tisza párt tusnádfürdő charles de gaulle konrad adenauer

Mi megérkezni akarunk – tegyünk érte a demokrácia ünnepén!

2026. április 11. 05:49

A vezetés felelősség, nem pedig önmegvalósítási projekt. Szalai Zoltán írása.

2026. április 11. 05:49
null
Szalai Zoltán
Szalai Zoltán

Vasárnap a nemzet polgárai a szavazófülkék magányába vonulnak sorsot választani a következő évekre családjuknak, önmaguknak, a hazának. A Mandiner közössége klubestjeinken vendégeinkkel együtt, munkatársaink lapunk hasábjain részletesen, adatokkal és tényekkel alátámasztva tekintették át azt a gigantikus utat, amelyet Magyarország az eltelt tizenhat esztendőben bejárt.

Nem vágyálmokról írtunk, hanem a valóságról: a munkaalapú társadalomról, amelyben a segély helyett a tisztességes bér vált alapvetéssé; a modernizáció kulcsát jelentő infrastrukturális fejlesztésekről, amelyek bekötötték a vérkeringésbe a legkisebb falvainkat is; emellett arról a tehetséggondozási hálózatról, amely határokon átívelően karolja fel a jövő magyar elméit. 

A választás előtt állva azonban a múlt eredményeinél is fontosabb a jövő iránya. Konrad Adenauer szavai ma aktuálisabbak, mint valaha: „A politika nem tudomány, mint ahogy azt sok professzor képzeli, hanem művészet. Méghozzá a lehetőségek művészete.” Ez a művészet pedig nem az utcai performanszokban vagy a pillanatnyi népszerűségi mutatókban rejlik, hanem a felelősségteljes kormányzásban. 

A jobboldal mellett szóló legfőbb érv nem ígéret, hanem egy közösség teljesítménye. A miniszterelnök mellett a tapasztalat és a nemzetközi súly szól, elég az amerikai alelnök történelmi látogatását említeni. S nem utolsósorban a stratégiai nyugalom, amely mindeddig megóvta az országot térségünk legnagyobb veszélyeitől. A nemzeti szuverenitás kérlelhetetlen őre, Charles de Gaulle úgy vélte: „A tekintély nem létezhet presztízs nélkül, a presztízs pedig nem létezhet távolságtartás nélkül.”

Magyarország ma büszke ország. Büszkék a városaink, amelyek megújultak, és büszkék a falvaink, ahol újra van jövőkép.

Ez a büszkeség nem gőg, hanem az elvégzett munka önbecsülése. A kormányzati teljesítmény fundamentuma ez az emberi és nemzeti méltóság. A kínálati oldal másik felén a soha nem látott európai titkosszolgálati támogatással megsegített Tisza Párt és annak kétes hírű vezetője áll. Ha lehántjuk a mozgalomról a közösségi média mázát és a hangos jelszavakat, mi marad? Ezen érdemes elgondolkoznia mindenkinek. A politika világában a sértődöttség ritkán szül jó államférfiúi döntéseket. A kihívó fellépése véleményem szerint nem politikai alternatíva, hanem egy pszichológiai természetű vihar a magyar közéletben. 

A vezetés felelősség, nem pedig önmegvalósítási projekt. 

Aki tegnap még a rendszer része volt, ma pedig annak lebontását ígéri anélkül, hogy érdemi víziót mutatna a stabilitás fenntartására, az bizonytalanságot hoz. 

A kormányzás nem egy folyamatos tüntetés; a hétfő reggelekhez döntések, költségvetések és diplomáciai szívósság kell. A Tisza áradása hordalékot hoz, nem pedig építőköveket. Tusnádfürdőn egy székelyderzsi fiú mesélte nekem jó pálinka mellett azt az adomát, miszerint az öreg székelyt kérdezi az unokája: Nagyapám, miért nem próbáljuk meg az új utat a faluba? Azt mondják, rövidebb. Mire a nagyapja: Az ismert utat az hagyja el, aki nem tudja, hová akar megérkezni, vagy nem bánja, ha útközben elvész.

Mi megérkezni akarunk. Tegyünk érte a demokrácia ünnepén!

Nyitókép: MTI/Veres Nándor

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
mreinstand-3
2026. április 11. 06:23
“Odajutott az egykori demokratikus ellenzék, hogyha magyar nyer, akkor orbán lesz a fék és az ellensúly. Akárki nyer, Magyarország vasárnaptól rosszabb helyzetben lesz, mint az elmúlt 16 évben bármikor, mert a demokratikus rendszerváltás lehetősége akár évtizedekre eltűnhet. Az Orbán-rendszer túléli a névadót, mert ha akár most, akár később, Magyar ölébe hullik a hatalom, ő meghosszabbítja a rendszert. Akik nem tudtak még Orbántól sem megszabadulni, azok Magyartól még úgysem fognak. Magyar Péter az a fideszes, aki radikalizmusa és gátlástalansága miatt nem tudott Orbán alatt az élvonalba kerülni. Egy csapás lesz Magyarországra. Hozzá képest Orbán egy mérsékelt, visszafogott, mértéktartó fasiszta. Ha Magyar győz, az biztos út az Orbán-kultuszhoz. Aki a kezeit mossa, az utoljára még valamilyen demokratikus pártra és jelöltre szavaz.”
mreinstand-3
2026. április 11. 05:59
Hé, szalai csicskás, diktatúrákban is tartanak választásokat, nézd meg a ruszkikat, meg a többi ilyen-olyan isztánokat, amibe szerelmes vagy. Az illiberálisoknak nagy szüksége van erre a színjátékra, mert így hazudhatják tovább, hogy a nép kegyelméből és a szolgálatukra vannak és dolgoznak. Ettől ez még nem demokrácia. A demokráciát pont ti számoltátok fel, nehogy más nyerhessen. MP sem fog.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!