Most jött a hír: Magyarországon fogták el a bűnszervezet egyik vezetőjét – vietnámi migránsokat csempésztek irdatlan összegekért

A bűnszervezet több európai országban is tevékenykedett, a csempészmódszerekkel utaztatott migránsok végső célja az Egyesült Királyság volt.

A csoport tagjai a közösségi médián keresztül hirdették szolgáltatásaikat. Az Europol-közlemény szerint a migránsok magyar hatóságok által kiállított rövid távú vízummal vagy tartózkodási engedéllyel érkeztek a Schengeni övezetbe, majd légiúton jutottak Franciaországba. A párizsi régióban biztosított szállásokról később Észak-Franciaországba szállították őket, ahonnan felfújható csónakokon keltek át az Egyesült Királyságba. Az előállítottak szervezték az egész utat, beleértve a logisztikát, a szállást és a közlekedést Vietnámból egészen az Egyesült Királyságig.