Europol migráns embercsempészet

Most jött a hír: Magyarországon fogták el a bűnszervezet egyik vezetőjét – vietnámi migránsokat csempésztek irdatlan összegekért

2026. április 09. 12:58

A közösségi médiában hirdették a szolgáltatást.

2026. április 09. 12:58
Migránsokat csempésztek légiúton Vietnámból a Franciaországban, Németországban és Magyarországon elfogott embercsempészek – közölte az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol.

A közlemény szerint a március 30-án tartott nemzetközi művelet során a francia, a német, valamint a magyar hatóságok Vietnámból működtetett migránscsempészhálózat nyolc tagját állították elő.

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A bűnszervezet több európai országban is tevékenykedett, a csempészmódszerekkel utaztatott migránsok végső célja az Egyesült Királyság volt.

A csoport tagjai a közösségi médián keresztül hirdették szolgáltatásaikat. Az Europol-közlemény szerint a migránsok magyar hatóságok által kiállított rövid távú vízummal vagy tartózkodási engedéllyel érkeztek a Schengeni övezetbe, majd légiúton jutottak Franciaországba. A párizsi régióban biztosított szállásokról később Észak-Franciaországba szállították őket, ahonnan felfújható csónakokon keltek át az Egyesült Királyságba. Az előállítottak szervezték az egész utat, beleértve a logisztikát, a szállást és a közlekedést Vietnámból egészen az Egyesült Királyságig.

A hálózat havonta legalább 15 migránst szállított. A teljes útért 22 ezer eurót is elkértek, ami alapján a bűnszervezet az elmúlt években hárommillió euró bevételre tehetett szert.

A profit mozgását egy titkosított rendszer használata tette lehetővé Európa és Vietnam között.

A művelet során hét helyszínen végeztek házkutatást Franciaországban. Nyolc embert állítottak elő, hatot Franciaországban, egyet Németországban és szintén egyet – egy magas szintű szervezőt – Magyarországon. A hatóságok legalább húsz útlevelet, három gépjárművet, mobiltelefonokat és más elektronikus eszközt, valamint 10 ezer euró készpénzt foglaltak le – tájékoztattak.

(MTI)

Nyitókép: MTI/AP/Jean-Francois Badias

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
iimre
2026. április 09. 16:01
"gullwing 2026. április 09. 13:08 Hozta a tiszaszar lájkolókat szavazni...🤣🤣🤣🤣" Akkor ezel lyukra futottak, mert az országgyűlésin csak magyar állampolgárok szavathatnak — ellentétben az önkormányzatival, ahol elég a lakóhelyet igazolni. :P
iimre
2026. április 09. 15:58
"rejszmano 2026. április 09. 13:41 »Most jött a hír: Magyarországon fogták el a bűnszervezet egyik vezetőjét« Nincs ebben semmi rendkívüli, hiszen Magyarországon rejtőzködik a nemzetközileg körözött macedón Nikola Gruevski és lengyel Marcin Romanowski, valamint Zbigniew Ziobro is." Ilyen visítást eredményez az, amikor vki képtelen megkülönböztetni a politikai menedékjogot a köztörvényes bűncselekményektől, ugye…
rejszmano
2026. április 09. 13:41
"Most jött a hír: Magyarországon fogták el a bűnszervezet egyik vezetőjét" Nincs ebben semmi rendkívüli, hiszen Magyarországon rejtőzködik a nemzetközileg körözött macedón Nikola Gruevski és lengyel Marcin Romanowski, valamint Zbigniew Ziobro is.
lendvaiildiko
•••
2026. április 09. 13:24 Szerkesztve
Csehország 69.000, Magyarországon 2025-től a Fülöpszigetekiek mellett nőtt a vietnamiak létszáma. Ezt is írta még az AI: A vietnámi bevándorlók gyerekei gyakran már a befogadó ország nyelvén beszélnek, és sikeresen integrálódnak az oktatási rendszerbe.. Szöget ütött a fejembe. A Vietnámiak és fülöpszigetekbeliek, keresztény gyökerűek, mint az AI írja, gyorsan integrálódnak. Vajon miért nem keresik az Európa nyugati felére betelepülők mentorait? Ott van nagyobb gond? Miért a vietanámiákba szálltak bele?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!