazással került a leköszönő kormánypárt az új Országgyűlésbe, vagyis a megújulás elkerülhetetlen a következő időszakban.
A vereség okait mindannyian tudjuk, sejtjük. Az ezért felelősöket ki kell vágnunk végre a nemzeti oldal testéből. Máshogy akkor sem ment volna, ha nyertünk volna, legalábbis nekem biztosan nem
– hangsúlyozta a választás estéjén Ferencz Orsolya, aki az interjúban a demokrácia ünnepének nevezte, hogy 80 százalékos részvétel mellett zajlott az április 12-ei voksolás. Ez pedig világosan bizonyítja, Magyarországon nincs diktatúra.
A Telex kérdésére azt emelte ki, benne volt a pakliban, hogy a Tisza Párt nyer, de azt nem gondolta volna, hogy ekkora lesz a különbség. Senki sem vitatja a választás eredményét. A vereség okaival kapcsolatos kérdésekre Ferencz Orsolya óvatosan reagált, a beszélgetés során végig tartózkodott attól, hogy neveket mondjon. Azt ugyanakkor világossá tette,
a Fideszen belül többen is „visszhangkamrába” szorultak, vagyis nem vették észre, hogy többen vágynak a változásra. Megengedhetetlennek nevezte a közvélemény-kutatók ekkora tévedését. Szerinte az ugyanakkor nem kérdés, hogy a Fideszben mindenki szereti a hazáját, de egy nagy, heterogén közösségről van szó.
A választási eredményért való felelősség kapcsán példaként előkerült az MNB-ügy és Matolcsy Györgyék felelőssége. A miniszteri biztos saját véleményét kifejtve felháborítónak nevezte az eltűnt MNB-pénzek körüli botrányt, ugyanakkor világossá tette, hogy a nyomozás zajlik és az már most is zajlik, vagyis nem a leendő Tisza-kormány az, amelyik kizárólagosan fel akarja ezeket tárni. Ferencz Orsolya világossá tette
el is várjuk, hogy a magyarázat nélküli gazdagodásokat és más visszásságokat – ha vannak – feltárjon a Tisza, de ezt objektíven úgy, hogy ne legyen boszorkányüldözés.
A politikus reagált a kampányra is. Kiemelte, nem hazudott a leköszönő kormánypárt a témákkal kapcsolatban, beleértve az ukrán konfliktus jelentette kihívásokat. Azt ugyanakkor elismerte, ennek minőségét lehet kritizálni, de ez pedig a kampány sajátossága.
Említésre méltó, hogy az élő beszélgetést kommentelő hozzászólók között visszatérő reakció volt megemlíteni, hogy sok, Ferencz Orsolya által elmondott információt hamarabb kellett volna közölni, többen egyébként alapvető információkat tekintettek újdonságnak.
