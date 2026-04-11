Mi megérkezni akarunk – tegyünk érte a demokrácia ünnepén!

Ez a büszkeség nem gőg, hanem az elvégzett munka önbecsülése. A kormányzati teljesítmény fundamentuma ez az emberi és nemzeti méltóság. A kínálati oldal másik felén a soha nem látott európai titkosszolgálati támogatással megsegített Tisza Párt és annak kétes hírű vezetője áll. Ha lehántjuk a mozgalomról a közösségi média mázát és a hangos jelszavakat, mi marad? Ezen érdemes elgondolkoznia mindenkinek. A politika világában a sértődöttség ritkán szül jó államférfiúi döntéseket. A kihívó fellépése véleményem szerint nem politikai alternatíva, hanem egy pszichológiai természetű vihar a magyar közéletben.

A vezetés felelősség, nem pedig önmegvalósítási projekt.

Aki tegnap még a rendszer része volt, ma pedig annak lebontását ígéri anélkül, hogy érdemi víziót mutatna a stabilitás fenntartására, az bizonytalanságot hoz.

A kormányzás nem egy folyamatos tüntetés; a hétfő reggelekhez döntések, költségvetések és diplomáciai szívósság kell. A Tisza áradása hordalékot hoz, nem pedig építőköveket. Tusnádfürdőn egy székelyderzsi fiú mesélte nekem jó pálinka mellett azt az adomát, miszerint az öreg székelyt kérdezi az unokája: Nagyapám, miért nem próbáljuk meg az új utat a faluba? Azt mondják, rövidebb. Mire a nagyapja: Az ismert utat az hagyja el, aki nem tudja, hová akar megérkezni, vagy nem bánja, ha útközben elvész.