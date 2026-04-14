Nem vesztegeti az időt a Fidesz: elkezdődött a választási kudarccal való szembenézés

„Azt gondolom, minden erkölcsi alapom megvan arra, hogy véleményt formáljak önmagunkról, mert én az utolsó töltényig harcoltam, nem lehet rám azt mondani, hogy politikai érdekből cselekedtem” – hangsúlyozta a Telexnek adott több mint másfél órás interjúban Ferenc Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos, aki Budapest 2-es választókerületében maradt alul Bódis Kriszta tiszás jelölt mögött.

A politikus a vasárnapi választási eredmények ismeretében keményen fogalmazott és világossá tette, a Fidesznek értékelnie kell a választási vereséget és meg kell tisztítani a pártot azoktól, akik ezért felelősségre vonhatók. Ferencz Orsolya konkrét neveket nem említett, mindössze annyit mondott, három számjegyű azoknak a száma, akik nem maradhatnak a politikai közösség tagjai. Azt is megjegyezte ugyanakkor, hogy egy hatalmas politikai táborról van szó, amelyet 2,250 millió választópolgár támogatott, vagyis a Tisza Párt történelmi győzelme nem jelenti azt, hogy a Fidesz elveszítette volna a támogatóit. Azt ugyanakkor elismerte, kevesebb, mint egyharmados mandátum szerinti felhatalmazással került a leköszönő kormánypárt az új Országgyűlésbe, vagyis a megújulás elkerülhetetlen a következő időszakban.