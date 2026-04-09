Most jött a hír: Magyarországon fogták el a bűnszervezet egyik vezetőjét – vietnámi migránsokat csempésztek irdatlan összegekért

A hálózat havonta legalább 15 migránst szállított. A teljes útért 22 ezer eurót is elkértek, ami alapján a bűnszervezet az elmúlt években hárommillió euró bevételre tehetett szert.
A profit mozgását egy titkosított rendszer használata tette lehetővé Európa és Vietnam között.
A művelet során hét helyszínen végeztek házkutatást Franciaországban. Nyolc embert állítottak elő, hatot Franciaországban, egyet Németországban és szintén egyet – egy magas szintű szervezőt – Magyarországon. A hatóságok legalább húsz útlevelet, három gépjárművet, mobiltelefonokat és más elektronikus eszközt, valamint 10 ezer euró készpénzt foglaltak le – tájékoztattak.
(MTI)
Nyitókép: MTI/AP/Jean-Francois Badias